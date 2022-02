Někdo najel s Dacií za 3,5 roku 614 tisíc km, to není vtip. Cena auta už ale trochu vtip je před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Auto Park Bad Wurzach, publikováno se souhlasem

Až vám někdo bude tvrdit, že Dacie nevydrží, ukažte mu tohle. Jde o jedno z nejrychleji takto ojetých aut, jaká jsme kdy viděli. Do jaké míry to ale ospravedlňuje jeho cenu blízkou částce potřebné na úplně nové auto, třebaže v horší specifikaci, to si nejsme jisti.

Němci s oblibou nasazují na ojeté Dacie a kritizují jejich nespolehlivost, malou trvanlivost a nesmyslně vysoké ceny ojetých vozů. Však naposledy dokonce Duster označili za jednu z nejhorších ojetin, jakou lze koupit. Paradoxně právě v Německu je ale nyní na prodej auto, který výše zmíněným soudům dělá čáru přes rozpočet, tedy alespoň dvěma z nich.

Prodejce z města Bad Wurzach totiž nabízí ke koupi právě model Duster poprvé registrovaný v květnu 2018, který najel - podržte se - 614 290 km. Nečistěte si brýle, čtete správně a počítáte též, jde o šest set čtrnáct tisíc dvě stě devadesát kilometrů přesně najetých za o něco málo více než 3,5 roku. To je skoro neuvěřitelná porce v jakémkoli autě, neboť to znamená urazit nějakých 175 tisíc km ročně. Musíte tedy urazit přes 14,5 tisíce km měsíčně, něco kolem 700 km každý pracovní den, abyste něco takového zvládli. Dá se to, ale znamená to být s autem už skoro pořád na silnici, zvláště uvážíme-li, že budete muset skoro každý měsíc do servisu na obvyklé procedury.

Podobné věci už jsme ale viděli - s Volkswageny, Mercedesy, Toyotami a auty dalších podobných, trvanlivostí vyhlášených značek. Ale s Dacií? To je naprostá rarita, která absolutně nejde dohromady se zvěstmi o jejich nespolehlivosti a netrvanlivosti. Však spousta aut by něco takového nezvládla vůbec - nikdy, nikde, bez ohledu na servisní odhodlání či způsob zacházení. Duster s motorem 1,5 dCi a pohonem 4x4 to ale zvládl a popravdě nevypadá úplně zničeně.

Jasně, auto je zřetelně opotřebované a nesluší mu zbytek polepů, které prozrazují, k čemu sloužil - šlo o doprovodný vůz specifických nákladních transportů. Pokud ale mnozí hlásají, že Duster s 200 tisíci km je zralý leda do šrotu, je stav tohoto exempláře velmi dobrý - najel více jak třikrát tolik kilometrů a podle prodávajícího je nadále technicky fit, ostatně za ním stojí velmi pestrá servisní historie.

Člověk by čekal, že něco takového bude k mání za hubičku, protože (přes veškerou úctu k němu) další perspektiva tohoto vozu je nepochybně omezená. Zrovna cena ale kritické hlasy německých novinářů podporuje, neboť požadovaných 11 990 euro, tedy asi 292 000 Kč, je přes vysokou specifikaci naprosto nesmyslná cifra, pokud tedy vůz nebudeme hodnotit už jen jako ryzí raritu a potenciální muzejní exponát.

Auto vám ale beztak neukazujeme proto, abyste si jej koupili, je to spíše zajímavost, kterou by nám bez patřičné dokumentace zanedlouho nikdo nevěřil. I s Dacií se zjevně dají jezdit bezmála stovky tisíc kilometrů ročně a dotáhnout to k ní až za hranici 600 tisíc km za méně než 4 roky, jakkoli nepravděpodobně to zní.

Tohle auto jezdilo, jezdilo a jezdilo. A svou misi zvládlo velmi obstojně, pokud se tak rychle dostalo s najetými km až hranici 600 tisíc km. Jen jeho cena je po takovém zápřahu nesmyslně vysoká. Foto: Auto Park Bad Wurzach, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

