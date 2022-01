Někdo nechal v roce 2002 vyrobit unikátní dieselové BMW, teď je v pořád krásném stavu na prodej před 4 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Reijmann. Automotive, publikováno se souhlasem

Je krajně neobvyklé, aby byla investice do rozsáhlé individualizace spojena s obyčejným naftovým modelem, tady se to ale stalo, protože šlo o vůz samotné automobilky. I pozdější majitelé o auto pečovali, a tak je dnes k mání ve stavu nedávajícím najevo stáří či nájezd.

Divize individuálních úprav automobilky BMW vznikla kvůli těm nejnáročnějším zákazníkům a dbá na detaily i exkluzivitu upravovaných aut. Specifické prvky výbavy jsou ručně vyráběny a měly by podtrhovat nároky majitele vozu. Nabídka kombinuje jinak nedostupné materiály či barevné kombinace a už z toho důvodu obvykle oslovuje zákazníky, kteří chtějí tak jako tak nejvíc. BMW M5 Individual nebo BMW M760Li Individual nejsou ničím raritním, dnes vám ale ukážeme něco docela jiného. A ke všemu z dob, kdy divize BMW Individual existovala jen pár let.

Jde o model 530d Touring generace E39, už tehdy nejtuctovější provedení pětky. Taková auta si lidé obvykle kupují jako nezdolné služebníky, nikoli jako alternativu k domácím miláčkům. Nedokážeme si představit mnoho majitelů, kteří by místo investice třeba do osmiválcového motoru nebo rovnou verze M5 sáhli po plejádě individualizačních úprav, které z obecně tuctové řady 5 udělají světový unikát. Tohle auto nicméně nevzniklo přičiněním koncového zákazníka, ale někoho ze samotné automobilky. Ten vůz nechal vyrobit pro prezentační účely jako ukázku schopností nové divize Individual. Proč spojil obyčejný motor s extra provedením a výbavou, nevíme, ale prostě to udělal.

Jiné takto vyparáděný exemplář prý na celém světě nenajdeme a s ohledem na jeho specifikaci tomu nemáme problém věřit. Kombík v obecně vzácné barvě Messing Metallic (tedy mosazné metalíze) byl vyroben v roce 2002 a dnes jej nabízí prodejce z nizozemského Nibbixwoudu (to je skutečně jméno města). Na tachometru má 227 tisíc kilometrů, což není málo, ale podívejte se, v jakém stavu se auto do dnešního dne dochovalo. Majitelé museli tento vůz opravdu milovat, když jej po 19 let udrželi v takové kondici.

Světle hnědá metalíza na přání ladí s přepychovým interiérem vybaveným světlou kůží a jakýmsi žluto-zeleným obložením palubní desky. Nechybí spousta doplňkového příslušenství v podobě nejlepších sedadel s elektrickým ovládáním a vyhříváním, dvojitých skel dveří nebo navigačního systému. Kabina je zbavena většiny stop po dlouholetém používání, opticky je auto opravdu v pozoruhodně dobrém stavu.

Pod kapotou plně vybaveného BMW se skrývá řadový naftový šestiválec s třílitrovým objemem. Automatická převodovka přenáší 177 kW (241 koní) na zadní kola, která mají za sebou i odnímatelné tažné zařízení. Po technické stránce má být též vše v pořádku, auto má pečlivě vedenou servisní historii.

Ve světle zmíněného až tak nepřekvapí celkem vysoká cena 12 950 Eur, tedy asi 322 tisíc Kč. Je to vážně dost za 530d Touring E39, tento model s podobným nájezdem dnes koupíte i za zlomek této cifry. Žádný z jinde dostupných kusů ale nebude takto vyparáděný. A 19 let starý vůz v podobném stavu abyste obecně pohledali...

Na světě se nenajde podobně vyparáděné BMW 530d Tougin E39, obdobně zachovalý exemplář je též raritou. Foto: Reijmann. Automotive, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autoscout24

Mirek Mazal

