Někdo najel přes 200 tisíc km s vzácným a krásným „služebákem” Jamese Bonda. Zdevastoval ho a připravil se o miliony, ale žil

Na jednu stranu nám je tohoto auta trochu líto, na tu druhou... K čemu jinému byla auta stvořena? Někdo si musel užívat vskutku krásného života za volantem výjimečného auta, tak to má být.

Kdo by neznal BMW Z8? Je to poslední bavorák, který se objevil v rukou Jamese Bonda ve filmu Jeden svět nestačí a i když tehdy vlastně nešlo tak úplně o Z8, byla tím započata jeho cesta k věčné slávě. Krásný retro-moderní roadster z pera Henrika Fiskera - toho Fiskera, jehož vlastní automobilka dnes krachuje - je úžasným autem našlapaným uctívanou technikou BMW M5 a obecně velmi specificky pojatým strojem.

Dnes je Z8 ikonou, ve své době ale nebyla přijata zdaleka tak vřele, jak se současnou perspektivou může zdát. Bylo to velmi drahé auto, které kupce přišlo na podobné peníze jako tehdejší Ferrari 360 Modena, nebylo ale tak rychlé. A ve srovnání s podobně koncipovaným Mercedesem SL té doby zase nebylo tak pohodlné. Vůz tedy vznikl jen v 5 703 exemplářích, což z něj dělá vzácné zboží. Nadto bylo postaveno ještě 555 téměř stejně vypadajících Alpin Z8, ty ale nejsou tak ceněné.

Jen originální Z8 se může pyšnit motorem 4,9 V8 z dobové M5 ve spojení s manuálním řazením, tak to mají vládci svých „zadohrabství” rádi. Zatímco s Alpinou s civilizovanějším osmiválcovým motorem a automatickou převodovkou sem tam vyšší kilometry někdo najel, u tovární Z8 je to velká rarita. A možná tu úplně největší máme právě před sebou.

Majitelé aut na fotkách níže zjevně nebyli z těch, kteří by si koupili výjimečné auto na ježdění a pak o něm leda vyprávěli přátelům. Protože vyjet znamená tratit a to nikdo nechce. Majitele tohoto stroje to zjevně netrápilo, protože s BMW Z8 postupně najeli 210 099 km. Nic na poměry služebních Passatů, ale naprostý extrém na podobné sběratelské vzácnosti.

Německá firma, která auto prodává, hovoří o jeho skvělé historii a pravidelné údržbě, ta se ale zjevně týkala hlavně techniky. Vizuálně jsou na voze kilometry dost vidět, a to zejména v interiéru. Plasty v uvnitř jsou odřené, obložení prahů okopané, kůže na sedadlech sedřená a prosezená, volant „vyleštěný”... Tohle je prostě auto, které jezdilo. Nic proti tomu, jen je to na něm znát.

Cenu vozu to pochopitelně snižuje, ovšem sami zvažte, jak moc atraktivní nabídka to je. Jisté je jedno - ježdění s autem stálo majitele miliony, neboť zatímco málo jeté Z8 se prodávají klidně za sumy okolo 6,5 milionu korun, tento kousek je k mání za 135 999 Eur, tedy 3,36 milionu Kč. A je pochopitelně tím nejlevnějším široko daleko. Někdo řekne poničené krásné auto, my říkáme: Uctivá poklona majitelům za dvě dekády docela intenzivního ježdění s tímto skvostem. Ten, kdo s autem tak moc jezdil, prostě žil, pro co jiného jsme na tomto světě?

