Někdo nacpal do uctívaného BMW řady 3 motor V8, teď se ho marně pokouší prodat

Snaží se nabídnout více než originální M3 stále více ceněné generace E46, jenže M3 to není a peníze stojí ještě větší. Už měsíce tak marně čeká na kupce, třebaže o nezajímavý stroj nejde.

Dobře udržovaná BMW M3 generace E46 se stala vyhledávanými stroji, které cenou snadno překročí hranici 750 tisíc korun. Tři čtvrtě milionu za více než 15leté auto je sázka do loterie, tak proč si rovnou nevyrobit lepší alternativu?

Takto zřejmě uvažoval majitel stroje, který už nějakou chvíli sledujeme v nabídce německého prodejce Sportwagen Teiber. Jde o nikdy nevyráběný model „350i”, který se tváří jako M3, je ale postavený na základech klasického trojkového kupé té doby. Právě to osadil vynikajícím atmosférickým osmiválcem z M5 E39, který disponuje 400 koňmi (294 kW) výkonu a 500 Nm točivého momentu. Výkon gradoval při 6 600 ot./min a otáčky se uměly vyšplhat až k číslicím začínajícím sedmičkou.

Dva válce navíc s se s jiným uspořádáním motoru pohodlně vešly nad přední nápravu do vymezeného motorového prostoru dnes uctívané trojky E46. Autor přestavby převzal i manuální šestistupňovou převodovku a zkrátil převody kvůli hbitějším reakcím. Pohonná jednotka S62 má najeto cca 30 tisíc kilometrů a celá konverze překonala od dokončení zhruba sedm tisíc kilometrů.

Se změnou motoru a převodovky bylo potřeba osadit jinou zadní nápravu převzatou z příbuzného modelu Z4. Brzdový systém a devatenáctipalcové ráfky mají původ u M3 CSL a stavitelný podvozek dodala německá firma H&R. Za zmínku stojí i olejová vana určená pro Alpinu B8 E36.

Nízko přikrčené rudé BMW E46 odkazuje na nejrychlejší provedení té doby čtyřmi koncovkami výfuku vyrobenými u pánů z firmy Friedrich Motorsport, první majitel se postaral i o bouli na kapotě s větracími otvory, dále přibyl víko kufru také od CSL a nárazníky z pravé M3. Chybí pouze falešné výdechy od předních kol a pořádně vyboulené blatníky, přesto 350i vypadá nabroušeně.

V černém interiéru jsou klíčovými prvky volant, řadicí páka, pedály a sedačky s logem M. Více by nebylo potřeba, ale autor díla doladil všechny detaily do úplné přeměny ve sportovní verzi. Motorsport připomíná například přístrojová deska s rychloměrem do 300 km/h, obložení prahů dveří anebo vnější zpětná zrcátka. K dispozici jsou také nadstandardy sériové výbavy jako xenony, navigace či ozvučení Harman/Kardon.

Jestli kompletně dokončený projekt vyhovoval přímo jeho strůjci, netušíme, prodat se jej ale už od loňska pokouší marně. Důvodem bude zřejmě sama podstata auta i jeho cena. Teoreticky funkční přestavba je pořád slepenec mnoha vozů, který může být rychlejší než M3 E46, aury a historické hodnoty originálu ale prostě nedosahuje. A s cenou 39 500 Eur (1,05 milionu Kč), navíc bez DPH (takže pro soukromého kupce jde o více než 1,2 milionu Kč s německou daní) se cenově vyrovná nejlepším skutečným em-trojkám E46 ze současné nabídky. Máme tedy pocit, že bez výrazné slevy bude tato „350i” k dispozici ještě hodně dlouho.

Neoficiální BMW 350i v barvě Imolarot II je unikátní výtvor s motorem V8.

