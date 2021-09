Někdo najel s Peugeotem 591 tisíc km za 9 let, je to ještě neuvěřitelnější než kdy jindy před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autohaus Engels, publikováno se souhlasem

Je obecně krajně neobvyklé, když se v prodeji objeví takto ojeté auto z Francie, navíc takto mladé. Tady je ale situace ještě pikantnější, nejde totiž o nic jako modely 607 či jiné velké cestovní vozy, ale prťavé kupé RCZ.

Čas od času píšeme o extrémně ojetých autech na prodej. Ne snad, že bychom vám je ukazovali jako dobrou koupi, i když i tak to někdy může být. Děláme to spíše proto, abychom zlepšili povědomí o faktu, že 200 tisíc najetých kilometrů opravdu nemusí být zase tak moc - některá auta najedou bez větších potíží i několikanásobně víc.

V poslední větě je ale klíčové slovo „některá”. A není jich zase tak moc, na trhu použitých vozů pochází ta extrémně ojetá jen od pár značek. Většinou jsou to vozy německého původu jako třeba ne až tak dávno zmiňovaný Mercedes třídy E s jedním milionem najetých km za pouhých 10 let. To byl naprostý extrém, vídáme ale také podobná Audi, BMW, Volva, Toyoty, ale dál? Prakticky nic.

Když zkusíte najít třeba hodně ojeté korejské auto, dopadne to svérázně. Podobně tomu bývá u italských aut a hodně ojetý „Francouz” je též skoro neexistující věc. Pokud pominete dodávky a vozy se špatně udaným stavem km, budete mít problém najít v prodeji v celé Evropě Peugeot, který by měl na tachometru alespoň 500 tisíc km, často se neprodává ani jeden. Dnes ale před sebou máme vůz, který hranici půl milionu km překonal loni a od té doby najel dalších 91 tisíc km. A je skoro neuvěřitelné, co je to za typ.

Jít o modely 407, 508, 607 či jiné cestovní limuzíny nebo kombi, pochopíte to, tady se ale o tento snad i historický zápis postaralo kupé RCZ. Pravda, je to diesel, ale stejně. Pokud jste někdy jeli v RCZ, víte, že je to auto, které se na dlouhé cestování hodí asi jako tepláky do divadla. Je to docela malý, „uskákaný” vůz. Pravda, hezký, zábavný, zajímavý, ale ne zase tak moc, abychom v něm chtěli trávit skoro 70 tisíc km ročně. Tady se to ale prostě stalo a museli jsme se po telefonu dvakrát zeptat prodejce, zda se nespletl. Nespletl a nakonec přidal i fotku servisky.

Svým faktickým stavem auto fascinuje podobně jako stavem tachometru. Je totiž hodně na kaši - ne až tak uvnitř, jakkoli na sedačce řidiče či volantu jsou vysoké kilometry vidět. Zvnějšku ale vůz vypadá, jako by jej někdo hodil do tatramatky. Pokud je pravdou, že tohle RCZ jezdilo hlavně po dálnici, pak se asi několikrát připletlo k hromadné nehodě. Skoro není možné na něm najít „zdravou” část karoserie.

Jinak je to zkrátka RCZ s dvoulitrovým HDi o 163 koních a manuální převodovkou, ta si také užila své. Výbava je slušná, oholené RCZ ani neexistovalo, takže je věci jako klimatizace, elektrická okna, elektrická a vyhřívaná sedadla, světelné a parkovací senzory (ty zjevně moc nepomohly...) nebo navigace, to všechno tu je. Vše je navíc prý funkční i po 591 tisících km.

Cena odpovídá extrémnímu kilometrovému proběhu - 5 900 euro Eur je asi 150 tisíc Kč, takže před sebou máme nejlevnější RCZ v Evropě. Kolik v něm zbývá života, netušíme, pokud ale sázíte na to, že už prokázal, že něco vydrží, můžete se pro něj vydat do německého Hagenu. Když už nic jiného, budete mít světovou raritu - sportovní Peugeot z roku 2012 se skoro 600 tisíci km nemůže mít snad nikdo jiný.

Tenhle Peugeot RCZ toho má za sebou neuvěřitelně hodně, je až absurdní, že si někdo takové auto na dlouhé ježdění po dobu devíti let vybral. Foto: Autohaus Engels, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler