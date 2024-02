Někdo najel s legendárním BMW M5 E39 přes půl milionu kilometrů, teď může levně být vaše před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ivo Christov E28 Specialist, publikováno se souhlasem

Jít o dieselovou Octavii ze stejné doby, neexistuje důvod si jí všímat. Tady se ale bavíme o jedné z největších moderních bavorských legend, která spojovala ještě motor V8 s manuálem. První majitel s ní „drandil” 14 let, tohle je výsledek.

Třetí generace BMW M5 dorazila v roce 1998 a v prodeji vydržela po pět následujících let. Během této doby bylo prodána v 20 482 exemplářích, tedy v zásadně vyšším počtu než v případě předchozího provedení, které bylo k dispozici nejen jako čtyřdveřový sedan, ale rovněž jako pětidveřové kombi. Důvodem byla mimo jiné skutečnost, že M5 E39 dostalo vůbec poprvé pod kapotu osmiválcový motor. Zároveň šlo také o první generaci, jež profitovala z předních hliníkových komponentů podvozku a zadní nápravy typu multi-link.

BMW původně zvažovalo znovu nabídnout i kombík, dokonce vyrobilo jeho prototyp, nakonec jí ale tato verze přišla jako ekonomický nesmysl, ostatně automobilka utratila až příliš mnoho peněz za vývoj 4,9litrové jednotky S62. Motor se mimo jiné dočkal hliníkového bloku a hlavy, stejně jako třeba osmi nezávislých elektronicky ovládaných klapek. Díky tomu dokázal reagovat na pokyny plynového pedálu bez zbytečného váhání, což logicky přispělo k výtečné ovladatelnosti vozu i vynikající jízdní dynamice.

Automobilka motor naladila na rovných 400 koní výkonu a 500 Nm točivého momentu, načež M5 zvládla zrychlit z klidu na stovku za 5,3 sekundy. To už dnes nezní jako dechberoucí čas, ovšem i tak mnichovský sedan zvládá bez problémů překonat mnoho moderních vozů. Veškerý výkon míří skrze šestistupňový manuál pouze na zadní kola. Problémem tak pochopitelně nejsou ani rozmáchlé drifty, nad nimiž přebírá kontrolu řízení vycházející z předchozích generací a doplněné Pitmanovým ramenem.

Ve výsledku tak není překvapivé, že jakkoliv dnes již M5 E39 nedominuje silnicích či závodním okruhům v svou rychlostí, majitele dokáže těšit za každé situace. Jedním z nich musel být i člověk, který do níže vyobrazené kondice dostal kousek z roku 2002. Šlo o Američana, přesněji Kaliforňana, který s autem pravidelně jezdil po dlouhých 14 let a najel s ním naprostou většinu z 521 915 km, které má na tachometru dnes. Jasně, chtělo to i teplé a vesměs suché kalifornské počasí, aby vůz vydržel, nešlo ale jen o to.

Majitel se prý o auto vždy bezvadně staral. Mělo pravidelný servis a spousta drobností, které dělají dojem (gumová těsnění, díly interiéru apod.) byly v průběhu času vyměněny. Auto si pak první majitel chvíli nechal jako raritu, později putovalo do rukou jiných nadšenců, z nichž ten poslední mu zametl cestu do Evropy. Je to nizozemský specialista na starší BMW, který právě tohle auto teď prodává.

Nabízený vůz vám ukazujeme primárně proto, že M5 E39 s takovými kilometry se nevídá, jistě ne v tomto stavu. Však se na něj podívejte sami, možná byste mu nehádali ani 200 tisíc km. Ale nakonec si jej můžete i docela levně koupit. Požadovaných 22 000 Eur (cca 557 tisíc Kč) pochopitelně pořád není málo peněz, na M5 E39 v údajně bezvadné kondici je to ale nízká suma. A tohle auto pořád nevypadá, že by mělo všechno za sebou. Užívat si s ním můžete pořád stejně, ostatně kdo vám dnes nabídne nový sedan vyšší střední třídy s osmiválcem bez turba a manuální převodovkou? To není řečnická otázka, odpověď zní: Nikdo.

BMW M5 E39 s víc jak půlmilionem kilometrů se v prodeji nevídá. Tahle takový nájezd zvládla převážně v rukou jednoho majitele. Vypadá pořád skvěle a může být vaše za docela malé peníze. Foto: Ivo Christov E28 Specialist, publikováno se souhlasem

Zdroj: Ivo Christov E28 Specialist@Marktplaats.nl

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.