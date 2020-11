První majitel najel 449 tisíc km s autem o výkonu 50 koní, teď ho prodává před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fiat

Jistě, viděli jsme už více ojetá auta, navíc za podstatně kratší dobu, ovšem obvykle byla uzpůsobena k rychlému a pohodlnému překonávání velkých dálek. To o Fiatu Panda neplatí ani trochu.

Fiat za dobu své existence stvořil jen málo úspěšnějších modelů, než je Panda. Je to auto, které do značné míry symbolizuje italskou značku jako takovou. Jen málokdo jiný dokázal opakovaně dostávat na trh vozy, které by vlastně docela obyčejné, technicky průměrné a levné, přesto probouzely sympatie a šlo je označit za stylové. Není tedy divu, že se původní Panda udržela ve výrobě dlouhých 23 let a oslovila za tu dobu miliony zákazníků po celém světě.

Vznikla také v bezpočtu zvláštních verzí, které podtrhovaly onu stylovost. Jedním z nich byl Fiat Panda 4x4 Sisley, který přišel na trh jako limitovaná edice v roce 1987. Vzniknout mělo původně jen 500 aut, zájem zákazníků ale tento počet dalece přesahoval, a tak pro modelový rok 1989 dorazila Panda 4x4 Sisley jako standardní součást nabídky. Dnes ale bude řeč o autě, které vzniklo už v roce 1987 v rámci oné limitované edice.

Objevilo se na prodej v Itálii a zajímavé by možná bylo už svou neobvyklostí, nás ale zaujalo ještě z jiného důvodu. S tímto prckem za 33 let od jeho vzniku najel první majitel neskutečných 448 923 km. Jistě, známe spoustu aut, která najela více kilometrů a mnohem rychleji, třeba tento „milionový” Mercedesem z roku 2010, ovšem to jsou obvykle vozy dostatečně pohodlné a výkonné na to, aby s nimi pár set kilometrů denně nebolelo. Ujet 449 tisíc km s malou, jen 50koňovou spartánskou a uskákanou Pandou tak trochu bolet muselo. Majitel ale s většími nájezdy musel počítat, když si auto nechal předělat na plynový pohon.

Skoro se divíme, že Panda už měla v 80. letech šestimístný tachometr, aby takový výkon zaznamenala, to se tehdy u menších aut nenosilo, ale měla ho. Číslo na ní je nakonec nejlepší důkaz oddanosti majitelů původnímu italskému medvídkovi, který mimochodem přežil tuto nálož v překvapivě dobrém stavu. S novým si vůz opravdu nespletete, vyhnul se ale zjevné korozi, zřejmě i proto, že většinu svého života strávil ježděním po okolí Ascoli Piceno, kde je i nyní okolo 20°C a špatné počasí tam není zrovna na denním pořádku.

Vůz si případně můžete prohlédnout na zdrojovém odkazu a pochopitelně, můžete si jej i koupit. Cena 4 400 Eur (asi 118 tisíc Kč) ale nejvíce odpovídá kultovnímu statutu Pandy a raritnosti takto ojetého exempláře, navíc z původní limitky Sisley. Jinak 33 let staré, 50koňové mini s 449 tisíci km na tachometru takovou cenu opravdu nemá.

Fiat Panda 4x4 Sisley podporovala kult tohoto modelu v 80. letech, někdo právě s takovým autem najel dones bez 51 tisíc půl milionu km. Ilustrační foto: Fiat

Zdroj: Link Motors

