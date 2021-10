Někdo najel skoro 507 tisíc km se Škodou Felicia, jako perspektivní auto ji prodává před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Eetu Peltonen, publikováno se souhlasem

První Škoda vyvinutá s podporou Volkswagenu má pověst jednoduchého auta, které lze dlouho udržet při životě s nevelkými náklady. Auto s 507 tisíci km se přesto nevídá.

Auto s 507 tisíci najetými km je obecně výjimečná věc, o raritě ale hovořit nelze. Některé vozy takovou štreku ujedou za pár let a někteří lidé najezdí i víc s benzinovým osmiválcem. A pochopitelně, jsou tu stroje s klidně 1 milionem km. Jenže to se bavíme autech, která buď byla stvořena primárně pro polykání dálničních kilometrů a nebo jsou dostatečně moderní na to, aby je deset či více objezdů zeměkoule nerozházelo. Škoda Felicia není ani jedním z toho, ani zdaleka.

Tento vůz je do značné míry jen velkým faceliftem Favoritu, jehož kořeny sahají do hloubi minulého století. Je to na jednu stranu velmi jednoduché a tudíž snadno či levně opravitelné auto, které si mimo jiné právě kvůli tomu získalo nejen u Čechů značnou oblibu. Na druhou stranu jej nelze nazvat srovnatelně kvalitním a trvanlivým. A přidáme-li typický způsob využití, který by byl nejbližší Františku Dobrotovi a jeho cestám od chalupy k rybníku, není divu, že Felicie s podobnými extrémními kilometrážemi nejsou příliš k vidění.

Častěji se najdou exempláře, které některý z majitelů zavřel na léta do garáže a dnes nemají najeto téměř nic, tentokrát vám ale ukážeme něco z opačného konce spektra. Neříkáme, že je to nejvíce ojetá Felicie na světě, ale na takto jetou není snadné narazit, natož pak v prodeji s další životní perspektivou. Ve chvíli příprav tohoto článku vidíme v Německu - kde se v průměru jezdí o něco více než u nás - prodeji kusy s nejvíce s 237 tisíci km. Auto na fotkách níže je z Finska a najeto má víc jak dvakrát tolik.

Každý z nás určitě v životě viděl pár „Feld”, které pořádně jezdily a urazily 200 nebo i 250 tisíc km. To se vídá a už jejich stav bývá velmi bídný - od koroze přes všemožné odřeniny až po zdevastovaný interiér a přinejmenším „načatou” techniku. Není tedy překvapení, že tento kus vypadá ještě hůř, po technické stránce je ale prý v pořádku. Průsakům oleje z prostoru mezi motorem a převodovkou prý bylo zamezeno, o dalších problémech majitel neví a technickou kontrolu vůz absolvoval bez potíží.

Podívejte se sami, jak tohle auto vypadá, na přehlídku elegance to opravdu není - stačí se podívat na korodující kapotu nebo zhuntovaný interiér. Motor 1,9 D, tedy atmosférický diesel s 64 koňmi, je stejně jako převodovka a část podvozku původem od VW a může mít klidně ještě dost života před sebou. Jak moc, je otázkou, ale to je nakonec jedno - auto vám neukazujeme jako stroj hodný koupě. Tedy nechcete-li něco jako vůz za trest pro vaši manželku, který konečně nezničí nebo něco podobného. Je to prostě zajímavost.

Na prodej ale je, a to za 900 Eur, tedy asi 23 tisíc Kč. To je opravdu hodně za takto „přežitý” vůz, někteří ale na hodně ojeté vozy koukají jinak - když už přežily tolik kilometrů, přežijí všechno.

Škoda Felicia se skoro 507 tisíci km se příliš často nevidí, natož v prodeji. Žádný krasavec to není, přesto za ni majitel žádá přes 23 tisíc korun. Foto: Eetu Peltonen, publikováno se souhlasem

Zdroj: Tori Autot

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.