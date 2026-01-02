Někdo najel s moderním Lamborghini přes 200 tisíc km za 4 roky, to muselo stát peněz. Teď ho nabízí jako to nejlevnější na prodej
Petr MilerUjet tolik kilometrů za 4 roky je neobvyklé v jakémkoli autě, v případě Lamborghini je to naprostý extrém, který se opravdu nevídá. Dopočítat se všech nákladů s takovým ježděním spojených bude na dlouhou rovnici, ztráta hodnoty je ale zjevná.
před 7 hodinami | Petr Miler
Kdekdo sní o tom, že si pořídí sportovní auto na každodenní ježdění, pokud ale nemá jít o sportovní deriváty jinak konfekčních modelů od Volkswagenu Golf R až třeba po BMW M3 CS, je to těžké. Není to jen o tom, že je to drahé, je to i fakticky obtížně realizovatelné. Pominu-li fakt, že od určitého věku - typicky od toho, kdy byste si něco takového konečně mohli dovolit splnit - budete už „životem příliš rozlámaní” na to, aby vám bylo příjemné trávit v takovém voze denně stovky km, to nakonec nebývá tak atraktivní ani jinak.
První desítky kilometrů v nějakém supersportu bývají fajn, ale to, co vás zkraje těší, časem obvykle obtěžuje. Krásný zvuk motoru je super ale od 50. kilometru při jízdě po dálnici už vás z něj začne bolet hlava. Podvozek schopný odolávat vysokým géčkům ve všech směrech je také super, ale od určité chvíle byste měnili agilitu za komfort. A ovladatelnost, která vás vtahuje do děje, se po nějaké chvíle také jeví být jen zbytečnou zátěží pro vaše ruce či nohy, když zrovna chcete jen jen stopadesátkou rovně. A to ani nemluvíme o tom, že fyzické vlastnosti takových aut, které jsou skvělé za určitých okolností, se do všech podmínek nehodí a někdy pořádně frustrují.
Třeba 335 mm široké semi-slicky na zadní ose za 50 tisíc vás na suchu pošlou na stovku za 2,5 sekundy a ve 300 km/h promění zatáčkovité sekce Autobahnu v poutavou okresku, jenže trochu zaprší a vaše skvělé gumy mají problém zaříznout se do trochy stojící vody v 80 km/h. A kdokoli s Octavií RS na galuskách z Lidlu za tisícovku si z vás udělá dobrý den. Také poznáte, že směs na oněch pneu moc nefunguje už v nějakých 8° C, pokud je nezahříváte jako Verstappen, takže také za chladnějšího rána také nejedete. Pak zjistíte, že celý zavazadelník zabere prťavá verze Lady Dior vaší ženy a když se s tím vším nějak vyrovnáte, po 150 ujetých km se rozsvítí hladové oko vaší bestie (o manželce už nemluvíme - pro jistotu) lačnící po 30 a více litrech paliva na 100 km a máte toho akorát po krk.
Záhy zjistíte, že už sníte jen o jízdě Passatem 2,0 TDI, protože ničím z toho netrpí a 180 km/h po dálnici jede vlastně skvěle. A když ne s ním, tak Audi A6 50 TDI určitě. Pokud nevěříte, nezažili jste, nebo jste ještě o kus větší nadšenci. Ale má fantazie mi těžko takového člověka vykresluje - některá supersportovní auta zvládají denní ježdění lépe (911 Turbo S?), jiná hůře (klidně znovu 911, tentokrát GT3 RS) , ale abych s takovým autem jezdil den co den co den pořád dokola? Teoreticky bych rád, prakticky vím, že to prostě není příjemné.
Pohled na Lamborghini, které najelo přes 200 tisíc km za 4 roky a 4 měsíce, tak nutně bere dech, protože zvládnout okolo 50 tisíc km ročně Lambem znamená snášet přesně to, co bylo popsáno výše. Jenže tohle auto není „to Lambo”, je to model Urus, tedy SUV, spíš upravené Audi RS Q8, které je zvýšenou a trochu ambicióznější variací na ono Audi A6 50 TDI. A to najednou jde, tohle auto to za zmíněný čas dotáhlo až na 208 326 km přesně.
Přesto je to „úspěch”, neboť už na benzínu muselo tohle ježdění stát hromadu peněz. Kdyby majitel zvládal 100 ujetých km za 20 litrů, což v Urusu znamená se spíš krotit než divočit, jsme při ceně okolo 40 korun za litr vysokoktanového paliva na ďábelských 1 666 666 Kč, nebo tak nějak. A udržovat tohle 650koňové luxusní monstrum v chodu muselo stát hromadu peněz i na servisu (podívejte se těch prohlídek), pojištění (snadno přes 1 milion Kč) a samozřejmě i na ztrátě hodnoty.
V době příprav tohoto článku jde o nejlevnější Urus v evropském prodeji, který má evropský původ, není bouraný apod. A to i když stojí (exportní cena, doma v Nizozemsku za něj tamní dají kvůli daním víc) 167 745 Eur. To jsou skoro přesně 4 miliony Kč, dost peněz na tak ojeté auto, ale pořád je to o hodně míň než 348 219 Eur, které auto stálo jako nové. Sakum prásk tu máme pokles hodnoty o 180 474 Eur, což je skoro 4,4 milionu. „Baj voko” stály se vším ostatním majitele 4 roky ježdění s tímto autem nějakých 8 a víc milionů korun podle toho, kolik spotřeboval paliva, pneumatik, brzdových desek apod.
Vedle toho je současná prodejní cena vlastně zajímavá, auto navíc - krom u „Audi” klasicky trpících bočnic sedáků na vnější straně - vypadá velmi zachovale a jeho specifikace je na poměry Lamborghini docela decentní. Asi bychom, když už bychom museli, sáhli radši po oné RS Q8 za podstatně menší peníze, ale to už nemůžete říkat, že jste se svým „Lambar Gambar” za pár let pětkrát objeli svět, že? A pokud to chcete tvrdit bez utracení oněch 8 milionů, bude pro vás tohle auto zlatá rána, podívejte se na něj níže.
Zvládnout to někdo s Huracánem, bude to obdivuhodnější, ale i ujet 208 tisíc km za 4 roky Urusem je pozoruhodné, přinejmenším ekonomicky. Foto: Haverkamp Auto's, publikováno se souhlasem
Zdroj: Haverkamp Auto's B.V.@Marktplaatsa
