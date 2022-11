Někdo nedlouho po koupi na dekády schoval jeden z posledních Wartburgů, teď ho nejetý prodává včera | Petr Miler

/ Foto: Christian, publikováno se souhlasem

Nebude mnoho takových, kteří na tento vůz vzpomínají s láskou, pokud ovšem patříte mezi ně, tohle je vaše šance. Jde navíc o relativně vzácnou verzi ze samého konce výroby, která pod kapotou měla už čtyřválcový motor Volkswagen.

Rozlišování sociální úrovně normálních lidí podle aut bylo za komunismu skoro nemožné, pokud jste neměli vytříbený cit pro věc. Většina lidí jezdila Škodami 742 a jen ti, kteří rozlišovali modely jako 105 S a 130 GL poznali, kdo má známé v Mototechně nebo si dokáže obstarat dost bonů pro nákup v Tuzexu. Přesto existovala auta poněkud nižší a poněkud vyšší úrovně.

Pro ty lépe situované byly Lady, ke kterým se také nedalo jen tak dostat, na ty hůře situované - pokud po tom či onom stroji náhodou netoužili - zbyly nejčastěji dvoutaktní vozy z východního Německa. Úplným základem byl Trabant, trochu lepší svezení nabízely Wartburgy 353. Pokud jste je nezažili osobně, nedělejte si o nich iluze, působily jako auta vylisovaná z plechovek od Coca-Coly - stačilo zavřít dveře, po nichž se celé auto za podivného zvuku doléhajícího plechu otřáslo jako chaloupka na muří nožce.

I když „warťasy” 353 vypadaly relativně moderně, šlo o dinosaury na kolech. Věrny heslům o levé kupředu a ani kroku zpátky vycházel model 353 z dávno překonaného typu 311 s kořeny v dobách, které možná pořádně nepamatují ani nejstarší členové vaší rodiny. Pod kapotou se nacházel litrový dvoutakt, který dával okolo 57 koní, což vlastně nebylo špatné, nepravidelný chod motoru s exhalacemi plnými nespáleného oleje ale dvakrát reprezentativní nebyly.

Ještě před úplným koncem modelu 353 přišla evoluce W a po ní nakrátko dokonce i použití čtyřválcového motoru. Pokud jste to ani nezaznamenali, nedivíme se, tohle auto se vyrábělo jen asi 2,5 roku před svým úplným skonem začátkem 90. let a na motor 1,3 EA111 od VW bylo tak hrdé, že si říkalo Wartburg 1.3. Možná tak „warťas” konečně trochu dostál poněkud velikášsky znějícímu jménu Knight, které používal ve Velké Británii. Člověk si říkal Knight, Knight, Knight Rider? A on přijel Wartburg.

Tohle auto nabízelo nejprve 58 a později dokonce 64 koní, takže s hmotností okolo 930 kg nebylo pomalé, moc lidí už po něm ale nezatoužilo. Šlo tak o labutí píseň dekády trvající historie pozvolna zastarávajícího auta, kterému ani moderní motor nemohl pomoci přežít příchod nové éry existence východu Evropy. Nevíme, jestli vám tyto časy chybí, s návratem řady socialistických móresů ale nemusí být od věci si je připomenout.

Tak či onak se do časů Wartburgu 1.3 můžete nyní vrátit, neboť jeden z majitelů dodnes prakticky nejetého exempláře se jej rozhodl pustit zpátky do oběhu. Vůz od pohledu působí jako nový a zdání tady neklame - na tachometru má pouhých 7 110 km a je v dokonalé kondici. Auto většinu své kilometráže najelo hned po koupi, než jej původní majitel zavřel do garáže a vytáhl jej až o 30 let později. Přesto to není tak, že by současný vlastník nabízel dekády nepoužívané auto. Alespoň on s ním čas od času jezdil a pravidelně jej servisoval, takže má být stoprocentně připravené jezdit.

Je třeba dodat, že tohle auto jako nové lákalo málokoho, po více jak třech dekádách na světě ale zase není tak těžké najít na něm něco kouzelného. Nakonec všechna ta jednoduchost, primitivní konstrukce i „přiznaná” elektroinstalace jsou dnešním pohledem mimořádné. Kdybyste měli zájem, připravte si 4 300 euro, tedy asi 105 tisíc Kč. To na poměry prakticky mimořádně zachovalých Wartburgů není mnoho, ale možná je ta pravá nostalgie spojená jen s chrchlajícím dvoutaktem...

Tento Wartburg 1.3 nikdo nikdy pořádně nepoužíval a jako jeden z vůbec posledních vozů této éry existence Automobilwerk Eisenach je k mání dodnes skoro nový, vlastně docela levně. Foto: Christian, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.