Někdo nechává již 17 let stát na ulici opuštěné Ferrari. Pomalu zarůstá do země včera | Petr Prokopec

Žádná replika, ale skutečné Ferrari, navíc ceněná Testarossa, postává už celých 17 let na silnici bez ladu s skladu. Je dokonce na prodej, jeho přeprava a renovace ale budou stát balík.

Nejspíše neexistuje člověk, který by netoužil po vlastnictví Ferrari. Svodům italské značky totiž podléhají i lidé, kterým auta běžně vůbec nic neříkají. Při spatření vzpínajícího se koníka však oči zajiskří i jim, v mnoha případech i kvůli nemalé hodnotě, která je s ním spojena. Ferrari je zkrátka ikonou s neskutečným přesahem. O to překvapivější ale je, že některé vozy italské značky i tak skončí jednoduše na ulici, kde jsou ponechané svému osudu.

Na smutný konec červeného Ferrari Testarossa nás upozornil Scott Chivers alias Ratarossa, který před časem zorganizoval misi s dílem nalézt ikonické F40, jenž patřilo jednomu ze synů Saddáma Husajna. Vůz se nakonec vypátrat podařilo, ovšem příběh neměl až tak úplně šťastný konec. Tedy alespoň ze Scottova pohledu, jenž chtěl kupé vrátit zpět do provozu. Naneštěstí ale zjistil, že nový majitel vozu jej v těchto záměrech dávno předběhl.

Nyní Chivers zatoužil po zmíněné Testarosse, která se nachází v Portoriku. Na tom na první pohled není nic až tak pozoruhodného, nicméně když se zadíváte blíže na dané snímky, rázem zjistíte, že vůz není zrovna ve špičkovém stavu. Dáno je to tím, že již sedmnáct let odpočívá na témže místě, tedy zaparkované v kopci na kraji silnice pod širým nebem. Jeho karoserie tak byla vydána na pospas slunci, větru a dešti.

Vůz v 90. letech jako zcela nový koupil místní obchodník s likéry, jenž ovšem na počátku nového milénia čelil vysokým dluhům. Aby Ferrari ochránil před věřiteli, zaparkoval jej na ulici a dokonce v něm měl nějakou dobu i přespávat. Situace se pak v mezičase nejspíše zlepšila, neboť Testarossa zamířila do prodeje, a to za 50 tisíc dolarů (cca 1,17 mil. Kč), což v souvislosti se stále horším stavem byla stále více přemrštěná suma.

Na to prodávajícího upozornil i Chivers, který tak vzápětí dostal nabídku na odkup za 30 tisíc dolarů (703 tisíc Kč). Tato částka stavu vozu odpovídá lépe, zvláště když náhradní díly na Testarossu se staly extrémně drahými. YouTuber by tedy nejspíše vydělal nemalé peníze, kdyby kupé „rozporcoval“ a prodal po kouskách. Problémem se však pro Chiverse staly náklady spojené s převozem do Velké Británie.

Opuštěná Testarossa je tedy na prodej za méně než milion korun nadále, přičemž potenciálního majitele čeká v podstatě kompletní generálka. Aby se totiž vůz dostal do odpovídající kondice, je potřeba jej rozmontovat do posledního šroubku, vše vyčistit, poškozené komponenty vyměnit, a následně vše zase seskládat dohromady. Renovace tak vyjde na rozhodně více než pořízení, a to i kdyby do něj byla zahrnuta přeprava. Na druhou stranu, jak Chivers upozorňuje, auto je i po takové době stání na silnici stále kompletní - u nás by z něj zřejmě mnohem dříve nezbylo nic.

Na Puerto Ricu již sedmnáct let stojí na jednom místě Ferrari Testarossa. Foto: Abandoned Cars Puerto Rico. Foto: Ratarossa@YouTube

Zdroj: Ratarossa@YouTube

Petr Prokopec