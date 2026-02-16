Někdo najel 411 tisíc km s autem, které se pro to hodí asi jako smoking na stavbu. Vypadá překvapivě fit a nestojí skoro nic
Petr MilerJe to kompletně postavené na hlavu, neboť jde o vůz s původem, který takovému využití nefandí, s karoserií, která takovému využití nefandí, a s celkovým naladěním, které takovému využití nefandí. Jen motor „je pro”. A zjevně to stačí.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Někdo najel 411 tisíc km s autem, které se pro to hodí asi jako smoking na stavbu. Vypadá překvapivě fit a nestojí skoro nic
před 6 hodinami | Petr Miler
Je to kompletně postavené na hlavu, neboť jde o vůz s původem, který takovému využití nefandí, s karoserií, která takovému využití nefandí, a s celkovým naladěním, které takovému využití nefandí. Jen motor „je pro”. A zjevně to stačí.
O extrémně ojetých autech na prodej se zmiňujeme docela pravidelně. Ne snad, že bychom vám je ukazovali jako dobrou koupi, i když i tak to někdy může být. Děláme to spíš proto, abychom zlepšili povědomí o faktu, že 200 tisíc najetých kilometrů opravdu nemusí být zase tak moc - některá auta najedou bez větších potíží i několikanásobně víc.
V poslední větě je ale klíčové slovo „některá”. A není jich zase tak moc, na trhu použitých vozů pochází ta extrémně ojetá jen od pár značek. Většinou jsou to vozy německého původu jako třeba kdysi zmiňovaný Mercedes třídy E s jedním milionem najetých km za pouhých 10 let. To byl naprostý extrém, vídáme ale také podobná Audi, BMW, Volva, Toyoty, ale dál? Prakticky nic.
Když zkusíte najít třeba hodně ojeté korejské auto, dopadne to svérázně. Podobně tomu bývá u italských aut a hodně ojetý „Francouz” je též skoro neexistující věc. Pokud pominete dodávky a vozy se špatně udaným stavem km, budete mít problém najít v prodeji v celé Evropě jakýkoli Peugeot, který by měl na tachometru alespoň 500 tisíc km, často se neprodává ani jeden. Při toulkách nabídkami bazaristů po celé Evropě jsme ale tentokrát narazili na něco ještě zajímavějšího, i když ani tento vůz půl milionu kilometrů nenajel. Na tachometru má 411 tisíc km, takže jakoby víc než desetkrát objel zemi. Úctyhodná porce v každém případě, obecně vzato ale není vysloveně extrémní kilometráž. Jenže co je to za vůz...
Jít o model 407, 508, 607 či jinou cestovní limuzínu nebo kombi, pochopíte to, tady se ale o tento nájezd postaralo kupé RCZ. Pravda, je to diesel, ale stejně. Pokud jste někdy jeli v RCZ, víte, že je to auto, které se na dlouhé cestování hodí asi jako smoking na stavbu - ne na svatbu. Je to docela malý, „uskákaný” automobil. Pravda, hezký, zábavný, zajímavý, ale ne zase tak moc, abychom v něm chtěli trávit přes 400 tisíc km během deseti let. Tady se to ale prostě stalo a museli jsme se po telefonu zeptat prodejce, zda se nespletl.
Svým faktickým stavem auto překvapuje podobně jako stavem tachometru. Není totiž vůbec na kaši. Pravda, jako nové není, ale k zánovnímu nemá daleko. Na sedačce řidiče či volantu jsou vyšší kilometry náznakem vidět, ale nejde o zdevastovaný vůz ani zdaleka, zvenčí je snad i pořád atraktivní. Podle informací prodávajícího jezdil hlavně po dálnici, což obvykle auta tolik nezatěžuje. Technický stav je prý bezvadný, auto absolvovalo všechny předepsané servisy a údajně by nemělo mít problém ujet další stovky tisíc km. Tomu můžeme věřit a nemusíme, ostatně se to nejspíš nestane. Najít druhého fandu RCZ, který by s tím samým autem zvládl totéž, snad ani není možné.
Jinak je to zkrátka RCZ s dvoulitrovým HDi o 163 koních a manuální převodovkou. Výbava je slušná, oholené RCZ ani neexistovalo, takže je věci jako klimatizace, elektrická okna, elektrická a vyhřívaná sedadla, světelné a parkovací senzory nebo navigace, to všechno tu je. I z výbavy je prý vše stále funkční.
Cena odpovídá kilometrovému proběhu - 4 990 euro, tedy asi 120 tisíc Kč, je na poměry RCZ skoro pakatel, máme před sebou jedno z nejlevnějších RCZ v Evropě. Kolik v něm reálně zbývá života, netušíme, pokud ale sázíte na to, že už prokázal, že něco vydrží, můžete se pro něj vydat do francouzského Magnanville. Když už nic jiného, budete mít skoro světovou raritu - sportovní Peugeot z minulé dekády s takovým nájezdem, těch bude po světě nanejvýš pár.
Tenhle Peugeot RCZ toho má za sebou opravdu hodně, je až absurdní, že si někdo takové auto na dlouhé ježdění vybral. A je stejně překvapivé, jak dobře po takovém zápřahu vypadá. Foto: Yvelines Autos, publikováno se souhlasem
Zdroj: Yvelines Autos@ParuVendu.fr
Bleskovky
- Upravená specialita Ferrari s motorem V12 bez turba láká zvukem, ze kterého se vám rozklepou kolena
14.2.2026
- V Itálii došlo za bílého dne k přepadení jako z filmu, zloději maskovaní za policisty zastavili dodávku s penězi a vyhodili ji do vzduchu
13.2.2026
- Zakázaná reklama Toyoty ukazuje v plné nahotě absurditu dnešní doby, i čtyřleté dítě přece musí chápat, o co tu jde
12.2.2026
Nové na MotoForum.cz
- Motosalon Brno 2026: vstupné, program a důležité informace 13:07
- Motocykl roku 2026: vyhrajte 50 tisíc korun na nákup nového motocyklu 13.2.2026
- Jezdec týmu Aprilia Jorge Martin se zúčastní testů MotoGP v Buriramu. 11.2.2026
- Motosalon 2026: premiéra novinky Jawa 730 Twin 11.2.2026
- Vespa 946 Horse: ve znamení Koně 9.2.2026
Nejčtenější články
- Jedno z nejvzácnějších a nejpodivnějších Lamborghini se objevilo v prodeji nejeté, hotový Batmobil stojí absurdní peníze
18.1.2026
- I u nás prodávanému autu se při crash testu vyrvala sedačka z úchytů. Přesto získalo čtyři hvězdy
18.1.2026
- Automobilky letos čeká „elektrická zima”, pro některé z nich to má být poslední kapka
18.1.2026
- Aut s pohonem všech kol se prodává méně a méně, je to další „jasná budoucnost”, která nenastává
19.1.2026
- Takhle málo dieselových modelů je dnes nabízeno v zemi, kde naftová auta ještě dekádu zpátky tvořila většinu prodejů
19.1.2026
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva