Někdo najel 411 tisíc km s autem, které se pro to hodí asi jako smoking na stavbu. Vypadá překvapivě fit a nestojí skoro nic

Je to kompletně postavené na hlavu, neboť jde o vůz s původem, který takovému využití nefandí, s karoserií, která takovému využití nefandí, a s celkovým naladěním, které takovému využití nefandí. Jen motor „je pro”. A zjevně to stačí.

před 6 hodinami | Petr Miler

Někdo najel 411 tisíc km s autem, které se pro to hodí asi jako smoking na stavbu. Vypadá překvapivě fit a nestojí skoro nic

Foto: Yvelines Autos, publikováno se souhlasem

Je to kompletně postavené na hlavu, neboť jde o vůz s původem, který takovému využití nefandí, s karoserií, která takovému využití nefandí, a s celkovým naladěním, které takovému využití nefandí. Jen motor „je pro”. A zjevně to stačí.

O extrémně ojetých autech na prodej se zmiňujeme docela pravidelně. Ne snad, že bychom vám je ukazovali jako dobrou koupi, i když i tak to někdy může být. Děláme to spíš proto, abychom zlepšili povědomí o faktu, že 200 tisíc najetých kilometrů opravdu nemusí být zase tak moc - některá auta najedou bez větších potíží i několikanásobně víc.

V poslední větě je ale klíčové slovo „některá”. A není jich zase tak moc, na trhu použitých vozů pochází ta extrémně ojetá jen od pár značek. Většinou jsou to vozy německého původu jako třeba kdysi zmiňovaný Mercedes třídy E s jedním milionem najetých km za pouhých 10 let. To byl naprostý extrém, vídáme ale také podobná Audi, BMW, Volva, Toyoty, ale dál? Prakticky nic.

Když zkusíte najít třeba hodně ojeté korejské auto, dopadne to svérázně. Podobně tomu bývá u italských aut a hodně ojetý „Francouz” je též skoro neexistující věc. Pokud pominete dodávky a vozy se špatně udaným stavem km, budete mít problém najít v prodeji v celé Evropě jakýkoli Peugeot, který by měl na tachometru alespoň 500 tisíc km, často se neprodává ani jeden. Při toulkách nabídkami bazaristů po celé Evropě jsme ale tentokrát narazili na něco ještě zajímavějšího, i když ani tento vůz půl milionu kilometrů nenajel. Na tachometru má 411 tisíc km, takže jakoby víc než desetkrát objel zemi. Úctyhodná porce v každém případě, obecně vzato ale není vysloveně extrémní kilometráž. Jenže co je to za vůz...

Jít o model 407, 508, 607 či jinou cestovní limuzínu nebo kombi, pochopíte to, tady se ale o tento nájezd postaralo kupé RCZ. Pravda, je to diesel, ale stejně. Pokud jste někdy jeli v RCZ, víte, že je to auto, které se na dlouhé cestování hodí asi jako smoking na stavbu - ne na svatbu. Je to docela malý, „uskákaný” automobil. Pravda, hezký, zábavný, zajímavý, ale ne zase tak moc, abychom v něm chtěli trávit přes 400 tisíc km během deseti let. Tady se to ale prostě stalo a museli jsme se po telefonu zeptat prodejce, zda se nespletl.

Svým faktickým stavem auto překvapuje podobně jako stavem tachometru. Není totiž vůbec na kaši. Pravda, jako nové není, ale k zánovnímu nemá daleko. Na sedačce řidiče či volantu jsou vyšší kilometry náznakem vidět, ale nejde o zdevastovaný vůz ani zdaleka, zvenčí je snad i pořád atraktivní. Podle informací prodávajícího jezdil hlavně po dálnici, což obvykle auta tolik nezatěžuje. Technický stav je prý bezvadný, auto absolvovalo všechny předepsané servisy a údajně by nemělo mít problém ujet další stovky tisíc km. Tomu můžeme věřit a nemusíme, ostatně se to nejspíš nestane. Najít druhého fandu RCZ, který by s tím samým autem zvládl totéž, snad ani není možné.

Jinak je to zkrátka RCZ s dvoulitrovým HDi o 163 koních a manuální převodovkou. Výbava je slušná, oholené RCZ ani neexistovalo, takže je věci jako klimatizace, elektrická okna, elektrická a vyhřívaná sedadla, světelné a parkovací senzory nebo navigace, to všechno tu je. I z výbavy je prý vše stále funkční.

Cena odpovídá kilometrovému proběhu - 4 990 euro, tedy asi 120 tisíc Kč, je na poměry RCZ skoro pakatel, máme před sebou jedno z nejlevnějších RCZ v Evropě. Kolik v něm reálně zbývá života, netušíme, pokud ale sázíte na to, že už prokázal, že něco vydrží, můžete se pro něj vydat do francouzského Magnanville. Když už nic jiného, budete mít skoro světovou raritu - sportovní Peugeot z minulé dekády s takovým nájezdem, těch bude po světě nanejvýš pár.


Tenhle Peugeot RCZ toho má za sebou opravdu hodně, je až absurdní, že si někdo takové auto na dlouhé ježdění vybral. A je stejně překvapivé, jak dobře po takovém zápřahu vypadá. Foto: Yvelines Autos, publikováno se souhlasem

Zdroj: Yvelines Autos@ParuVendu.fr

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.