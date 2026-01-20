Někdo se pokusil prodat auto v aukci s pomocí fotek upravených AI, vykopli ho i s „koberečky ze šutráků”
Petr MilerMotivace zde podle všeho byla pozitivní a majitel byl spíš nedbalý či jinak přibrzděný, když takové záběry bez okolků publikoval zrovna pro tento účel jako prezentační. Nic jiného než zrušení celé aukce a jeho vyloučení z prodej ale nemohlo následovat.
před 4 hodinami | Petr Miler
Jak moc změní naše životy rozmach toho, čemu se dnes říká umělá inteligence, zůstává otázkou. Už teď je ale mění značně. S mimořádnou lehkostí jde nyní na počítači vygenerovat to, co bylo donedávna nemožné udělat v takové kvalitě prakticky jakýmikoli prostředky, natož pak tak primitivními. A dovedeme si představit, že následky zasáhnou nespočet lidských oborů.
AI sice nic nevymyslí, na základě toho, co vymyšleno bylo, ale dokáže vygenerovat takové věci, až z toho jde hlava kolem. Hranice mezi virtuální a skutečnou realitu je sice stále rozpoznatelná, smývá se ale s takovou rychlostí a intenzitou, že si opravdu nejsme jisti, co bude za pár let možné. A co pak bude dělat podstatná část lidí od grafiků přes hudebníky až třeba po hvězdy filmů pro dospělé. Ti nejlepší a nejkreativnější budou mít dál co nabídnout skoro v jakémkoli oboru, to jistě, odpovědí na shora položenou otázku to ale není.
Umělá inteligence zasahuje i automobilový svět. A teď nemyslíme prostředky používané při vývoji, výrobě nebo marketingu, ale při... Při prodeji zajímavých starších aut. Přesně s tím se nyní museli potýkat na online aukční platformě Bring a Trailer a vyřešili to se ctí. Stačilo ale málo a byla z toho jedna velká blamáž.
Pokud se účastníte těchto aukcí, nebo je aspoň po očku sledujete, víte, že důvěra zde znamená hodně. Nabízené auto obvykle nikdo krom prodávajícího fyzicky nevidí, a tak se kupující spoléhají na to, co vidí na fotkách, videích a v dohledatelné historii. Už ta nejupřímnější prezentace touto cestou může být zavádějící, protože na fotkách vypadá dobře i to, co nemá, manipulovat s čímkoli z toho je nejhorší hřích jako z intra Odpadlíka. Obvykle to tedy nikdo nedělá, tady ale majitele staršího - a upřímně ne až tak zajímavého - Cadillacu DeVille napadlo pustit na své auto AI.
Na rovinu řekneme, že to zřejmě myslel dobře. Asi chtěl použít jen aplikaci, která autu přidá zajímavější pozadí než jeho vlastní dům, což samo o sobě není vyloženě zavádějící - to bychom za takové museli označit všechny prezentační fotky automobilek. Jenže byl tak neznalý, nepozorný nebo obojí, že si neuvědomil, že současné možnosti těchto prostředků jsou sice obdivuhodné, jsou ale také téměř vždy nedokonalé. Prostě něco málo upraví jinak, než mají, nebo změní něco i na tom, na co sahat nemají. A přesně to se tu stalo.
Krom samotného pozadí tak byly dotčeny i některé části vozu, což je pochopitelně nepřijatelné. Některé mohly díky tomu vypadat i lépe než ve skutečnosti, především ale celá prezentace působí komicky. Nesedí proporce, auto je vedle domu na pozadí moc velké, na části fotek je patrné, že byl zachycen jinde a AI skutečně změnila i to, co neměla. V interiéru přibyly prvky, které tam vůbec nejsou, jiné pak ubyly. Nejkomičtější ale je, že si spletla koberečky s povrchem, na kterém auto stálo, a dopřála mu „koberečky ze šutráků” - prostě chlupatou dlažbu. Ta nahradila také chladič, na jiných fotkách zmizel čelní sloupek, no je to jeden velký šlendrián.
Uživatelé Bring a Trailer si pochopitelně všimli a někteří to brali s humorem, protože zůstali přesvědčeni, že si toho nelze nevšimnout. Jeden takový komentář za všechny: „No tak, lidi, všichni víme, že DeVille z roku 1999 je na levé straně dlouhý 6 metrů, na pravé straně 4,3 metru, široký někde mezi 7,5 a 9 metry dlažby a lze ho objednat s neobvyklou eliminací A-sloupku,“ napsal. Jiní ale s vážnější tváří kárali: „Ponechání takového inzerátu v nabídce podkopává důvěru a špatně odráží celkovou úroveň platformy.“
BaT se ale k věci postavil čelem, a ústy šéfa aukcí Howarda Swiga označil vůbec vystavení takového inzerátu za „obrovskou chybu“ s „několika momenty selhání“ a zdůraznil, že kontrola kvality inzerátů je „velmi lidská“ a nespoléhá se jen na algoritmy. „Tady jsme to zpackali a hlásíme se k tomu,“ řekl. Aukce byla pochopitelně zastavena a uživatel má v tuto chvíli zakázáno nabízet cokoli jiného.
Tak snad jen pro příště: Dvakrát měř, jednou řež? Možná stačilo fotky pořádně zkontrolovat ze strany uživatele, za přiznané upravené pozadí by se málokdo zlobil. Ale za tento „bazmek”? No podívejte se na to sami, najít nespočet rozdílů proti realitě zvládnete, i když skutečně nabízené auto ani neznáte.
Samo auto nevypadá moc vábně, fotky, na kterých bylo prezentováno v aukci, jsou ale vysloveně tragikomické. Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály
Zdroj: 1999 Cadillac DeVille@Bring a Trailer
