Někdo na autě koupeném za 600 tisíc Kč vydělal během pěti let přes 400 tisíc korun před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mouse Motors, publikováno se souhlasem

Že je auto jen zdrojem finančních útrap, které se vyhýbají leda kupcům extrémně drahých specialit prestižních značek? Ne nutně, jak ukazuje i tento případ.

V širší společnosti lidí bez hlubšího povědomí o vývoji skutečných cen některých věcí koluje řada mýtů a polopravd. S auty je jich spojeno hned několik, počínaje tím, že auto ztrácí desítky procent své hodnoty v momentě, kdy opustí dealerství, až po údajný fakt, že jde o statek ztrácející hodnotu jako málokterý jiný. Výjimky jsou i takovými lidmi připouštěny, obvykle se ale týkají jen supervzácných aut, která si mezi sebou vyměňují bohatí sběratelé.

Jak už to ale bývá, věci, které se dozvíte na internetových fórech, jsou realitě vzdálené více, než se může zdát. Je nepochybné, že existuje určitý cenový schod mezi momentem, kdy je auto úplně nové a kdy už má svého majitele, který s ním klidně mohl ujet jen pár kilometrů. Ale desítky procent? V žádném případě. Tento dojem vzniká pouze iluzí danou velkým rozdílem mezi tím, za jaké ceny jsou nová auta nabízena a za jaké jsou pak skutečně prodána. U některých značek jde pro lepší zákazníky i o 20 až 30 % a pokud vám tedy někdo prodává svůj roční vůz s 25% slevou, nemusel prodělat kalhoty, může vám ho prodávat za úplně stejnou cenu, za jakou jej kdysi koupil, akorát o 10 nebo 20 tisíc najetých km později. Zvlášť na dnešním trhu, kdy se nová auta prodávají špatně a ojetá lépe, je to velmi časté.

Stejně tak není pravdou, že by jakékoli auto krom něčeho jako Ferrari na ceně jen klesalo, stejně jako není pravdou, že by cokoli exkluzivního bylo automaticky skvělou investicí. Podívejte se třeba na taková Porsche, která požívají velkého respektu, přesto na ceně - krom pár vyložených vzácností - beztak klesají, maximálně pomaleji než jiná. Takové Porsche 911 GT3 je bezesporu velmi vyhledávaným vozem a třeba modely generace 997 jsou za cenu okolo 2 milionů Kč na klidně 15 let stará auta velmi drahé. Ale nový vůz stojí skoro 5 milionů v základu, s pár příplatky bezpečně přes a za tolik se nikdy znovu prodávat nebude. I takový stroj tedy kupce stojí miliony.

Naopak i relativně obyčejná auta mohou na ceně nejen neklesat, ale dokonce růst, jak vám občas ukazujeme. Může to vypadat jen jako teorie na papíře, ona je to ale i praxe, jak se můžete přesvědčit z dvou verifikovaných výsledků aukcí stejného vozu na Bring A Trailer v rozmezí pěti let. Samozřejmě, chce to výjimečné a zajímavé auto, pokud má na ceně stoupat. Ale extra drahé? Ne nutně.

Vůz na fotkách níže jistě poznáváte, je to Honda S2000, která se v našich přehledech tipů na takové koupě objevila hned několikrát. Kdo se jimi řídil, neprohloupil, třebaže takto pěkný exemplář pravděpodobně nesehnal. Vůz byl totiž přes 15leté stáří v roce 2016 nabízen jen s necelými 1 500 km na tachometru a prodal se za 29 388 dolarů, tedy asi 642 tisíc Kč. Tehdy to byla vysoká cena, S2000 jako nová nestála zase o tolik víc a této bylo 15 let, letošní aukce ale staví tehdejší výsledek do jiného světla.

Úplně ten samý vůz, pořád skoro stejně nejetý (nebylo s ním ujeto ani 100 dalších km) byl právě prodán za 47 750 USD, tj. 1,044 milionu Kč. Jinými slovy se prodal o více jak 400 tisíc dráž, to je zhodnocení přes 60 %, fascinující posun za tak krátkou dobu. Jistě, kdyby s autem někdo jezdil, bude to méně, ale i pokud by s ním jezdil hodně, pořád něco vydělá, S2000 se dnes za 600 tisíc neprodávají v prakticky žádném stavu. A co jste mohli koupit v roce 2016 za 642 tisíc, lepší Octavii? Vydělávat na autech skutečně není jen hra pro bohaté - chce to hlavně smysl pro věc, rozhled na trhu a jistě i kapku štěstí, ne nutně spoustu kapitálu.

Toto auto se stalo předmětem více jak 60procentního zhodnocení během pouhých 5 let, a to za něj někdo svého času dal jen něco přes 600 tisíc. Foto: Mouse Motors, publikováno se souhlasem

Zdroje: BaT poprvé a podruhé

Petr Miler