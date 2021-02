Někdo najel s Peugeotem 718 tisíc km a teď ho prodává, jeho stav je fascinující před 5 hodinami | Petr Miler

Peugeot s téměř tři čtvrtě milionem najetých kilometrů najetým je na trhu naprostá rarita, drtivá většina aut z Francie končí svou pouť životem mnohem dřív. Takže vrak? Ani ne, vůz vypadá na své kilometry velice dobře a prý tak i jezdí.

Čas od času píšeme o extrémně ojetých autech na prodej. Ne snad, že bychom vám je ukazovali jako dobrou koupi, i když i tak to někdy může ve skutečnosti být. Děláme to spíše proto, abychom zlepšili povědomí o faktu, že 200 tisíc najetých kilometrů opravdu nemusí být zase tak moc. Tedy, pro některá auta.

Na trhu použitých vozů totiž příliš pestrou směsici extrémně ojetých aut nenajdete. Většinou jsou to vozy německého původu - vzpomeňme např. na nedávný Mercedes třídy E s jedním milionem najetých km za pouhých 10 let. To byl naprostý extrém, vídáme ale také podobná Audi, BMW, Volva, Toyoty, ale dál? Prakticky nic.

Když zkusíte najít třeba hodně ojeté korejské auto, dopadne to svérázně. Podobně tomu bývá u italských aut a hodně ojetý „Francouz” je též skoro neexistující věc. Pokud pominete dodávky a vozy se špatně udaným stavem km, budete mít problém najít v prodeji v celé Evropě Peugeot, který by měl na tachometru alespoň 500 tisíc km, často se neprodává ani jeden. Dnes ale před sebou máme vůz, který půl mlionu km najel... ani nepamatuje, kdy. Urazil totiž už přes 700 tisíc km a nezdá se, že by s tím chtěl přestat.

Je to Peugeot 607 s naftovým motorem o objemu 2,2 litru a v této třídě neobvyklou převodovkou. A svým faktickým stavem fascinuje podobně jako stavem tachometru. Až na zjevně opotřebovanou, ale pořád neprodřenou sedačku řidiče a více než obvykle ohlazený volant nevypadá interiér vůbec špatně, marně hledáme třeba škrábance nebo potrhanou manžetu řadicí páky. A ani zvenčí nenacházíme kosmetické poškození, třebaže vysleplá světla více než obvyklých 100 tisíc km přiznávají.

Ani po stránce výbavy tohle auto není nezajímavé. Klimatizace, elektrická okna, elektrická a vyhřívaná sedadla, světelné a parkovací senzory nebo navigace, to každá ojetina z roku 2001 zdaleka nemá. Vše je navíc prý funkční a až do 658 tisíc najetých km vůz v rukou prvního majitele zajížděl do autorizovaného servisu - byl tam celkem 34krát. Současný majitel říká, že auto je i fakticky v tak dobrém stavu, jak vypadá a jezdí s ním bez neplánované péče se spotřebou 7,6 litru nafty na 100 km. Má pořád původní motor i převodovku.

Cena odpovídá extrémnímu kilometrovému proběhu - 699 Eur je asi 18 tisíc Kč. Od stolu přes krátkou komunikaci s majitelem samozřejmě neurčíme, kolik života tomuto autu zbývá, ale pokud potřebujete levného dříče, který už prokázal, že něco vydrží, tohle by nemusel být špatný kandidát. A nebo se dá koupit jen tak, pro zajímavost - pojízdný, dobře vypadající Peugeot se 718 tisíci km nemá jen tak někdo. Nakonec by si ho mohl koupit sám Peugeot - auto křičí do světa, že zvěsti o mizerné trvanlivosti italských, francouzských a dalších aut vážně jen zvěsti a majitelé s nimi jezdí méně z jiného důvodu.

