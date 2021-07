Někdo najel s vzácným sporťákem z bondovky přes 200 tisíc km, teď ho zkouší prodat před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nathan Fougnies, Le Garage Privé, publikováno se souhlasem

Hovořme o krásném životě za volantem výjimečného auta, když během 18 let ujedete přes 200 tisíc km s něčím, jako je toto. Prodat jej pak ale může být složité, zvlášť pokud za Z8 chcete tolik peněz.

Kdo by neznal BMW Z8? Je to poslední bavorák, který se objevil v rukou Jamese Bonda ve filmu Jeden svět nestačí a i když tehdy vlastně nešlo tak úplně o Z8, byla tím započata jeho cesta k věčné slávě. Krásný retro-moderní roadster z pera Henrika Fiskera, auto našlapané uctívanou technikou BMW M5, velmi specificky pojatý stroj každým coulem...

Dnes je Z8 ikonou, ve své době ale nebyla přijata zdaleka tak vřele, jak se současnou perspektivou může zdát. Bylo to velmi drahé auto, které kupce přišlo na podobné peníze jako tehdejší Ferrari 360 Modena, nebylo ale tak rychlé. A ve srovnání s podobně koncipovaným Mercedesem SL té doby zase nebylo tak pohodlné. Když se tedy za jeho výrobou zavřela voda, dostaly se veškeré prostředky nezbytné k výrobě do rukou Alpiny, která ze Z8 možná udělala to, čím od počátku měla být.

Vůz tím bohužel přišel o motor 4,9 V8 z M5, který nahradil podobný, ale slabší 4,8 V8 z Alpiny B10 V8 S. Dolů tedy šel výkon (o 19 koní), manuální řazení nahradil automat a Alpina celkově posunula charakter vozu blíže „do pohody”. Skalní fandové BMW z toho asi nebyli, nejsou a nebudou nadšeni, když už ale nic jiného, v Buchloe se aspoň dokázali rozhodnout, které části z nejasného, jakéhosi sportovně-komfortního charakteru vozu dát přednost.

Výsledkem byla Alpina Roadster V8, na pohled Z8 s jinými koly (vlastně víc BMW než auto v oné bondovce, to si na bavorák skutečně jen hrálo), která vznikla jen v 555 exemplářích. Původní Z8 je vedle ní s více jak 10násobnou výrobou tuctovkou, a tak není divu, že sběratelé tyto vozy „suší” ve svých garážích a sotvakdy s nimi vyjedou. V tuto chvíli vidíme na celém světě zběžným pohledem na prodej pár jednotek Alpin Roadster V8, v Evropě jednu jedinou. Zrovna ta ale stojí za zmínku.

Její majitel totiž není z těch, kteří by si koupili výjimečné auto na ježdění a pak o něm leda vyprávěli přátelům, protože vyjet znamená tratit a to nikdo nechce. Majitel tohoto stroje musel být evidentně někdo hodně bohatý, protože jeho BMW Z8, pardon Alpina Roadster V8, má po 18 letech na tachometru 202 350 km. Nic na poměry služebních Passatů, ale naprostý extrém na podobné sběratelské vzácnosti.

Belgická firma, která auto prodává, hovoří o jeho kompletní renovaci přímo u Alpiny, pokud ale taková proběhla, byla pouze technického rázu. Vizuálně jsou na voze kilometry hodně vidět, a to jak na laku, tak zejména v interiéru. Obložení prahů je nekompletní, samotné prahy okopané, kůže na sedadlech opotřebovaná, mnohé ovladače „vyleštěné” či spíše sedřené... Tohle je prostě auto, které jezdilo. Nic proti tomu, jen je to na něm znát.

Pozoruhodné také je, že jde o americkou verzi (proto také tachometr v mílích), což ale u Alpin Roadster V8 není až tak raritní stav, v USA byly na linkách BMW vyrobeny všechny. Přesto je to věc, která by prodejní cenu v Evropě měla snižovat, jen tady se to nějak neděje. Majitel i za toto hodně opotřebované zboží žádá 214 950 Eur, tedy přes 5,5 milionu Kč. To nám přijde odvážné - udělat si představu o obvyklých cenách Z8 od Alpiny vzhledem k jejich omezené nabídce nejde, původní Z8 od BMW ale koupíte za 150 až 200 tisíc Eur (tedy za 3,9 až 5,1 milionu Kč) v zásadně lepším stavu.

Přejeme hodně zdaru s tímto prodejem, v čemž je notná porce sarkasmu. Za bezmála dvě dekády docela intenzivního ježdění s tímto skvostem ale patří uctivá poklona majiteli zcela upřímně.

Toto BMW Z8 od Alpiny, tedy model Roadster V8, najel za 18 let 202 350 km. Něco takového jsme ještě neviděli, nyní je vůz na prodej, ovšem ani tak ne levně. Foto: Nathan Fougnies, Le Garage Privé, publikováno se souhlasem

