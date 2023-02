Někdo najel s legendárním VW Passat 2,0 TDI 908 tisíc km, až pak mu selhal i neselhal motor včera | Petr Miler

Tohle auto je vyhlášený držák nejen statisticky, i exempláře nabízené v bazarech často ukazují jeho odolnost. Tohle je jeden z extrémů, který je pikantnější o to víc, že jeho původní motor by držel dál, odešel až ten náhradní instalovaný jen kvůli emisím.

Když se člověk podívá na tohle auto, musí se trochu pousmát nad chováním lidí, kteří za každou cenu hledají ojetiny s nájezdem pod 100 tisíc km. Vůz na fotkách níže tuhle metu protnul někdy v roce 2009 a od té doby ujel dalších více než 800 tisíc kilometrů. Před sebou máme auto, které zvládlo najet skoro 1 milion kilometrů s původní technikou a pořád má šanci poznat, co to je zaseknout tachometr na cifře 999 999 km.

Nepřekvapivě se jedná o VW Passat Variant 2,0 TDI, který platí za jeden z nejvyhlášenějších polykačů kilometrů. Je pozoruhodné vidět, že přesně 907 988 km ujel už během 15 let. A jak po takové porci vypadá. Jistě to není žádná ojetina ve stavu A1, to ani zdaleka, na tak obrovský nájezd ale působí tenhle „pašík” docela slušně. Tu a tam je odřený zvenčí, pár škrábanců se najde vevnitř, k tomu jsou tu poněkud sešlé a špinavé, ale stále neroztrhané sedačky a jinak... Jinak skoro nic, ani kožené obšití volantu není prodřené. Na skoro 1 milion km docela fascinující výsledek.

Co je též zajímavé, auto je ve verzi s manuální převodovkou. Odřadit 1 milion km za 15 let zní lákavě i děsivě současně, o mnoho lépe vyznívá, že vůz za celou tu dobu nestihla jediná velká technická závada. Ta přišla až po překonání mety 900 tisíc km, kdy auto nebylo schopno projít technickou kontrolou kvůli emisím. Motor už toho zkrátka nebyl schopen, i když nadále fungoval s parádní spotřebou pod 5 litrů nafty na 100 km dlouhodobě. Majitel se to rozhodl řešit výměnou motoru za jiný, méně ojetý, což stačilo k absolvování technické kontroly, pak se ale projevila jeho špatná údržba, motoru praskl rozvodový řemen a náhradní pohonná jednotka je na odpis.

Majitel už se dál vozem zabývat nechce, nabízí ale svérázné řešení - zájemci auto prodá i s původním motorem, který může zase vrátit zpět a jezdit bez ohledu na emise, protože technická vozu skoro ještě na dva roky zůstane. Trochu česká cesta, ale co už - auto je prý jinak plně pojízdné i s původní převodovkou, jen ten motor, jen ten.

Cena odpovídá kilometráži, stavu a výše popsané patálii, takže přijde jen na 1 799 Eur - asi 42 tisíc Kč. Kolik je v tomto autě ještě života a jak moc rozumné je takové auto koupit, nevíme, minimálně jako důkaz toho, že podobné Passaty klidně s 300 tisíci km na tachometru mohou mít klidně ještě 600 tisíc km bezproblémové služby před sebou, poslouží tento „skoro-milionář” velmi dobře. Ostatně, původní motor vlastně vydržel a pořád funguje, problematický je až ten náhradní z vrakoviště, který měl za sebou bůhvíco, klidně i vážnější nehodu.

Pozoruhodnou kilometráž urazil za 15 let tento VW Passat variant i se svým dvoulitrovým dieselem a manuální převodovkou, až ho zradil právě motor. Jenže ne ten původní, odešel náhradní agregát instalovaný kvůli neschopnosti první jednotky projít STK. Originální motor je stále funkční a je v ceně. Jde o další důkaz odolnosti Passatů 2,0 TDI, zcela nepochybně. Foto: Ralf Seibt, publikováno se souhlasem

