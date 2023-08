Někdo najel s benzinovou dodávkou VW za pár let přes 333 tisíc km, odpor k naftě ho stál přes 10 tisíc litrů paliva před 2 hodinami | Petr Miler

Tohle je naprostá rarita, benzinové dodávky nekupuje skoro nikdo. A když už si někdo nějakou pořídí, moc toho s ní nenajede. Majitel tohoto Volkswagenu T6 je velkou výjimkou, jeho oddanost benzinu je pozoruhodná.

Řada automobilek se dnes ráda tváří, že elektrický pohon zastane vše. Je to nesmysl z podstaty věci, pro řadu využití automobilu se prostě technicky nehodí, přesto některé značky tuto kartu soustavně hrají. Volkswagen patří mezi ně, ačkoli sám musí nejlépe vidět, jak kupcům některých aut nejde vnutit ani v principu velmi podobný benzinový pohon. Cokoli vyžadujícího ještě větší kompromisy narazí jen víc.

Řeč je nyní o Volkswagenu Transporter, tedy dodávce vyráběné v řadě různých modifikací. Taková auta se po léta s benzinovými motory skoro ani nenabízela, v případě šesté generace Transporteru zvané prostě T6 už měl ale VW „po Dieselgate”, a tak i v případě takových modelů začal místo klasických motorů TDI protežovat benzinová provedení TSI. Bez úspěchu.

Když se dnes podíváme na nabídku ojetých T6 v Německu, vidíme v prodeji pouhých 91 vozů s benzinovými motory. A proti nim stojí 10 156 dieselů. To není převaha nebo dominance, to je likvidace, přitom benzinovou dodávku lze pořád rozumně využívat, jen to trochu leze do peněz. I proto se s těmi druhými jmenovanými podstatně víc jezdí - v nabídce vidíme pětileté T6 TDI i s více jak 500 či 600 tisíci km, není to žádná rarita. Jen dva benziny v Německu ale najezdily za stejnou dobu přes 200 tisíc km, to je znovu rozdíl mnoha tříd. Výjimky potvrzující pravidlo se ovšem najdou i zde.

V nizozemské inzerci jsme totiž narazili na VW Caravelle generace T6, tedy osobní verzi proslulé dodávky, která za stejných 5 let najela přes 333 tisíc km. To člověk musí dvakrát zkontrolovat, jestli se někdo nepřeťukl, protože písmena D a S jsou na klávesnici hned vedle sebe. Ale není tomu tak, tohle je skutečně T6 s 204koňovým 2,0 TSI, se kterým auto nejede vůbec špatně, žere ale jako protržené. Sám jsem s ním párkrát měl tu čest, jezdit s ním pod 10 litrů benzinu na 100 km je v běžné praxi nereálné.

Pro dnešek se ale budeme držet oficiálních údajů, které v případě stejně výkonných motorů TDI a TSI hovoří o spotřebě 9,3 litru benzinu vs. 6,1 litru nafty na 100 km. S motorem TSI tedy musíte platit v podstatě za to samé hodnotu 3,2 litru paliva každých 100 km navíc, což za 333 tisíc km docela vleze do peněz. Tady se bavíme o 10 656 litrech paliva navíc, to je daň za odpor k naftě. Při ceně paliva - smířlivě vzato - 36 Kč/l se bavíme o skoro 400 tisících Kč zaplacených navíc, to je při ceně T6 docela velké sousto.

Ale proč ne, tohle ať si každý přebere sám. Kdybyste tohoto neobvyklého benzinového hrdinu chtěli mít, na prodej je za 22 950 Eur, tedy asi 553 tisíc Kč. Nic výhodného, ale o to tu nejde. Nabídka tohoto vozu nás zaujala jednak kvůli neobvyklému nájezdu a také jako ukázka toho, jak kupce některých aut nenavezete ani do jen o málo jiného benzinového pohonu. Z principu úplně jiný elektrický Transporter nepřijme 99 % potenciálních kupců takových vozů zcela zaručeně.

