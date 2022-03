Někdo nacpal do vzácného VW Golf přes půl milionu, teď ho po ujetí 2 200 km výhodně prodává před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autocollection Sweden, publikováno se souhlasem

Slova „vzácný” a „Golf” by vedle sebe mohla stát ve slovníku antonym, i německý bestseller ale vznikl ve vzácných verzích. Tato je jednou z nich, v prodeji se obecně nevidí a zajímavá je nejen tím. Je to rozsáhle modernizované auto nabízené po obrovské investici.

Volkswagen Golf je přes klesající zájem v posledních letech nadále bestsellerem prodávaným skoro jako housky na krámě. Jde o dokonale průměrný vůz, volbu těch, kteří nemají fantazii nebo nevědí, co si koupit. Může to působit nudně, atraktivitu Golfu to ale paradoxně jen zvyšuje - tohle auto zvládá téměř všechno a zvládá to tak dobře, že je skoro zbytečné obtěžovat se cestami do showroomů jiných značek.

Řidičská zajímavost je většině verzí cizí, Volkswagen ale obvykle neopomene pustit v rámci této řady do oběhu i něco, co zvedne ze židle nejen fanoušky Golfu. Nemluvíme nyní ani tak o verzích GTI, ty jsou pořád relativně běžné. To, na co se nyní díváte, je Golf Rallye G60 z roku 1989, homologační speciál pro rallye s kompresorem a pohonem všech kol. A dá se považovat za duchovního předchůdce dnešního Golfu R.

Oproti běžnému dvojkovému Golfu má tohle auto větší rozchod kol, proto má rozšířené blatníky, které připomenou třeba Lancii Delta HF Integrale. To také znamená, že Golf Rallye se lépe držel asfaltu. Čtyřkolka, osvědčená z modelů s přídomkem Syncro, přenáší výkon přeplňované osmnáctistovky, která nabídne 160 koní a 225 Nm. Nic moc dnešní optikou, ale jsme v roce 1989, kdy GTI mělo jen 139 atmosférických koní.

Už při pohledu na příď je zřejmé, že právě kvůli jízdním schopnostem si tohle auto museli lidé kupovat. Hranatá přední světla, podobná těm v modelu Jetta, mu autu moc nesedí, podobně jako dlouhá škvíra pod nimi, která tu je pro lepší přístup vzduchu. Naopak svalnaté boky a spoiler pod předním nárazníkem jsou svým způsobem zajímavé - tohle auto vzezřením připomíná Deltu Integrale tím víc, čím déle se na jeho fotky díváte.

Vzniklo celkem 5 000 Golfů Rallye G60, takže svého času to zase taková rarita nebyla - tento počet byl nutný k homologaci do rallye skupiny A. O přízeň dalších kupců už se VW nepokoušel, tahle verze Golfu byla k mání za dvojnásobek ceny Golfu GTI, což byl opravdu extrém. Tuctové a levné auto to nebylo nikdy, ovšem až čas, který poslal nejspíše většinu z oněch 5 tisíc vozů do propadliště dějin, učinil Rallye Golf raritním. Na celém Mobile.de dnes nenajdete jediný Golf Rallye v prodeji, ve Švédsku se ale jeden prodává. A je docela zajímavý.

Má najeto jen 2 238 km a vypadá prakticky dokonale. Vyroben byl hned v roce 1989 a celý svůj život nestál v soukromé sbírce či něco takového, jezdil. Jak to, že má tedy najeto tak málo? Jde o nájezd po rozsáhlé modernizaci a nekonečné řadě vylepšení, které počítají třeba i s moderní mezinápravovou spojkou Haldex, jiným podvozkem či brzdami. Základní technika zůstává původní, stejně jako vzhled, pomineme-li tedy kola značky OZ. Je to prý po všech modifikacích velmi rychlé a široce použitelné auto, které snadno zašlape do země kdejaký sporťák. Ostatně nápis: „Kdo potřebuje Ferrari?” na podložce pod značkou leccos naznačuje.

Prodávající říká, že majitel do úprav a oprav nacpal přes 200 tisíc švédských korun, tedy víc jak půl milionu korun českých. Jestli je to známka dokonale připraveného vozu na sezónu, nebo jde o „kasičku”, do které budete muset další půlmilion nastrkat, nevíme. Prodávající ale říká, že jde o to první a touto optikou se požadovaná cena 449 000 SEK, tedy asi 1,06 milionu Kč, jeví být zajímavá - hezké Golfy Rallye se prodávají za miliony zcela běžně i bez předchozích investic. Tak či onak je to nepochybně mimořádná nabídka, svatý grál svého druhu.

Foto: Autocollection Sweden, publikováno se souhlasem

Zdroj: BytBil

Petr Miler

