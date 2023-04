Někdo najel skoro 0,5 milionu km s malým Peugeotem, musí to být větší držák, než se zdá před 8 hodinami | Petr Miler

Peugeoty nemají pověst aut, která bez potíží zvládnou vysoké kilometrové nájezdy. A nabídka ojetin tuto pověst obvykle jen potvrzuje. Dnes před sebou ovšem máme auto, které naznačuje pravý opak. A není to nic jako model 607 či jiný cestovní vůz, ale malá 206.

O extrémně ojetých autech na prodej se zmiňujeme vcelku pravidelně. Ne snad, že bychom vám je ukazovali jako zajímavou koupi, ačkoli i tak to někdy může být. Děláme to spíše proto, abychom zlepšili povědomí o faktu, že 100 tisíc najetých kilometrů není hranice, kde život auta končí, a ani 200 tisíc km nemusí být zase tak moc. Některá auta najedou bez větších potíží mnohonásobně víc.

V poslední větě je ale klíčové slovo „některá”. A není jich zase tak moc, na trhu použitých vozů pochází ta extrémně ojetá jen od pár značek. Většinou jsou to vozy německého původu jako třeba kdysi zmiňovaný Mercedes třídy E s jedním milionem najetých km za pouhých 10 let. To byl naprostý extrém, vídáme ale také podobná Audi, BMW, Volva, Toyoty, ale dál? Prakticky nic.

Když zkusíte najít třeba hodně ojeté korejské auto, dopadne to svérázně. Podobně tomu bývá u italských aut a hodně ojetý „Francouz” je též skoro neexistující věc. Pokud pominete dodávky a vozy se špatně udaným stavem km, budete mít problém najít v prodeji v celé Evropě Peugeot, který by měl na tachometru alespoň 500 tisíc km. Často se neprodává ani jeden, v tuto chvíli vidíme jeden jediný. Při toulkách nabídkami bazaristů po celé Evropě jsme ale tentokrát narazili na něco ještě zajímavějšího, i když ani tento vůz půl milionu kilometrů nenajel. Na tachometru má něco málo přes 462 tisíc km, takže jakoby skoro 12krát obkroužil Zemi. Úctyhodná porce, to jistě, obecně vzato ale nejde o zase tak extrémní kilometráž. Jenže co je to za vůz...

Nejde tu jen o to, že je to Peugeot, však modely jako 407, 508 či 607 s vysokým cestovním potenciálem se více ojeté vídají. V tomto případě se ale zmíněný nájezd postarala prťavá 206, dokonce ani ne dieselová. Neříkáme, že se s 206 nedá nikam dojet, pokud ale máte s tímto vozem zkušenosti, víte, že je to auto, které se na dlouhé cestování hodí asi jako oblek do posilovny. Dá se to, ale... není to příjemné. Nemůžeme tedy říci, že bychom v takovém autě chtěli trávit 462 tisíc km při řízení, ale tady se to prostě stalo.

Svým faktickým stavem auto nepřekvapuje - je přesně tak na kaši, jak byste od takto ojetého malého Peugeotu čekali. Pobité je zvenčí, pob(l)ité je zevnitř, chybí na něm v něm některé díly, no žádný pečlivě opečovávaný miláček majitele to nebyl, Technický stav je ale prý bezvadný a prodávající s hrdostí avizuje, že vůz má ještě rok platnou nizozemskou technickou. Takže prostě jezdí, to se cení.

Jinak je to zkrátka 206 SW, ovšem ve verzi GTi s dvoulitrovým benzinem o 137 koních, to je dnešní optikou také zajímavé. Výbava je i proto slušná, nechybí tedy ani kožená sedadla. A po řádném vyčištění by i interiér měl být fit. Cena odpovídá kilometrovému proběhu - 1 500 euro je dnes asi 35 tisíc Kč, to jsou opravdu malé peníze. Máme před sebou jasně nejlevnější 206 SW GTi v Evropě. Kolik v ní ještě zbývá života, netušíme, pokud ale sázíte na to, že už tenhle Peugeot prokázal, že něco vydrží, a tak to zvládne i dál, můžete se pro něj vydat do nizozemského Tilburgu. Když už nic jiného, budete mít světovou raritu svého druhu.

Tenhle Peugeot 206 toho má za sebou opravdu hodně, je až trochu absurdní, že někdo zvolil zrovna takové auto na dlouhé ježdění, zvlášť s dvoulitrovým benzinem. Ale udělal to a teď svůj vůz po 18 letech prodává. Foto: Cardepot, publikováno se souhlasem

