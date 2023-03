Někdo najíždí s obrem s benzinovým V8 skoro 75 tisíc km ročně, jen benzin ho už stál bezmála 2,5 milionu před 6 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Wello Trucks, publikováno se souhlasem

Tomu se říká oddanost. Však kolik lidí znáte, kteří si na tak intenzivní ježdění koupí velký off-road s benzinový osmiválcem? Tento člověk to udělal a své auto nyní prodává. Je ale otázkou, jak moc výhodně pro něj najde kupce.

Toyota Land Cruiser V8, pro nadšence generace J200, patří mezi legendy off-roadového světa. Během 14 let trvající produkce trvající od roku 2007 do roku 2021 si vysloužila image skoro nezničitelného společníka na cesty všeho druhu. Ostruhy si vydobyla na rozličných expedicích, současně ale platí i za luxusní zboží, a stala se tak jedním z mála skutečných konkurentů Range Roverů. Mohutný a pohodlný Land Cruiser není na trhu ojetých vozů žádnou vzácností, ale co vám ukážeme dnes, je naprostá rarita.

I když Toyoty obecně platí za velmi spolehlivá auta, zrovna Land Cruiser si málokdo kupuje na najíždění velkých porcí kilometrů. A když, pak by člověk čekal, že dotyčný dá přednost dieselovému motoru. Před sebou ale máme „plnotučný” Land Cruiser s benzinovým V8 o objemu 4,6, který má na tachometru 323 055 kilometrů. Neohromilo? Tohle auto existuje pouze 5 let, takže s ním první a jediný majitel jezdil skoro 75 tisícům kilometrů ročně. To je neskutečná porce na velký off-road vybavený benzinovým motorem 4,6.

Mechanika tohoto vozu je ale dobře známá jako spolehlivá a trvanlivá, což platí i o osmiválci 1UR-FE výkonem 309 koní. Rozhodně nejde o úsporný motor, s papírovou spotřebou 13,3 litru benzinu na 100 km má k ideální volbě na dlouhé dálniční přesuny hodně daleko. První majitel tohoto vozu ovšem svůj stroj miloval, a tak s ním jezdil a jezdil. A lil do něj jeden litr paliva za druhým.

Spotřeba 13,3 na 100 km je spíše teorie, v praxi se budeme blížit 17 litrům na 100 kilometrů i při velmi uvážlivé jízdě. To při daném nájezdu vyžaduje přes 54 tisíc litrů benzinu. A protože vůz byl provozován v Nizozemsku, kde se sice ceny paliva měnily, ale v průměru můžeme kalkulovat s 1,90 Eur za litr, snadno zjistíme, že jen na palivu stála majitele tato eskapáda skoro 2,5 milionu Kč. Jen na palivu.

K tomu si připočtěte servis a samozřejmě multimilionovou ztrátu původní hodnoty, ze které mnoho zbýt ani nemohlo. Na autě je patrné, že sloužilo a nikdo se s ním moc nemazlil, vyloženě rozbité ale není a ve výbavě nechybí nic, na palubě najdeme i ledničku. Technický stav vozu prodávající označuje za mimořádně dobrý a konstatuje, že na autě všechno funguje, jak má - ani původní motor a převodovka prý nenaznačují, že by měly mít za sebou byť polovinu životnosti.

Auto je nabízeno v aukci bez fixní ceny, takže nevíme, na kolik vyjde, někdo za něj už ale nabídl 31 500 Eur, tedy asi 740 tisíc Kč. Přebijete ho? Nejsme si jisti, zda byste to měli dělat, vůz vám ukazujeme spíše jako raritu. Jako příklad, že i s velkým autem s velkým motorem je možné křižovat Evropu tam a zpátky, tedy pokud po tom srdce touží a peněženka to dovolí.

Tento Land Cruiser V8 s benzinovým motorem 4,6 V8 dosud najížděl skoro 75 tisíc km za rok. Majiteli to musí lézt řádně do peněz, ani to ho ale neodradilo. Foto: Wello Trucks, publikováno se souhlasem

Zdroj: Marktplaats

Mirek Mazal

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.