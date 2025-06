Někdo najel s elektrickým propadákem Mercedesu pořádné kilometry, cenu auta tím poslal dolů o 430 tisíc každý rok včera | Petr Miler

A pak že nerostou. Tedy nejezdí. Jezdí, ale když už někdo takové auto tímto způsobem využije, musí se smířit s tím, že jeho hodnotu pošle k nule dřív než prosinec venkovní teploty. Tohle auto budiž důkazem.

Mercedes před pár dny definitivně odpískal své elektrické plány. Byly od začátku absurdní a jinak to s nimi dopadnout nemohlo, patrně by ale své kalhoty ke kotníkům neposlal, kdyby alespoň s nějakou svou elektrickou novinkou výrazně zabodoval. Nestalo se a zejména jeho výkladní skříně v podobě modelů EQE a EQS se staly až pozoruhodnými propadáky.

Pokud se podíváme na jejich letošní evropské prodeje podle údajů Data Force, vidíme bídu, vedle které i hladomor vypadá jako party plná jídla. Zejména dražší EQS je propadák non plus ultra, jen zpackané SL, odvozené EQS SUV a exotický AMG GT 4 Door se prodávají hůř. Dokonce i sportovní AMG GT je vedle „é-kvé-eska” prodejní hit. Jmenovitě letos Mercedes prodal jen 699 aut, o dalších 22 procent méně než loni za stejnou část roku.

EQE je na tom jako dostupnější model líp, ale odtud potud. 3 737 prodejů (též -22 % meziročně) znamená horší odbyt než u třídy G, klasická třída E se prodává skoro pětkrát líp. Uvážíme-li, že Mercedes chtěl za 4 roky a 6 měsíců prodávat jen tahle auta... Dokola člověku hlava nebere, jak to mohl kdy myslet vážně.

Dnes ale nechceme probírat mnohokrát probrané, zaujal nás jeden konkrétní EQE, který - když už nic jiného - aspoň jezdil. Škarohlídi teď jistě řeknou, jak vůbec mohl jezdit, když jsou ty elektromobily tak marné, ale to bude jen hloupé rýpnutí. Nemají zase tak malé baterky a nenabíjí se zase tak dlouho, aby s nimi nešlo najíždět hromadu kilometrů. Není to tedy tak, že to nejde, spíš jde o komfort, s jakým to jde, a flexibilitu či obecně schopnost reagovat na nenadálé situace. Pokud jste ale provozovatel taxíku pendlující nejčastěji po stále stejné trase, kdy si jednou dvakrát za den musíte dát oraz kvůli dobíjení u vám dobře známých nabíječek, velké omezení to nepředstavuje.

Právě jako takový taxík sloužil EQE na fotkách níže, který najel od srpna roku 2022 - podržte si dobíjecí kabel - 322 305 km. Bavíme se o takové kilometráži odkroucené za 34 měsíců, auto tedy muselo jezdit skoro 9,5 tisíce kilometrů měsíčně, přes 110 tisíc kilometrů ročně. Známe i víc ježděná auta, na EQE je to ale brutalita svého druhu. Právě tohle auto je nyní na prodej a pozoruhodné je hned z několika důvodů.

Vedle samotné kilometráže je to i jeho stav, který je zvlášť na taxík sympatický. Je vidět, že si odsloužilo své, zničené ale není, zejména interiér je až na drobné detaily překvapivě fit. A přehlédnout nejde ani masivní pokles hodnoty, který se EQE nevyhýbá ani bez velkých nájezdů. Takto vůz, který původně stál přesně 81 675 Eur, tedy skoro 2,05 milionu Kč (nikoli ceníkově, reálně), stojí nyní jen 29 945 Eur, tedy 740 tisíc. Navíc s možností odpočtu DPH, netto cena je tedy 614 tisíc korun.

Šest set čtrnáct tisíc? Za 34 měsíců staré EQE? Majitel přišel kvapem skoro o 1,3 milionu a 430 tisíc rok co rok, při daném nájezdu (pokud se tedy vůz aspoň za zmíněnou cenu prodá) by to ale nebylo až tak drahé. Bavíme se o čtyřech korunách na kilometr optikou ztráty hodnoty, při intenzivním ježdění tahle matematika funguje dobře. Podívejte se na víc na fotkách nebo si auto můžete koupit - stojí u prodejce v nizozemském Teuge.

