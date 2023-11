Někdo najezdil s Lamborghini za 12 milionů přes 42 tisíc km za 10 měsíců, vidět jste ho mohli i v Praze včera | Petr Miler

Je to vysoký nájezd optikou běžného uživatele jakéhokoli auta, jde o ekvivalent asi 50 tisíc km ročně. Najezdit jej s docela vzácným Lamborghini, navíc bez střechy, to je naprostý extrém. Majitel tím připomíná kousky Thomase Bschera.

Čas od času se ušklíbáme nad tím, že značky Ferrari, Lamborghini nebo McLaren prodávají stále více aut, s čímkoli zajímavějším ale majitelé jezdí stále méně. Ruku na srdce, používat každý den supersportovní auto většinu lidí bavit nebude, má to svá úskalí, hlavní motiv k takovému jednání je ale obvykle jinde. Tato auta bývají vzácná, ceněná, a tak zatímco s minimálním nájezdem je později majitelé prodají snadno za stejné, ne-li ještě větší peníze, kdo si koupí supersport se 70, 100 nebo 150 tisíci km? Musíte slevit miliony, abyste pro takový vůz našli kupce, nejde-li o vůz, u kterého se to předpokládá přece jen více (typicky Porsche 911).

Výjimky ale naštěstí existují a ta na fotkách níže je vážně fascinující. Jde o Lamborghini Aventador LP 770-4 SVJ Roadster, tedy vrcholnou verzi otevřeného Aventadoru, která jako nová přišla nejméně na 12 milionů Kč, vzhledem k individuálním úpravám spíš ještě o hodně dráž. Je to dost výjimečný vůz v jakémkoli provedení, tuplem pak v barvě na přání jménem Rosso Epona. Aventador se dnes už nedělá, je to poslední model značky s atmosféricky plněným dvanáctiválcem bez elektrické asistence, u tohoto auta lze tedy skoro ručit za to, že na ceně poroste. Majiteli to ale bylo fuk.

Vůz, který se před prodejem honosil německou registrační značkou 0L-0M 1, není z Olomouce, ale z Kolína nad Rýnem, kde je nyní na prodej u tamního dealera Lamborghini. Nuda, říkáte si? Čeští nadšenci by možná nesouhlasili, neboť v „naší” komunitě jde o docela známé auto, které na Instagramu najdete na řadě fotek z Prahy, to skutečně mimořádné je ale ještě jinde. I když bylo auto poprvé registrováno do provozu na začátku letošního roku, najeto má 42 302 km. Není to vtip ani překlep, odometr můžete vidět na fotce sami.

Auto tedy jezdilo asi 4 tisíce km každý měsíc, to je něco naprosto neobvyklého. Bylo by to dost i na dieselovou Octavii, tady se ale bavíme o vzácném supersportu za 12 milionů korun, který měl zaděláno na to být jednou prodán za ještě vyšší sumu, však ani dnes nenajdete v prodeji ojetý SVJ Roadster za menší peníze. Teď se jeho majitel musí smířit s tím, že nevydělá, ale pochybujeme, že ho to mrzí, užil si svým způsobem rok snů a pochybujeme, že na koupi podstatně prodělá. Nebudeme-li tedy brát v potaz náklady ušlé příležitosti.

Jestli pravidelně pendloval mezi Kolínem na Rýdnem a Prahou, netušíme, osud tohoto auta každopádně připomíná dnes až trochu surreální příběh Thomase Bschera, zachránce moderního Bugatti, který „létal” po německých Autobahnech den co den s McLarenem F1. Podobné používání Lamborghini Aventador LP 770-4 SVJ Roadster k něčemu takovému nemá zase tak daleko...

Tohle auto bylo do provozu přihlášeno teprve zkraje letošního roku, přesto už má najeto přes 42 tisíc km. Je vůbec třeba něco dodávat? Foto: Lamborghini Köln, publikováno se souhlasem

