Někdo najel se Škodou Superb přes 540 tisíc km za necelé čtyři roky, stvořil laciný sen českých šejdířů včera

/ Foto: Autozentrum Gaab, publikováno se souhlasem

Jestli tohle auto někdo z protřelých českých bazaristů nekoupí a nestočí mu tachometr aspoň o 400 tisíc km, tak už na tomhle světě nic není „v pořádku”. Je totiž extrémně ojeté i extrémně levné auto, na kterém jeho nájezd vůbec není znát.

Po dekádách „lítání” kolem aut mohu bez okolků říci, že jejich nezávislý prodej je docela nevděčný byznys. Z koncentrace různých bazarů a bazárků kolem českých silnic se to nemusí zdát, ale zvlášť pokud auta skutečně nakupujete a prodáváte (tedy nepraktikujete jen tzv. komisní prodej, kdy auto celou dobu patří někomu jinému), je to kapitálově velmi náročné podnikání s vysokými riziky a malými odměnami.

I když budete mít opravdu malý bazar plný průměrných aut, snadno nashromáždíte 30 aut s průměrnou cenou 250 tisíc Kč. Potřebujete tedy 7,5 milionu korun váznoucího kapitálu, který většina malých podnikatelů nemá. Potřebujete tedy úvěr a platíte úroky. Auto navíc není zrovna iPhone, kdy do krabice od banánů u mámy ve sklepě schováte zásoby na půl roku, takže potřebujete slušný pozemek. Ten většina bazaristů také nemá, a tak si ho musí pronajmout. K tomu je tu riziko poškození nebo krádeže kteréhokoli z aut, které vás může zruinovat, takže musíte platit pojištění. A pokud nechcete být celou dobu na place sami, potřebujete aspoň jednoho kolegu, který zadarmo pracovat nebude.

Jen tohle vám nalajnuje statisíce měsíčních nákladů, na které si musíte vydělat maržemi z prodeje. Ty jsou ale obvykle velmi malé, už desítky tisíc korun jsou u tak levných aut spíš zázrak. Snadno si pak spočítáte, kolik musíte každý měsíc prodat aut, abyste vyšli, pokud chcete nějaké peníze přinést domů, pak musíte ještě přitlačit. A pokud to má mít větší smysl, než se nechat zaměstnat v nejbližší pobočce AAA, prodat jedno auto každý pracovní den se zdá být minimem. To už není legrace - stačí dva „suché” dny a ten třetí už musíte vyhlížet tři kupce současně.

V tomto kontextu tedy nakonec nepřekvapí, že bazaristé vymýšlí různé způsoby, jak své marže nafouknout či příjmy jinak zvýšit. Cesty jsou, od provizí za zprostředkované úvěry přes „ořezávání” aut o separátně prodávané prvky (třeba sada zimních kol koupená s autem prodaná zvlášť) až po modifikaci udávaného stavu samotného auta, třeba pozměnění stavu najetých kilometrů. Tím chraň bůh nic z oho neschvalujeme, to druhé bývá někdy prasárna a to třetí je prostě podvod, který nemá v seriózním byznysu co dělat. Jen říkáme, že tlaky někdy bývají velké a příležitost dělá nejen zloděje, ale i podvodníka.

Auto na fotkách níže je obrovská příležitost a budeme se divit, když jejímu lákaní žádný z českých šejdířů nepodlehne. V německém Rastattu se totiž objevila na prodej hezky vybavená Škoda Superb 2,0 TDI s automatem, jeden z českých bazarových snů, z června roku 2021. Jde tedy o ani ne čtyřleté auto, má na krku jen 3 roky a 10 měsíců. To je poklad bazarů sám o sobě, okamžitě prodejný stroj, v tomto případě má ale ve výčtu svých vlastností jeden hák jak od Rockyho - 541 tisíc najetých km. Pět set čtyřicet jedna tisíc kilometrů, sakra práce.

Ta poslední dvě slova si musel říkat ten, kdo s tímto vozem jezdil a jezdil. Za 46 měsíců si v něm během každého z nich musel odkroutit 11 760 km za každý z nich, to je 392 km každý den během víkendů a svátků. Auto pochopitelně sloužilo hlavně jako firemní vůz, fascinující ale je, k jak malé úhoně přišlo. Však se podívejte s na fotky, neuvidíte skoro nic - zvenčí vůbec nic, uvnitř trochu „vyleštěná” kůže. To je všechno, stočte tachometr na 141 tisíc km a nikdo se nepodiví, auto jezdilo skoro jen dálky po dálnicích a vypadá podle toho.

Věříme, že tento článek v prvé řadě odradí šejdíře něco takového dělat, jde ale o opravdu velké pokušení. Vůz totiž stojí jen 12 990 Eur, tedy asi 326 tisíc Kč - o dobrých 100 tisíc míň než Superby podobného data zrodu s nájezdy do 200 tisíc km. Přesně tady tkví prostor k podvodné marži, o které se vám „na štěrku, pod fanglemi a se psem” jinak ani nezdá.

Podívejte se na to sami a víte co, možná si tohle auto i zkuste koupit. Prodávající říká, že je celkově v opravdu výborném stavu, čemuž máme tendenci věřit - poznali jsme auta s vysokými kilometrážemi z klidných přesunů po Autobahnech a nájezdy na nich opravdu nebyly moc znát nejen vizuálně, ale často ani technicky. Zde je ale strůjcem svého štěstí pochopitelně každý sám...

Nebojte se říci: „Wow!” Zvládnout takový nájezd se Superbem během takové doby s takto vypadajícím autem coby výsledkem si opravdu zaslouží uznalé pokývnutí. Foto: Autozentrum Gaab, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autozentrum Gaab@Mobile.de

