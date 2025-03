Někdo nacpal do rodinného VW motor z policejního Passatu. Stvořil skrytou zbraň se stovkou za 4,8 s, teď ji prodává včera | Petr Miler

/ Foto: Kesteloo Automotive, publikováno se souhlasem

Výkonná auta jsou fajn, ale každodenní ježdění s nimi je obvykle buď otravné nebo s větší rodinou zcela nemožné. Tenhle stroj je jiná. A že při pohledu na něj leda zíváte, je tu jen další plus.

První dálniční stíhače české policie se nesmazatelně zapsaly do paměti místních řidičů, v dobrém i zlém. Kolem policejních aut už nikdy znovu nebylo takové pozdvižení jako v roce 2008, kdy do služby nastoupily první opravdu rychlé vozy, navíc vybavené měřící technikou běžně nezaznamenatelnou radarovými detektory.

Šlo o Volkswageny Passat R36 poháněné šestiválcovými motory o objemu 3,6 litru s výkonem 300 koní a točivým momentem 350 Nm. Pořízené tehdy pouze jako sedany se dokázaly rozjet na stovku během 5,6 sekundy a pokračovat až k obligátním 250 km/h. To jsou dodnes slušné hodnoty, jakkoli až bájemi opředené stroje platí v myslích některých řidičů za něco ještě schopnějšího.

Agregát 3,6 VR6 později posloužil i v pár dalších autech koncernu VW, obvykle spojený s automatickou převodovkou DSG a pohonem 4x4. Nikdy se ale nemontoval do ničeho menšího či vysloveně praktického, na to už tehdy přišel příliš pozdě. Ostatně už ve faceliftovaném Passatu B7 byl tak trochu nečekaně a záhy šestiválce zmizely zpod kapoty tohoto modelu. Vzdálený ideový nástupce R36 v podobě Arteonu R si pak musel vystačit se stejným motorem jako Golf R - přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem.

Tato evoluce zjevně nebyla po chuti původnímu majiteli vozu na fotkách okolo, který si přál mít motor V6 v kompaktním MPV. A tak si takový nenápadný rychlík postavil sám ze staršího Touranu. Dnes už 18 let staré kompaktní MPV stojící na platformě dobového Golfu nemá se zástavbou šestiválce problém, jakkoli zástavba s veškerou potřebnou elektronikou nemohla být jednoduchá. Dílo se ale podařilo a nezůstalo jen u motoru - vůz se objemného šestiválce uloženého napříč dočkal i sníženého podvozku, výkonnějších brzd z Passatu R36 i s adekvátními koly, interiérových prvků téhož původu (volant, pedály...) a dokonce i insignií sportovní divize na karoserii.

Tyto prvky jako jediné prozrazují potenciál vozu, jinak dnes už hodně nudný design neprovokuje ničím, snad jedině výfukem s dvojitou koncovkou. Jejich zvukový projev pak bude dalším vodítkem k tomu, že tohle aut na semaforech ujede kdečemu, neboť je dokonce rychlejší než Passat R36 - díky nižší hmotnosti a úpravě motoru na 315 koní dává stovku za 4,8 sekundy, bez omezovače se prý rozjede až k 270 km/h. Tomu se říká kalup, se sedmi lidmi na palubě to musí být docela legrace.

Pokud byste o takové auto stáli, můžete si ho sami postavit. Anebo si můžete přímo tohle koupit. Prodává jej jeho současný nizozemský majitel, který ho stejně jako ti předchozí používali k tomu, pro co byl stvořen. Má tedy najeto přes 174 tisíc km, z čehož 162 tisíc zvládl s výkonnou technikou. To je docela dost, aspoň je ale vidět, že to není nějaká křehká květinka a s upravenými vnitřnostmi nemá problém jezdit a jezdit. S ohledem na nájezd a zaměření vozu to není žádná leštěnka, jisté opotřebení je jasně vidět, navíc s cenou 24 950 Eur (asi 620 tisíc Kč) nejde zrovna o láci. Ale kdo jiný vám dnes prodá VW Touran R36? Podobných aut bude jezdit po světě nanejvýš pár jednotek, což vlastně platí o rychlých MPV obecně.

VW Touran s motorem 3,6 VR6, který u nás nejvíce proslavily policejní Passaty, je rarita k pohledání. Nenápadný a praktický bijec evidentně nemá problém sloužit k tomu, čemu byl stvořen, teď může být váš. Foto: Kesteloo Automotive, publikováno se souhlasem

Zdroj: Kesteloo Automotive@Marktplaats

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.