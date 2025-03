Někdo najel s nezničitelným Mercedesem 1,4 milionu km a prodává ho dál, pro současný Mercedes je to hořká pilulka před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: J.B., publikováno se souhlasem

Třícípá hvězda dodnes těží z pověsti výrobce extrémně odolných aut, ale co z nich reálně zbylo? I modernější Mercedesy vydrží, ale tohle už ne a jejich tvůrci se vymlouvají na komplikovanou konstrukci. Jenž ani třída S W140 svého času nebyla žádný primitivní vehikl, ani omylem.

Tohle auto je z roku 1991 a pochází ze zlaté éry Mercedesu, kdy si značka potrpěla na dělání extrémně odolných, až „převyvinutých” aut. Právě z těchto časů pochází naprostá většina modelů s třícípou hvězdou ve znaku, které se do historie zapsaly jako nezničitelné či nesmrtelné. Dnes platí jiné pořádky, tehdy ale šlo o vrcholný dozvuk éry managementu totální kvality, kdy byly firmy přesvědčeny, že nejlepším marketingem a nepřemožitelným prodejním argumentem je pro ně právě tato vlastnost.

Nejsme z těch, kteří by tvrdili, že od Velkého třesku jde všechno do kopru, tak to jistě není a přišly i další kvalitní a velmi trvanlivé Mercedesy. Ale takto? To už se nestalo. A opravdu si nedovedeme představit, jak by stejnou odolnost vykazovaly současné modely s pohony tak komplikovanými, že se rozpadají už zánovní. Není to snad ani technicky možné, přednost v podobě extrémní trvanlivosti vyměnil Stuttgart za jiné vlastnosti.

Že tomu tak je, přiznávají i servisní technici značky, se kterými jsme v kontaktu. Jejich obvyklou omluvou je, že dnešní auta jsou přece přirozeně složitější, mají spoustu funkcí, o kterých se automobilům před 30 roky nesnilo. A toto je zkrátka daň za to všechno. Na jednu stranu je to pravda, ale na tu druhou - nebyla náhodou před 30 roky auta o mnoho komplikovanější než dalších 30 let zpátky? Jistě ano, přesto šla i s trvanlivostí dál nahoru. V určitou chvíli se ale tyto dvě křivky rozešly a máme pocit, že to nelze omluvit jinak než nedostatečným důrazem právě na dlouhodobou odolnost.

Velmi výmluvný důkaz toho máme před sebou. I když vůz na snímcích níže nepůsobí zrovna jako leštěnka, asi byste mu nehádali skoro 1,4 milionu najetých km. Ale zvládl je, navíc je otázkou, do jaké míry je reflexe nájezdu přesná - majitel totiž říká, že po najetí prvního milionu začal stejný tachometr používat od nuly, ten se pak ale zasekl a celkový nájezd jen odhaduje. Reálně tak může jít klidně o ještě většího nezmara.

Taková kilometráž je jistě úctyhodná, ale zrovna „milionových” Mercedesů jsme viděli slušnou řádku, známe i vozy s nájezdem ještě násobně vyšším. Pointa je jinde - tohle je Mercedes W140, je to třída S, tedy nejen mimořádně kvalitní, ale svého času také mimořádně pokrokové auto. Není to tedy žádný povoz krále Klacka, svého času platil za nejpřetechnizovanější auto všech dob, které koketovalo i s myšlenko autopilotu a automobilka pro něj vyvíjela novou extrémní techniku. Mercedes W140 byl svého času technicky a elektronicky snadno mimořádnější než dnešní nové modely značky. Přesto vydržel a dál vydrží skoro všechno.

Tohoto konkrétního auta si všimli kolegové z Auto Bildu, jinak pochází ze soukromé inzerce. Je škoda, že nám majitel zatím nedal k dispozici víc fotek, pokud je přece jen dostaneme, doplníme je. Na základě těch, které máme k dispozici, lze říci, že auto je utahané. Ale není zničené, ostatně bylo po celou dobu pečlivě udržováno, aby dál sloužilo svému účelu.

Současný vlastník je jeho teprve druhým majitelem, takže za 34 let na světě opravdu nepoznalo o mnoho víc než dva řidiče a hromadu ježdění. Vlastník říká, že vůz jej vždy věrně a spolehlivě doprovázel a onen tachometr je jediným totálním technickým selháním, které auto za dobu jeho vlastnictví stihlo. Přiznává kosmetické vady, třeba rozbitý blinkr, ale to jsou prkotiny - po technické stránce je prý vůz fit a původní motor i převodovka fungují jako zamlada.

Auto dostalo nedávno velký servis a preventivně řadu nových dílů včetně všech brzd, ovládání ruční brzdy, nových pružin, pneumatik, chladiče motoru, termostatu, vodního čerpadla, alternátoru, stěračů, baterie a dokonce i čelního skla nebo autorádia. Majitel musí být nutně trochu blázen, aby tak starý vůz udržoval i po takovém zápřahu v bezvadném stavu s takovými náklady. Ale manželky většina z nás také nemění, protože zestárnou, ne? Hovořme o skoro intimním vztahu s autem, ale všechno hezké jednou končí, v tomto případě s ohromující bilancí: 1 393 000 km bez nehody.

Nevíme, jestli má takové auto smysl kupovat, za cenu 7 900 Eur (asi 197 000 Kč) za verzi 300 SE asi ne. Ale jako důkaz toho, čeho byl Mercedes kdysi schopen, slouží dokonale. Pro současné vedení firmy musí být takové kousky hořkou pilulkou k spolknutí - jasně ukazují, že část své mimořádné úrovně Mercedes během uplynulých dekád prostě ztratil, bohužel.

Dva majitelé, 0 nehod, 34 let, 1 393 000 km, a to ve třídě .. To je tak odzbrojující kombinace faktů, že bere dech sama o sobě. A pozor, tohle auto majitel dál prodává jako perspektivní ojetinu se spoustou nových dílů. Foto: J.B., publikováno se souhlasem

Zdroj: Mercedes-Benz S 320 W140 300SE H-Kennzeichen und Tüv@Autoscout24 přes Auto Bild

Petr Miler

