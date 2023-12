Někdo najel s kombíkem VW s legendárním 1,9 TDI celých 852 tisíc km, pořád ho prodává jako perspektivní ojetinu včera | Petr Miler

Na displeji na přístrojové desce vozu už víc pixelů nesvítí než svítí, auto ale pořád táhne. Je to příklad neuvěřitelně odolného stroje, který také připomíná, že bát se ojetin s více jak 200 tisíci km je naprostý nesmysl.

Před některými aut nezbývá než smeknout a VW Bora na fotkách níže je jedním z nich. Bora, ptáte se? Však je to kombík a Bora byla jen sedan. No, nebyla, tohle je auto z dob snad až rozmařilé éry Piëchova vedení Volkswagenu, kdy v nabídce muselo být prostě všechno. A tak - i když VW tehdy dělal převratný Golf IV, ze kterého udělal nejen sedan Bora, ale pochopitelně i kombík Golf Variant - přidal do nabídky též Boru Variant, která byla luxusnějším pojetím téhož pomalu jen s jinými světly.

Tušíme, že tehdy muselo ve vývojovém a účetním oddělení padnout pár ran pěstí do stolu, když si „Piëchovy struktury” ve firmě vymínily nejen existenci Bory jako takové, ale i její odlišení takovými libůstkami, jako jsou intarzie v madlech dveří, aby vypadala luxusněji. Kolik tohle muselo stát peněz? A přitom taková blbost, co? Tak či onak je tohle auto pozoruhodnou připomínkou jedné výjimečné doby. A to i v kvalitativní rovině.

Jak můžete sami vidět na hlavní fotce, tahle Bora najela už přes 852 tisíc km v rukou teprve druhého majitele. Ten ji koupil v roce 2010 s 220 tisíci najetými km a až do roku 2021 s ní denně „lítal” mezi Zutphenem a Amsterdamem, pochopitelně v Nizozemsku. Najel tedy s autem dalších víc jak 632 tisíc km za 11 let a byť je na něm jeho intenzivní používání nepochybně znát, je fascinující, že pořád funguje. Majitel si auto dokonce nechal zavřel ho na další dva roky především do garáže, protože mu ho bylo líto prodat. Až teď mu došlo místo, a tak se jej zbavuje.

A to není vše. Vůz navíc není původní, má upravený motor na ze 130 na 174 koní, přesto drží a drží. Zejména na světlém interiéru je pestrá historie znát, skoro úplně vysvícený displej přístrojovky snad i pobaví. Po technické stránce ale má být auto zcela bezproblémové a schopné dalšího provozu. Tisíc kilometrů na nádrž v sedačkách Recaro a se slušnou výbavou disponující mj. i 10 airbagy, televizemi pro cestující vzadu či dřevěným volantem pro řidiče prý není problém ani při svižné jízdě.

Asi bychom si tohle auto nekoupili, ale musíme prostě před tímto hrdinou smeknout. Tomu se říká pořádné využití auta, tomu se říká kvalitní kus techniky. Ten mimo jiné připomíná, jak absurdní může být označování auta s více jak 200 tisíci km na tachometru za „odjeté”. Tohle s takovou kilometráží po 10 letech existence teprve začalo pořádně žít a dodnes se má čile k světu, i když si odkroutilo ještě skoro další trojnásobek původního nájezdu.

Malý-velký hrdina zocelený žárem řady asfaltových bitev je i po 852 tisících najetých km za 23 let pořád připraven dál sloužit. To si prostě zaslouží uznání. Foto: Mika, publikováno se souhlasem

