Někdo hned po koupi schoval úplně nový Wartburg, k mání je dnes za obrovskou sumu

Tohle auto skutečně nikdy nikdo pořádně nepoužil a dodnes nebylo zbaveno ani ochranných igelitů na sedadlech. Z kdysi vysmívané černé ovce automobilismu se tak minimálně z hlediska hodnoty stala krásná bílá labuť.

Někdejší východoněmecká automobilová scéna nebyla živa jen asi nejvíce (třebaže hlavně nechvalně) proslulými Trabanty. V Eisenachu se vyráběly i Wartburgy 353, na které si mnozí z nás též stále dobře pamatují. Vedle Trabantů to byly ve své době a ve svém prostředí, tedy v 70. a 80. letech ve východním bloku, přece jen lepší vozy, třebaže technicky to žádná sláva nebyla.

Model 353 byl pouhou evolucí dávnou překonaného typu 311, a tak se opíral o vpředu podélně uložený tříválec modelu, který poháněl přední kola. Z objemu jednoho litru dával okolo 57 koní, což nebylo zase tak málo. Jenže byl to dvoutakt, takže do auta bylo nutné lít benzin i olej a křižovatky opouštět v oblacích namodralého dýmu. Z výfuku, pochopitelně, nikoli z pneumatik. Navíc za projevu, který nelze označit za dvakrát libozvučný.

Tahle auta byla vždy částí publika vysmívaná pro všechno, čím byla, stejně jako v případě jiných automobilů si ale našla také své příznivce, kteří na ně nedají dopustit. Jeden z takových si musel v roce 1983 pořídit béžový kus na fotkách níže, protože auto si koupil a pak s ním nejezdil. Těžko říci, proč se na tom nic nezměnilo ani o 38 let později, ale je to tak. A díky tomu se nabízí možnost pořídit si i v roce 2021 „warťas”, který vypadá, jako by ho včera vyrobili.

Skutečně, auto má dodnes některé tovární ochranné obaly a nespočet fotografií, který provází jeho nabídku na eBay, dokumentuje naprosto dokonalý stav v jakémkoli zákoutí. Tohle auto má netknutý nejen interiér, ale i motor, podvozek, karoserii, cokoli. Je tu dokonce i původní, též pořádně nevybalená lékárnička z třiaosmdesátého.

Prodávající uvádí, že na autě je všechno původní a nemá žádnou vadu. My bychom ale jednu našli - cenu. Za auto požaduje nejméně 28 400 euro, tedy asi 720 tisíc Kč, aukce navíc může toto číslo vyhnat i výše. Je to obrovská suma na vůz, který byl zastaralý už 10 let před momentem, kdy byl vyroben, natož pak o dalších 38 let později. Takto na něj ale nelze hledět - je to veterán, rarita, muzejní záležitost a stojí podle toho. Přesto si nejsme úplně jisti, zda někdo najde odvahu do takového auta požadované peníze investovat.

