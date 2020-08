Někdo se pokusil pašovat drahý McLaren jako levné Porsche, na celníky si nepřišel před 4 hodinami | Petr Prokopec

Pokud máte pocit, že neexistuje levné Porsche, pak se podívejte na ceny ojetých Caymanů - i za cenu slušné Octavie si vyberete. Právě ten zkusil někdo deklarovat jako McLaren, nevyšlo to.

Filipíny nejsou pro majitele supersportů zrovna zemí zaslíbenou. Stojí za tím extrémně vysoké daně, která navyšují již tak vysoké ceny. Řada lidí se proto uchyluje k pašování, kdy vůz proclí třeba jako poškozený a tedy určený k rozmontování na součástky, přestože se jedná o zcela nové auto. Díky tomu nemusí do státní kasy odvádět vysoké sumy. Problémem však je, když celníci podvod odhalí. Vláda se totiž rozhodla, že musí lid od takového konání jednou provždy odradit, a tak se samotnými vozy nejedná zrovna v rukavičkách.

Co přesně to znamená? V podstatě slavnostní akci, kdy jsou před zraky prezidenta země Rodriga Duterteho ony supersporty zlikvidovány za pomocí bagrů a buldozerů. Naposledy přitom takto vládní správě padlo za oběť Ferrari 360 Spider, nyní totéž nejspíše čeká vzácný a cenný McLaren 620R. Vůz se totiž společnost Llorin Trading pokusila dovézt do země jako ojeté Porsche Cayman. Tedy sice na jedné straně také sporťák, ovšem za nesrovnatelně nižší cenu. A tedy logicky spojený s mnohem nižšími daněmi.

McLaren 620R byl totiž pořízen za 33 milionů filipínských pesos (cca 15 milionů Kč), díky čemuž by daň měla činit 16 771 688,91 PHP (7,63 milionu Kč), ovšem s Porsche Cayman je spojen odvod do státní kasy v řádu stovek tisíc. Celní správa proto vůz zabavila a oznámila, že společnost Llorin Trading bude stíhat kvůli pokusu o krácení daní ve výši přesahující 15 milionů filipínských pesos (6,8 mil. Kč). To je v zemi považováno za velmi závažný trestný.

Jak bude naloženo s vozem, zatím není jisté. Nicméně je velmi pravděpodobné, že skončí podobně jako v úvodu zmiňované Ferrari, tedy sešrotované. To je jedné straně zákonný, na druhé ale velmi hloupý postup. Kdyby taková auta byla prodána v aukci ve prospěch dobročinných organizací, bylo by to mnohem moudřejší.

Jak jsme totiž zmínili, jde o vzácné provedení, které vzniklo jako silniční derivát závodního speciálu 570S GT4. S tímto vozem přitom model 620R sdílí identické zadní křídlo, jenž generuje přítlak 185 kilogramů. Pod kapotou se pak ukrývá 3,8litrový osmiválec twin-turbo, který není svázán žádnými restrikcemi a pravidly. Díky tomu produkuje 620 koní a 620 Nm točivého momentu, což se odrazilo v názvu vozu. Stovku přitom s touto silou zvládá za 2,9 sekundy a dvoustovku za 8,1 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost činí 322 km/h. Deceleraci pak dostaly na starosti karbon-keramické brzdy s kotouči o rozměru 390 milimetrů vpředu a 380 mm vzadu.

Britský supersport, který vznikl pouze v 350 kusech, někdo zkusil propašovat do země jako Porsche Cayman, aby se tak vyhnul placení příliš vysokých daní.

