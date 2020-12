Někdo si koupil 742koňový superkombík v neobvyklé verzi, teď ho už 5 let marně prodává před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autobedrijf Arjan van Houtum, publikováno se souhlasem autora

Je to auto snů svého druhu a vzhledem ke své výjimečnosti a stavu není nabízené za nesmyslné peníze. Přesto ho nikdo nechce, patrně proto, že zájemce bude muset být i trochu exhibicionista.

Němci loni v létě odhalili nové Audi RS6 Avant. Brutální kombík s interním označením C8 představuje už čtvrtou generaci auta, které můžete nazvat supersportovním stěhovákem, überkombi nebo raketou s batohem, jak chcete. Každému se bude líbit jiná přezdívka, všechny ale budou odkazovat na spojení auta mimořádné praktičnosti s dynamikou pramenící z motoru V8 o výkonu až 600 koní (441 kW) a točivém momentu nejvýše 800 Nm.

Dnes je RS6 Avant živoucí legenda, vůz, který automaticky kupuje určitý typ zákazníků v momentě, kdy přijde na trh. O tuto tradici se ale musely postarat modely, které přišly před ním. Základy ji položil kombík generace C5 z let 2002 až 2004, který byl toho času výjimečný, dnes ale bude jeho dynamika někde na úrovni bazarového Seatu Leon Cupra ST. Do stratosféry vystřelil image trochu bláznivého nápadu čtyř kruhů až jeho nástupce, model RS6 Avant C6, který vsadil na ještě šílenější techniku.

Audi, tehdy i dnes vládnoucí italskému výrobci supersportů Lamborghini, vzalo jeho motor 5,0 V10, osadilo jej dvojicí turbodmychadel a nacpalo jej do kombíku A6. Jakkoli to z ní jako projekt odvážného tunera, přesně tak se to v Ingolstadtu odehrálo a výsledkem bylo nejrychlejší kombi své doby. Výkon 580 koní je v této třídě aut na výši dnes (viz 600 koní nové generace), točivý moment 650 Nm odpovídá točivějšímu charakteru použitého motoru V10 místo současného osmiválce s elektrickou asistencí. Akcelerace na stovku se odehrávala okolo 4,5 sekundy, na dvoustovku 14,5 sekundy, maximální rychlost bez omezovače činila 293 km/h. To jsou opravdu výtečná čísla i na dnešní dobu.

Někomu ale v roce 2010 nebyla dost dobrá, a tak hned o po objednání RS6 Avant C6 ve vskutku neobvyklé specifikaci se zlatým lakem a interiérem se světlou kůží svěřil firmě MTM. Ta si s ním dále pohrála a vykřesala z něj až 742 koní výkonu. Nešetřilo se nejen na úpravě, která sama o sobě přišla na 14 200 euro, či na laku, ale na ničem. Není tedy divu, že hotová RS6 stála majlant - 206 255 euro, dnešním kursem 5,4 milionu Kč, skoro dvojnásobek tehdejší základní ceny vozu.

Jak rychlé auto v tomto stavu je, netušíme, je ale perfektně komfortně i technicky vybavené, nechybí ani před 10 léty ne zase tak běžné karbon-keramické brzdy a další libůstky. Muselo být, vlastně pořád je nepřehlédnutelnou ozdobou silnic, majitel se jej ale během dalších pět let nabažil a rozhodl se jej prodat. Proč o něm tedy píšeme dnes? Protože jej i po pěti letech poněkolikáté nabízí.

Fotky níže pochází z čerstvé nabídky jednoho nizozemského prodejce, který nám je poskytl i ve vyšším rozlišení a přidal další informace. Auto prý vypadá i funguje perfektně, v tom problém není, zájemce ale prý odrazuje kombinace úpravy a zlatého laku. A pochopitelně vliv specifikace na cenu. I když současná nabídka za 47 500 Eur (cca 1,25 milionu Kč, ale pozor bez DPH) nezní přemrštěně, na RS6 C6 se 108 tisíci km je to hodně a zlaté auto se 742 koňmi zjevně málokoho láká. Majitel tak vůz nabízí o polovinu levněji než poprvé před pěti léty a i teď už je v nabídce pár týdnů. Nezdá se tedy, že by se z něj byť za zmíněnou cenu stal prodejní hit.

Buď jak buď je to zcela výjimečné auto, které stojí alespoň za proorhlédnutí. Jezdit s ním jistě bude též radost, tu si ale někdo jiný než majitel bude moci dopřát až po úhradě sedmimístné částky v korunách.

Velmi nápadné Audi RS6 Avant generace C6 ve zlaté barvě má motor 5,0 V10 biturbo upravený na 724 koní od firmy MTM. Má i karbon-keramické brzdy a další libůstky na palubě, a se 108 tisíci km na tachometru vypadá pořád perspektivně. Přesto se jej už léta nedaří prodat. Foto: Autobedrijf Arjan van Houtum, publikováno se souhlasem autora

