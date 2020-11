Někdo po 20 letech prodává běžný vůz jen s 9 tisíci km, i když ho normálně používal před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Honda

Přesně 9 163 km má na tachometru toto auto, i když ho nikdo záměrně nešetřil a nejde o žádný výjimečný supersport, nýbrž obyčejnou Hondu Civic. Něco takového se v prodeji opravdu nevidí.

Spatřit sotva jeté, i když dekády staré auto v prodeji není v posledních letech zase tak výjimečná věc. Možná takových i vozů přibylo, především si jich ale svět začal více všímat, neboť sběratelství je dnes s automobily spojeno více než kdy dříve.

Někdy taková „neojetina” vznikne dílem náhod, kdy třeba majitel krátce po dodání vozu ztratí možnost jej používat, pořídí si něco jiného nebo i zemře a auto zůstane takříkajíc na ocet. A jindy vznikne zcela záměrně, neboť si vůz někdo od začátku pořizuje jako investici. Tentokrát se ale v prodeji objevil stroj, který měl 20 let pod palcem stejný člověk, jezdil s ním, nijak s ním nespekuloval a stejně se prodává jako sběratelská věc.

Jde o Hondu Civic sedan z roku 2000, tedy model s interním označením EK, který je dobře známý i u nás. Nejde na první pohled v podstatě o nijak zajímavý exemplář, verze SE s motorem 1,6 a automatem není žádný V-TEC ani Type-R, je to prostě obyčejné auto pro všední ježdění, které tak nakonec bylo i využíváno. Jeho zvláštnost? Jen 9 163 km na tachometru.

První majitel asi neměl pocit, že s ním nejezdí, prý jej skutečně pravidelně používal, ale pouze pro cesty na nákup do nedalekého obchodu. To je celé, jinak s ním prý nevyrazil nikdy nikam, a tak auto jezdilo v průměru jen 458 km za rok, asi 1,25 km denně. To už by na kratší cesty na nákup vystačilo, navíc málokdo v posledních letech nakupuje každý den.

Auto je tak opravdu jako nové, uvnitř ani zvenčí nejsou vidět znaky opotřebení, jak ukazují fotky na zdrojovém odkazu. A na rozdíl od jiných uloženek mělo pravidelný servis, což jej činí potenciálně zajímavým, třebaže ony krátké cesty dokola kolem mu také nemusely dělat dobře. Tak či onak zajímavá nabídka. Zda má hodnotu v řádu stovek tisíc Kč - protože cena 111 tisíc korun, která je v tuto chvíli maximem v aukci na eBay, nestačí na překonání té rezervní - posuďte sami, skoro bychom řekli, že nikoli.

Skoro přesně takovou, obyčejně katalogovou Hondu Civic nabízí někdo po prvním majiteli na prodej na eBay. Za 20 let má najeto jen něco málo přes 9 tisíc km, i když s ní majitel pravidelně jezdil. Ale jen a pouze na nákup a zpět domů. Ilustrační foto: Honda

Zdroj: [https://www.ebay.com/itm/2000-Honda-Civic-SE/324372214911 eBay]

Petr Miler