Někdo najel s Audi Q7 s brutálním motorem V12 TDI neskutečných 911 tisíc km. Vypadá pořád dobře, teď je levně na prodej

Foto: Kfz Lichtinger, publikováno se souhlasem

Nešálí vás zrak, tohle zdánlivě nemožné spojení se stalo realitou. Ukazuje ohromující oddanost majitelů tomuto autu a také jeho trvanlivost. I když jde v podstatě o extrémní výkonné provedení, které se pro takové kilometrové nájezdy hodí ze všech verzí nejmíň.

Je to jedno z těch aut, které vám v jednu chvíli zkříží cestu a už ho nikdy nevyženete z hlavy. Co na tom, že jde o SUV, dokonce docela velké SUV, tedy vůz koncepce, nad kterou nadšenec nutně musí zavrtět hlavou. Jeho motor je tak jedinečný a ježdění s tímto vozem dává tak mimořádnou auru, že si ho stejně užíváte, jako by šlo o italský sporťák nebo britskou luxusní limuzínu.

Řeč je o Audi Q7 první generace, které se v době „vrcholného piëchismu” dočkalo jako jediné sériově vyráběné osobní auto motoru V12 TDI. Přesněji řečeno 6,0 V12 TDI. Šestilitrový naftový dvanáctiválec je s výkonem rovných 500 koní dodnes nejvýkonnějším motorem TDI, který kdy vznikl, a se svou noblesou je rovněž tím nejjemněji se projevujícím. Vyzkoušeli jsme jej už v roce 2008, kdy se dalo koupit jako nové, a poté se k němu museli ještě stokrát vracet. Však na Autobahnu dodnes zapůsobí tím, co dovede, a tak vám čas od času ukážeme některé z krásných, sotva použitých kusů, které se pořád dají koupit. Dnes tu máme něco docela jiného.

Auto na fotkách okolo je také na prodej, žádná garážová královna to ale není. Je to královna dálnic, neboť od svého zrodu v roce 2011 najela neskutečných 911 652 km. To je strašně moc kilometrů na jakékoli auto, i přeborníci typu Mercedes E, Audi A6 nebo VW Passat musí před takovým strojem smeknout. Však jde o skoro 1 milion km za 14 let - to vychází na víc než 65 tisíc km najetých jeden každý rok. Krátkodobě některé vozy najedou i víc, jistě, ale jezdit takové štreky tak dlouho v kuse? To je vždy obdivuhodné.

A je to o to obdivuhodnější, ze Q7 V12 TDI se pro něco takového nezrodila. Je to relativně těžká, vrcholně výkonná verze plná techniky, která nebyla vyvinuta zrovna pro taxislužby a jejíž odolnost proti takové zátěži ani nebylo možné ve větším počtu ověřit. Přesto si někdo vrcholnou Q7 pro takové využití vybral, přesto to vydržela. A o celý nájezd se tu postarali jen dva lidé, hovořme o ohromné oddanosti majitelů.

Co také stojí za pozornost - auto nevypadá zničeně. Zvenčí vůbec, ale ani uvnitř. Není to žádná leštěnka, to je jasné, ale podívejte se na interiér. Kůže je lesklá a vytahaná, plasty nevypadají netknutě, ale zničené tu není prakticky nic. Tohle po skoro 1 milionu km? Je to opravdu pozoruhodný důkaz kvality původní Q7.

Jak už padlo, tohle auto se dá koupit, na poměry Q7 V12 TDI velmi levně. Stojí 14 950 Eur, tedy asi 375 tisíc Kč, což je skutečně relativně málo, ale zase to není nic na vůz, který může fatálně selhat prakticky kdykoli. Ale jako auto ke koupi vám tento kus neukazujeme, chce to spíš jiný postřeh - pokud se Q7 V12 TDI pořád dá koupit s pár desítkami tisíc km nájezdu, pak před sebou může mít skutečně ještě dlouhý život. Velmi dlouhý život...

Vypadá to skoro neuvěřitelně, ale tohle auto má za sebou skutečně skoro 1 milion km. Nepůsobí tím dojmem, ale stojí podle toho. Foto: Kfz Lichtinger, publikováno se souhlasem

