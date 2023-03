Někdo prodává vzácné Lamborghini za 83 milionů na „americkém Bazoši”, to se hned tak nevidí před 6 hodinami | Petr Miler

Už samotný prodej tohoto auta je zajímavý a zcela mimořádný, však vzniklo jen ve 112 exemplářích. Aby jej ale někdo nabízel skrze platformu, která velmi často slouží pro prodej skoro bezcenných ojetin na posledním tažení, to se teprve nevidí.

Je třeba říci, že tento vůz si při svém odhalení nevydobyl ani trochu dobré renomé. Lamborghini se totiž v roce 2021 rozhodlo vzkřísit jeden ze svých dvou nejrespektovanějších modelů jménem Countach a udělalo to tak nešťastně, že jej nemůže vystát ani slavný autor originálu. Italové v podstatě vzali už stárnoucí Aventador, navěsili na něj karoserii v retro stylu a trochu si pohráli s interiérem. To bylo v podstatě vše.

Problémem nebylo ani tak samotné auto - opravdu nelze říci, že by bylo nezajímavé. Potíž je spíše v tom, že původní Countach se stal symbolem designové i technické revoluce, který takto pojatý vůz spíše pošlapává. Nepřišel vůbec s ničím novým a jen drancuje jméno svého věhlasného předchůdce. Nic to ale nemění na tom, že se 112 exempláři se stane sběratelskou libůstkou par excellence a jeho cena tomu bude odpovídat, nakonec s odstupem času působí designově stále přijatelněji, alespoň na nás.

Pokud byste chtěli tohle Lamborghini, celým jménem Countach LPI 800-4, nové z továrny, máte smůlu, všechna jsou dávno rozebraná. Jeden už dříve dodaný kus se ale nyní koupit dá, a to za cenu 3,8 milionu dolarů, tedy skoro přesně 83 milionů Kč. To je opravdu vysoká suma, zajímavé ale není jen to, že je právě nabízen. Zajímavé je i to, jak je nabízen.

Jeho majitel vystavil inzerát na Craigslistu, což je něco jako americká obdoba českého Bazoše. Nic proti podobným bazarovým webům, obvykle se tam ale schází věci, které na takových místech čekáte - ojeté kočáry, použité oblečení, prázdné sklenice od okurek a auta, u kterých nevíte, zda patří spíš na silnici nebo na vrakoviště. Není to nutně vždy tak, ale nedokážeme si úplně představit, že by někdo na Bazoši nabízel k prodeji Bugatti. A podobně působí Countach na Craigslistu.

Někdy takové inzeráty bývají fiktivní, ale tady není co řešit. Fotografie jasně ukazují jeden z dokončených, ale ani pořádně nevybalených Countachů s pouhými 96 najetými kilometry, které podepsal sám šéf Lamborghini Stephan Winkelmann. Následují krom ceny už jen klíčové technické parametry - výkon přes 800 koní, pohon 4x4 přes sedmistupňový automat, stovka za 2,8 s, dvoustovka za 8,6 s a maximálka 355 km/h. Chybí už jen „zn. spěchá”, ale čas asi majitele netrápí. Podobá auta za desítky milionů si obvykle lidé nekupují z posledních peněz, ovšem také je obvykle neprodávají na Bazoši nebo Craigslistu, takže kdo ví...

Lamborghini Countach LPI 800-4 je v prodeji vzácností, na Craigslistu bizarností. Obojí se teď spojilo v jedno, odkaz na inzerát najdete níže. Ilustrační foto: Lamborghini

