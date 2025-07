Za docela obyčejné auto koupené za statisíce někdo rychle inkasoval 3,8 milionu Kč, a to s ním i jezdil včera | Petr Prokopec

Pravda, nejezdil moc, pořád ale nejde říct, že by si jej někdo koupil jen jako investiční artikl, který přes dvě dekády „sušil” v garáži. Přesto takto nabylo na ceně. Ukazuje to brutalitu odklonu automobilek od žádoucích obyčejných aut pro nadšence, nic jiného.

Ze světa aut toho v posledních dvou dekádách zmizelo tolik, až to bolí. Nechceme plakat na rozlitým mlékem, k vlastní smůle ale dobře pamatujeme doby, kdy si člověk mohl tapetovat pokoje auty, po kterých touží. A spousta z nich nemusela být ničím jako Bugatti nebo Koenigseggem za desítky milionů, ale docela obyčejným vozem, na který jste si mohli vydělat slušnou normální prací. Kolik takových dnes existuje?

Nula jich není, ale prsty vašich rukou budou moc, pokud netrávíte každý víkend u cirkulárky. Na přelomu milénia bylo všechno jinak - nabídky automobilek se hemžily žádoucími řidičskými stroji postavenými nikoli podle regulační ročenky Evropské unie, ale představ těch, kteří si je měli koupit. Honda Integra Type-R patří mezi ně.

V USA na tohle auto (se značkou Acura, ale jinak šlo o to samé) v roce 2001 stačilo 24 450 dolarů, ani nebudeme přepočítávat, kolik korun to bylo tehdejším nebo dnešním kursem. V Evropě se Integra prodávala též a také se tu dá koupit. Potřebujete ale velmi podobné peníze (od asi 600 tisíc Kč), přičemž v takové musíte počítat s kousky, které jejich majitelé používali pomalu každý den. Nájezd přes 200 tisíc kilometrů je spíš standardem než výjimkou. A pokud chcete cokoli, co bylo provozováno jen pár víkendů v roce, čeká vás usilovné hledání, na jehož konci budete muset majitele zahrnout zlatem.

Zachovalé Integry se totiž za pouhé čtvrtstoletí staly až absurdně dobrým investičním artiklem, který zřejmě i do budoucna bude majitelům vydělávat miliony. A platí to kupodivu i v zámoří, kde byla vrcholná Integra tak levná. Přesto na ní dnes nestačí ani statisíce, ani milion a zdaleka ani dva.

Na Bring A Trailer se právě prodal exemplář z roku 2001, se kterým jeho dva majitelé najeli jen 7 700 km. Auto se objevilo v prodeji se startovní cenou 120 tisíc dolarů neboli 2,52 milionu korun, která se zdála být sama o sobě docela šílená. Nicméně pouze odstartovala boj, ve kterém se nebrali zajatci. Jeho vítěz se pak sice může pyšnit opravdu zachovalý vozem, ale pořád to není žádná časová kapsle. Přesto za ni musel dát 204 204 USD, tedy těžko uvěřitelných 4,3 milionu Kč. Šlo o 179 574 dolarů neboli 3,8 milionu korun víc, než kolik stálo nové.

Na takový výsledek je pochopitelně potřeba nejen nízký počet najetých kilometrů, ale také bezvadný originální stav. Prodaná Integra splnila veškerá tato zadání, druhý majitel s ní totiž od roku 2014, kdy jí pořídil, najel jen něco okolo 800 kilometrů. Pravidelně ji ovšem servisoval, před třemi lety navíc přikročil k výměně veškerých maziv a zakoupení nové startovací baterie. Přesto je to až absurdní ukázka toho, jakou touhu takové auto dál dokáže vyvolávat. Kdyby se dnes prodávalo něco srovnatelného byť za milion, ceny podobných „vykopávek” by nikdy nevystoupaly do takových výšin.

Můžeme už jen dodat, že zmiňovaná jedna-osma v americké verzi produkovala 198 koní, které měl na povel pětistupňový manuál. Ten v kabině doplňují sportovní sedadla čalouněná semišem a ozdobená kontrastními červenými švy. Možnost se do nich znovu posadit a vychutnat si projev točivého motoru bez turba je dnes zjevně pro dostatek lidí při penězích skoro k nezaplacení...

Honda Integra Type-R není zase tak mimořádné auto, bylo to relativně tuctové sportovní kupé mainstreamové značky prodávané za statisíce. Přesto jsou dnes lidé ochotni za málo jeté kusy platit miliony, nic takového vám už znovu nikdo neprodá. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

