Někdo postavil limuzínu ze skutečného Ferrari i s motorem a manuálem, je na prodej

Příznivce Ferrari asi trefí šlak a možná i další napadne cosi o svatokrádeži. Je to ale zajímavé dílo, jinou limuzínu Ferrari s motorem Ferrari a manuálem jsme ještě neviděli.

Dlouhé limuzíny, sloužící převážně různým obskurním podnikům pro převoz hostů tam či onam, vídáme i u nás. Typicky jsou to klasické americké stroje nebo zvláštní stavby jako prodloužený Hummer, ale udělat takový vůz ze supersportovního auta? To zní jako nesmysl. Však nízké auto posádku stěží kdy ubytuje v takovém komfortu, nemluvě o dalších limitech.

Přesto jsme i takové stroje viděli, všechny si ale na supersporty jen hrály. Byla to zkrátka jiná auta navlečená do hávu Ferrari, Lamborghini a podobných superaut - z tisíce a jednoho důvodu, který si umíte představit. Udělat dlouhou supersportovní limuzínu by bylo drahé, nesmyslné, technika originálu by pro takové využití byla nevhodná a nechat takový stroj devastovat více či méně bujarou posádkou necitlivé. Přesto nejméně jedna taková vznikla.

Jakkoli to může znít neuvěřitelně, firma Exotic Limo z australského Melbourne si nechala vyrobit skutečné Ferrari 360 v prodloužené podobě. Není tu žádné „ale”, auto opravdu používá základy italského plnokrevníka, má dál motor 3,6 V8 uprostřed, pohon zadních kol a dokonce manuální převodovku. Mezi tím vznikl více či méně klasický, jen poněkud stísněný prostor pro osm lidí. Výsledkem je nejrychlejší limuzína svého druhu, neboť stovku podle autorů zdolá pod 7 sekund. To je na de facto autobus docela kalup.

Firma říká, že na stavbu stroje padlo 600 tisíc australských dolarů (9,5 milionu Kč) a není těžké tomu věřit. Pochopitelně jej po léta pronajímala (s jakými úspěchy, nevíme, pár fotek se zákazníky ale existuje) a teď jej ale nabízí k prodeji. K mání je za 399 999 tisíc AUD, tedy asi 6,5 milionu Kč, což je starou 360 s 65 000 km na tachometru docela dost. Ale kolika jiným můžete říkat „autobus se stovkou za sedm”? Názor si udělejte sami, podle nás je to zcela výjimečné, byť zřejmě podobně zbytečné dílo.

