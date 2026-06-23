Někdo najel s VW Touareg s mocným 5,0 V10 TDI skoro 500 tisíc km a udržel ho fit. Musí to být miláček servisů
Petr MilerJestli existuje nějaká tabule cti klientů servisů Volkswagenu, majitel tohoto auta na ní musí být s celou rodinou. Tohle auto se sice na pravidelné dlouhé cestování hodí, ve verzi V10 ale vyžaduje hromadu péče, aby vydrželo jezdit tak dlouho. Navíc zůstalo v takové kondici.
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Někdo najel s VW Touareg s mocným 5,0 V10 TDI skoro 500 tisíc km a udržel ho fit. Musí to být miláček servisů
včera | Petr Miler
Jestli existuje nějaká tabule cti klientů servisů Volkswagenu, majitel tohoto auta na ní musí být s celou rodinou. Tohle auto se sice na pravidelné dlouhé cestování hodí, ve verzi V10 ale vyžaduje hromadu péče, aby vydrželo jezdit tak dlouho. Navíc zůstalo v takové kondici.
V době, kdy koncernu Volkswagen vládl Ferdinand Piëch, vznikaly pod taktovkou německé automobilky velmi pozoruhodné věci. Piëch nebyl jen geniální stratég a protřelý obchodník, byl to i schopný technik posedlý extrémy všeho druhu. Měl sice na povel toho tehdy nejmasovějšího z masových výrobců aut, přesto za jeho éry vzniklo leccos od VW XL1 s minimální spotřebou paliva po Bugatti Veyron s maximální rychlostí přes 400 km/h.
Kdesi mezi tím se našly i praktičtější věci, byť ne vždy o tolik. Jednou z nich byl diesel 5,0 V10, který dodnes patří mezi nejsilnější TDI historie. Samozřejmě, i tento motor byl podobně jako XL1 a Veyron „k ničemu”, Piëch ale na rozdíl od šéfů řady jiných značek dobře chápal jednu věc - že o slušnou část z 99 % prodejů obyčejných aut se nepřímo postará zdánlivě nechtěné 1 % nabídky výjimečných verzí, které jsou samy o sobě nezřídka ztrátové a zdánlivě opravdu zbytné.
Logika je jednoduchá - kdekdo bude chtít „to auto”, které se dělá také „s tím motorem”, i když si ho sám koupí s tuctovým 3,0 V6 TDI. Málokdo dokáže využít jeden z nejsilnějších dieselů všech dob, líbí se mu ale image auta, které takový motor také může mít. Je to znak nadřazenosti, jedinečnosti, pokroku. Anebo si myslíte, že by se BMW řady 3, které ve verzi 318d působí nuzně i vedle Škody Octavia 2,0 TDI, mělo image nejlepšího sportovního sedanu třídy, kdyby neexistovaly stroje jako M3 CS? Je to otázka, na kterou není nutné odpovídat.
Právě s touto myšlenkou vznikl Volkswagen Touareg 5,0 V10 TDI, který se v jednu chvíli prodával i v bizarní sportovní verzi R50. Byly to popelky nabídky, nakonec i dnes najdete na velkém Mobile.de pouhých 49 ojetých Touaregů všech verzí, které kdy dostaly motor V10. To je něco jako nic, však na celém Mobile se prodává 1,6 milionu aut...
Nedá se přitom říci, že by s nimi majitelé nejezdili, málokdo si ale na opravdu velké kilometrové nájezdy koupí SUV. A když už, tak nesáhne po verzi s jedním z nejsilnějších motorů, protože tahat s sebou přes 2 tuny „železa” nevyjde levně nikdy a s velkým motorem to bude ještě dražší. Navíc varianta V10 neplatí za krále spolehlivosti a trvanlivosti, výjimky přesto existují.
Na tu nejpozoruhodnější se právě díváte. V německém Templinu se totiž objevil na prodej Touareg V10 TDI s mimořádnými 461 270 km na tachometru. To z vozu dělá nejen krále ojetých V10 TDI v aktuální nabídce (tyto vozy se obvykle nedostanou ani k polovině), ale i jeden z nejvíce ojetých Touaregů vůbec - ostatní se pochopitelně rekrutují z typů s motorem 3,0 V6 TDI, jak bylo řečeno výše.
Tomu se říká odhodlání, byť za 18 let existence tohoto vozu to vychází na nějakých 25 tisíc za rok. Úskalí je jinde - jak už padlo, verze V10 TDI platí za poruchovou a její opravy jsou velmi drahé už kvůli omezenému místu v motorovém prostoru. Majitel (technicky druhý, ale tím prvním byl sám VW, který vlastnil vůz jen chvíli) tak jistě platí za krále servisů, zvlášť když je patrné, že se o vůz velmi dobře staral. Fotek máme k dispozici nespočet do nejmenších detailů a na takový nájezd tohle auto vypadá velmi dobře. Ani zvenčí, ani zevnitř nedává najevo žádnou větší újmu, klidně by mohl tvrdit, že toho najel polovinu.
Cena proto není úplně nízká, 6 999 Eur znamená asi 170 tisíc Kč, není problém koupit Touaregy ve verzi V10 TDI levněji s mnohem menší kilometráží. Ale tenhle je holt asi zocelen žárem asfaltových bitev, navíc vyveden v mimořádné verzi Exclusiv (sic) Individual s vskerou myslitelnou výbavou. Pokud byste o tento vůz měli zájem, může být váš - nevíme, jak moc si s ním ještě užijete, majitelem světové rarity se s ním ale stanete zcela nepochybně.
VW Touareg V10 TDI s téměř půlmilionem najetých kilometrů se v prodeji vážně nevidí, dostat ho k takovému nájezdu muselo chtít hodně péče. Zvlášť když vidíte jeho stav. Foto: Auto Zentrum Templin, publikováno se souhlasem
Zdroj: Auto Zentrum Templin@Mobile.de
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