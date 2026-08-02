Někdo najel s drsným BMW Z4 M Coupe neuvěřitelné kilometry a tohle jsou faktury za servis. Účty za chiropraktika chybí
Petr MilerKolik myslíte kilometrů, že je v takovém autě hodně? 100 tisíc? 200 tisíc? 300 tisíc? Přidejte, přidejte a přidejte, dosažená cifra je v tomto případě ještě úplně jinde. A není to tak, že si vůz vystřídalo 10 majitelů, téměř o veškerý nájezd se během 18 let postaral jediný člověk.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Někdo najel s drsným BMW Z4 M Coupe neuvěřitelné kilometry a tohle jsou faktury za servis. Účty za chiropraktika chybí
včera | Petr Miler
Kolik myslíte kilometrů, že je v takovém autě hodně? 100 tisíc? 200 tisíc? 300 tisíc? Přidejte, přidejte a přidejte, dosažená cifra je v tomto případě ještě úplně jinde. A není to tak, že si vůz vystřídalo 10 majitelů, téměř o veškerý nájezd se během 18 let postaral jediný člověk.
BMW Z4 M Coupe je jedním z těch aut, která musíte milovat, jinak prostě nevíte, co to je láska k automobilu. Omlouvat vás může snad jen to, že jste s ním nikdy nejeli, což nakonec nebude až tak neobvyklé - pro celý svět vzniklo jen 4 275 vozů, z nichž skoro polovina skončila v Americe. Kolik jich přesně dostala Evropa, BMW neuvádí, hádat něco mezi 1 000 a 1 500 kusy ale zřejmě nebude nemístné. V Česku jich nejspíš byly prodány jednotky či nejnižší desítky a potkat některé na silnici svého času - natož pak dnes - rovnalo se zázraku.
Můžeme tedy hovořit o velkém štěstí, že nám v redakci tohle auto zkřížilo cestu několikrát a náš šéfredaktor, který - snad to mohu říci - vlastnil několik kusů, jej kdysi i postavil proti legendární M3 E46. Sám jsem si s ním také užil své a je to opravdu auto, které vám vykouzlí úsměv na tváři, už recept na jeho stvoření byl kouzelný.
V Mnichově vzali to nejlepší z M3 E46, tedy zejména její motor a zadní nápravu, ořezali skoro všechno ostatní, posadili to k zemi, řidiče to nechali ovládat z pozice vozataje krotícího závodní bigu, přidali brzdy z M3 CS, celé to naladili tak, aby kompromisnost M3 byla ta tam a bylo hotovo. Výsledkem bylo něco, co svět aut v podstatě nepoznal a je nepředstavitelné, že by to dnes vzniklo - zcela specifický stroj ďábelských řidičských radosti v minimalistickém balení, který řeže vzduch jako Dahmer stehna lidí k večeři. Neumím to popsat jako jiní, onen test je sdílnější, ale řidičský zážitek z krocení Z4 M Coupe je stejně intenzivní jako mimořádný.
Jednu věc bych ale s tímto autem dělat opravdu nechtěl - muset s ním někam dojet.
Nechápejte mě špatně, Z4MC je vzhledem k tomu, jaký „koncentrát” auta to je, vlastně velmi přátelská, komfortní, je i mimořádně aerodynamicky tichá, dokonce je praktická, podívejte se na její kufr. Ale nepřehlédněte také slova „vzhledem k tomu”. Vedle Lotusu je to Rolls-Royce, dokonce tu máte věci jako vyhřívaná kožená sedadla , i vedle M3 je to ale pytel, do kterého nastoupíte, zavře se a začne s vámi mlátit o zem, o zdi, o všechno. Obušku z pytle ven, něco v tom duchu.
Za volantem se tedy bavíte, ale pokud vám není 22 let a neměříte 160 cm na podpatcích, za chvíli začnete mít bolesti. Do auta se už složitě nastupuje, práh dveří končí někde 7 cm pod stropem, sedadla jsou tenká a krutě nízká i tenká, místa uvnitř přesto moc není a posunout sedačku skoro není kam. Posilovač řízení funguje stylem „za 5 minut padla”, všechny pedály vyžadují dost síly a řazení je holt manuální eMkové své doby - kvalt nějak do pozice dostrkáte, nůž a máslo to ale nepřipomíná. Je to jako mazlit se s pitbullem, tuhá svalnatá věc, co umí být milá, ale taky vás může sežrat, když se jí zrovna zachce.
Vyjet si se Z4 M Coupe je krása. Jet někam se Z4 M Coupe se snadno změní v trest. Proto také naprostá většina aut v prodeji - což má tedy jistě souvislost i s tím, jak vzácné a hodnotné auto to je - nemá za 20let na světě najeto obvykle víc než desítky tisíc km, něco přes 100 tisíc je tak obvykle maximum. Za 20 let to není moc, i 7 tisíc km ročně udělá 140 tisíc jako nic. To je tak to, co se dá se Z4MC najet a nezemřít.
Máte to? Fajn. A souhlasíte? Fajn! Tak majitel auta na fotkách níže vám i mně právě ukázal, jací jsme zhýčkaní... no sráči, to se jinak nedá říct. Černou Z4 M Coupe si totiž pořídil jako sotva jeté dvouleté auto v roce 2008. A od té doby s ním najel 578 318 km. Je to americká verze, takže číslo na displeji přístrojovky je v mílích, v kilometrech je ale nájezd přesně takový. A přiznám se, že to nechápu.
Najezdit 578 tisíc km za 18 let není zase tak moc, 32 tisíc km ročně je zvládnutelná porce. Ale v tomhle? V tomhle? Jsem ohromen a docela by mě zajímalo, kolik sezení u chiropraktika to stálo, protože i kdyby majitel byl náhodou mladý v době pořízení, po 18 letech už dost mladý být nemohl. Přesto si auto tak dlouho nechal, přesto s ním tak dlouho a moc jezdil a až teď ho prodává.
Je to rozhodně zajímavá kuriozita, ale má smysl takové auto koupit? To je otázka za milion, jeden majitel po dlouhých 18 let jistě hraje ve prospěch kladné odpovědi. A auto je prý po výměně tlumičů, pružin, stabilizátory, velkém servisu a opravě drobných neduhů, i to je plus. Ale skoro 600 tisíc km je pořád sakra hodně, na Z4MC supersakra hodně, i na M3 E46 by to byla brutální porce. Nutno dodat, že auto na svůj nájezd vypadá velmi slušně, ale cena 24 950 Eur u nizozemského prodejce láká jen relativně. Na jednu stranu je to superlevná Z4 M Coupé, hezké kousky s desetinovým nájezdem dnes stojí o milion víc. Ale s takovým nájezdem? Anebo je u tohle jen číslo?
Něco takového jsme v životě neviděli, ale komu čest, tomu čest. Převezmete štafetu? Foto: Auto Mooij, publikováno se souhlasem
Zdroj: BMW Z4 M Coupé 3.2 S54 / 6-Speed Manual / 343 PK / 18 jaar@Marktplaats
Bleskovky
- Legendární Buchanka po 60 letech výroby oficiálně změnila své jméno, teď už to snad nikdo nečekal
před 4 hodinami
- Český policista naštěstí už nikdy „neklesne tak hluboko”, aby proti řidičům používal takovéto triky
včera
- Vynalézavý táta našel cestu, jak vozit děti v dvoumístném sporťáku, soudce to neocenil tak, jak doufal
1.8.2026
Nové na MotoForum.cz
- Supersporty a Superbiky v Oscherslebenu včera 23:01
- Zudův vítězný double v Oscherslebenu včera 17:00
- Vespa Edizione Ottantesimo: exkluzivní model GTS 310 31.7.2026
- Iker Lecuona nahradí Fermína Aldeguera při GP Británie v Silverstone 31.7.2026
- Český motocyklový tým SP race project míří do Oscherslebenu. 30.7.2026
Nejčtenější články
- Náhle zakázaná drahá auta začal výrobce doprodávat se slevami až 530 tisíc, i za cenu Octavie jsou ale pro lidi zdrojem frustrace
6.7.2026
- BMW X5 přišlo po 27 letech o svůj nejtypičtější prvek, vysvětlení automobilky jsou jen výmluvy
6.7.2026
- Levný bestseller Mitsubishi se ukázal v novém a dravějším provedení, v Evropě už ho ale nekoupíte
6.7.2026
- K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu
7.7.2026
- Audi říká, že s auty koncipovanými pro celý svět už neuspěje. No, s těmi pořádnými by to šlo, to až dnešní odvary nemají šanci
7.7.2026
Živá témata na fóru
- VZKAZY 08.03. 17:19 - pavproch
- Elektromobily a vse kolem nich 08.03. 16:55 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 08.03. 15:46 - řidičBOB
- Onboard videa 08.03. 15:43 - řidičBOB
- Dříve M135i, nyní ///M2 08.03. 14:27 - Vrooom
- Koncernový EA888 - jaký olej používáte? Anketa 08.03. 13:09 - šmoula
- Genesis 08.03. 05:53 - lvlDev
- Lampárna (stěžovatelna) 08.02. 06:25 - pavproch