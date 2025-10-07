Někdo na víc jak 30 let zavřel do garáže nejeté auto za statisíce, teď se prodá za miliony
Petr MilerAuta jsou tu od toho, aby se s nimi jezdilo. A my jsme ti poslední, kteří to budou rozporovat. I když na to ale „zapomenete”, nemusí to být jen pro zlost, jak ukazuje případ tohoto vozu. První majitel za něj svého času dal pouhé statisíce, dnes má cenu v milionech.
před 10 hodinami | Petr Miler
Ford Mustang je automobilová legenda, která se od roku 1965 dočkala už sedmi generací. Zní to jako jeden velký úspěšný příběh, podobně jako u jiných klasických modelů aut ale ani v tomto případě neplatí neplatí každá z iterací jednoho z nejslavnějších Fordů za zdařilou. Ta třetí patří v případě Mustangu k průměru, jakkoli fandové by tu druhou a čtvrtou možná zařadili na pomyslném žebříčku ještě níž. Šlo zejména vizuálně o poněkud tuctové auto, i ve stádu šedých ovcí se ale sem tam najde nějaká zářivě bílá. A třetí iterace Mustangu ani v tomto směru není výjimkou.
I když nad tímto pony carem leckdo ohrne nos, jeho verze nazvaná SVT Cobra z roku 1993 si zaslouží všechno, jen ne to. Méně znalí automobiloví nadšenci ani nemusí vědět, že vůbec vznikla, neboť na svět přišlo jen 4 993 exemplářů, navíc až v samotnému závěru výroby tohoto typu. A zejména technicky byly vyladěné na maximum tehdejších možností.
Pod kapotou se objevil motor 5,0 V8 generující dnes neohromujících, ale tehdy zajímavých 235 koní v 4 200 ot./min. Dnešním pohledem předpotopní agregát s rozvodem OHV byl spojen s pětistupňovým manuálem, samosvorným diferenciálem a spoustou dalších drobných vizuálních i technických změn, které dovolovaly dostat z výchozí koncepce maximum. I díky odlehčení tak dovoloval kobře zrychlit na stovku za stále zajímavých 5,7 sekundy - také vážil pod 1,5 tuny. Maximální rychlost činila 225 km/h.
Jak jsme už zmínili, pořídit si ho mohlo jen necelých 5 000 lidí a někteří z nich hned vycítili dobrou investiční příležitost. Občas se v prodeji objeví vozy zřetelně záměrně zavřené do garáže hned po koupi bez ambice je používat. Také stroj na fotkách níže se nikdy pořádně neprojel, pouhých 445 km se na tachometru objevilo jen kvůli občasné snaze udržet vůz fit, jinak má dodnes neporušený krycí igelit na rohožce řidiče. Se zmíněným nájezdem je pak na prodej v aukci na Bring a Trailer.
Původní cena tohoto vozu činila 21 723 dolarů, dnešním kursem pouhých 442 tisíc Kč. A i po započtení inflace se jedná asi o dvojnásobek. Kolik bude tento stroj stát nyní, rozhodnou přihazující, ještě před závěrečnou řeží na konci aukce jsme ale na 60 tisících USD, tedy 1,25 milionu Kč. A s ohledem na výsledek dřívějších dražeb Fordů stejného typu klidně i s vyššími nájezdy, není nemístné očekávat prodej za víc 100 tisíc USD, tedy za miliony korun.
Je to fůra peněz, jak jsme ale naznačili, na jeden z nejzachovalejších Mustangů SVT Cobra s téměř nulovým nájezdem to ale není nemístná suma. Vzhledem k původní ceně a inflaci se tahle investice vyplatila každému, kdo se auta dotkl, dříve nebo později dostane klidně na desetinásobek původní ceny. A byť nejde zrovna o náš šálek kávy z hlediska nakládání s autem, jistý tip to dává. Aut, která dnes jsou, za pár let už nebudou a za 32 let na ně budeme koukat s vytřeštěnýma očima, se dá koupit pořád dost.
Tohle auto bylo před 32 léty absolutním vrcholem nabídky Mustangu a koupit si jej mohlo jen necelých 5 tisíc lidí. Někdo z nich jej schovával prakticky nejeté, teď se prodá za miliony. Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály
Zdroj: 277-Mile 1993 Ford Mustang SVT Cobra@Bring a Trailer,
