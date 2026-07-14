Někdo najel s novou Toyotou 656 tisíc km za 6 let a až teď ji prodává, její stav rozhodně stojí za pozornost
Petr MilerToyoty platí za mimořádně spolehlivá a trvanlivá auta, zvěsti se ale vždy s realitou s neschází. Máme-li soudit podle tohoto konkrétního auta, pak v případě Toyoty nepřehání ani trochu. Už fakt, že takové kilometry tak rychle zvládlo, je úctyhodný, navíc jak po nich vypadá?
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Někdo najel s novou Toyotou 656 tisíc km za 6 let a až teď ji prodává, její stav rozhodně stojí za pozornost
14.7.2026 | Petr Miler
Toyoty platí za mimořádně spolehlivá a trvanlivá auta, zvěsti se ale vždy s realitou s neschází. Máme-li soudit podle tohoto konkrétního auta, pak v případě Toyoty nepřehání ani trochu. Už fakt, že takové kilometry tak rychle zvládlo, je úctyhodný, navíc jak po nich vypadá?
Největší automobilku světa nestvoříte tak, že začnete nabízet lidem z celého světa pár typů aut, na to jsou zákazníci v různých koutech Země příliš rozdílní. Tesla tedy možná žije v tom, že to možné je, Toyota ale ne, a tak nabízí téměř nekonečnou škálu modelů přizpůsobených tomu kterému trhu. Většinou s tímto přístupem boduje, v některých třídách se ale dlouhodobě poněkud trápí.
V Evropě to platí o té střední, ve které se nikdy tak úplně neprosadila. Ještě před pádem železné opony to tu zkoušela s modelem Camry, který se do Evropy podíval poprvé v 80. letech minulého století a vytrval ve zdejší nabídce po několik generací. Jenže zatímco v USA se tento model stal téměř okamžitě hitem, který dodnes prakticky nezná rovného, v Evropě to taková sláva nebyla. Na zdejší podmínky to byl moc velký vůz a s moc velkými motory.
Přišla tak Carina E a po ní Avensis, více či méně (u Cariny méně) specifické evropské zboží, hit z toho ale opět nebyl. Zejména vedle kompaktů značky a jejích SUV tu sedany a kombíky střední třídy prostě paběrkovaly. V roce 2018 tedy zůstala v nabídce značky po třetí iteraci Avensisu díra jako po bazénu Bohumila Stejskala a zdálo se, že Japonci už se na pokusy ohromit publikum v této třídě vykašlou. Ale ne, v roce 2019 zaveleli k návratu Camry do evropského prodeje a od té doby v něm zůstává.
Není to zrovna nejinspirativnější auto, je to... prostě Toyota. Vypadá relativně normálně, ale krásná není, technikou s jediným motorem 2,5 hybrid o výkonu 218 koní nenadchne, i když ani neurazí. A s cenou od 1 130 000 Kč to není ani žádná laciná holka, jakkoli se najdou i dražší vozy. Je to takový průměr průměrů, přesto se nějak prodává, jakkoli loňských 366 aut dodaných do Česka nepředstavuje zrovna zázrak. A v jiných zemích to není jiné, například v mé druhé domovině v Nizozemsku si aktuální Camry za celou dobu jeho působení na trhu vybralo asi jen 400 lidí.
Auto na fotkách okolo se nyní prodává v Nizozemsku jako ojeté, tamní původ ale nemá. Prodáno bylo jako nové v Dánsku, kde strávilo také celý „život”, a se svou stříbrnou barvou a malými koly je atraktivní asi jako ligový duel dvou posledních týmů v tabulce. Ani bližší zkoumání neukazuje nic moc zajímavého, dokud si nevšimnete jednoho čísla: 656 532. Něco do loterie? Omyl, je to stav tachometru.
Ano, tohle auto je z roku 2020, přesto má najeto přes 656 tisíc kilometrů. To znamená skoro 110 tisíc kilometrů najížděných ročně, skoro 10 tisíc kilometrů měsíčně, snadno přes 400 km najetých každý pracovní den. To je pořádné číslo už izolované do dvou tří let, jezdit takto šest let v kuse? Oh-la-la, to je něco. Tohle auto si někdo koupil na ježdění a musel nutně cenit jeho spolehlivost, dodnes má kompletně původní klíčovou techniku.
Nejde tu ale jen o technickou odolnost, podívejte se na to, jak auto vypadá zvenčí i zevnitř. Voňavka to není, ale na 656 tisíc km? Spousta aut se 156 tisíci km vypadá hůř. Nad tímto je třeba žasnout, opotřebení je zcela nepřiměřené nájezdu, je mnohem menší. Stočte tohle auto na 256 tisíc najetých km a lidé se budou ptát: „Vážně tolik?”
To je samozřejmě humor, vtipná je ostatně i cena. Požadovaných 13 990 Eur, tedy asi 340 tisíc km, je na takto ojetou Camry zoufale moc, i polovina by byla dost. Však ani v Nizozemsku to není nijak zvlášť drahé auto, nové stálo v době vzniku tohoto kusu kolem 40 tisíc Eur. Na druhou stranu, je to rarita, jistě. Jen za najeté km si ale bude asi připlácet málokdo... Jako zajímavost ale stojí za prohlédnutí.
Nešálí vás zrak, tohle auto najeto skoro 660 tisíc km za 6 let. A vypadá po takovém zápřahu zatraceně dobře. Foto: Autodeals Emmen, publikováno se souhlasem
Zdroj: Autodeals Emmen@Marktplaats
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