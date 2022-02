Někdo si koupil absolutní vrchol nabídky Mercedesu S, po pár letech poznává, co je ztráta hodnoty před 11 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Mohr Group München, publikováno se souhlasem

Že ježdění vrcholnými verzemi luxusních aut leze do peněz, není třeba zdůrazňovat, ale co neježdění s nimi? I to je podobné, navzdory vzácnosti tohoto vozu a nominálně stále vysoké prodejní ceně stály roky vlastnictví tohoto eSka majitele miliony.

Na rok 2019 nebudou v dobrém vzpomínat věrní příznivci AMG a milovníci velkých motorů. Mercedes tehdy oznámil, že končí s dvanáctiválcovými verzemi kvůli stále větším nákladům na uvádění jejich majestátu do souladu s emisními normami. Konec to v případě třícípé hvězdy jako takové nakonec nebyl úplný, motor V12 dále můžete mít ve vrcholném Maybachu, u verzí AMG už se ale musíte spokojit leda se „skrytými” hybridy.

Posledním dílem z Affalterbachu s dvanácti válci se tak stal Mercedes-AMG S 65 L, což z něj teoreticky mohlo udělat i sběratelský artikl. Jenže tahle auta vždy na ceně klesala rychlostí volného pádu a ani zmíněné na tom nic dramaticky nezměnilo. Jedny z nejdražších Mercedesů, jejichž ceníkové ceny s lehkostí překračovaly hranici 250 tisíc Eur stále platí za šampiony ztráty hodnoty.

Připomíná to v německém Mnichově stojící černý sedan S 65 AMG na fotkách níže. Ten jako nový majitele i s rozsáhlou příplatkovou výbavou přišel na velmi tučných 286 371 Eur, tedy asi 6,95 milionu Kč. Dnes je po 6 letech prodáván s nájezdem pouhých 18 012 kilometrů za 155 000 Eur. To je pořád hromada peněz, asi 3,75 milionu Kč, současně to ale znamená, že majitel přišel za zmíněnou kilometráž o 131 371 Eur, tedy téměř 3,2 milionu Kč. To vychází na 177 Kč na jeden ujetý kilometr.

Téměř všechny kilometry ujel v autě jediný člověk, současná prodávající firma je druhým majitelem. A celkem nepřekvapivě se oněch 18 tisíc km odehrálo bez nehod. Černo-černý sedan na fotkách dál září novotou, dlouhý seznam výbavy není doplněn žádnou zmínkou o minulých nebo současných problémech. Třída S v základu obsahuje téměř veškeré myslitelné pohodlí, uvnitř je plná černé kůže s tmavě dřevěným obložením. Pasažéři vzadu mají k dispozici ploché obrazovky napojené na internet i televizi. Nebe prosvítá panoramatickou střechou a relaxační místo odpočinku na cestách dokresluje audiosystém Burmester.

Plachtění po kontinentu usnadňuje Bruselem zatracovaný šestilitrový dvanáctiválec o výkonu 463 kW (630 koní) a rovných 1 000 Nm točivého momentu. Díky příplatkovému balíčku může prodloužený Mercedes atakovat nejvyšší rychlost 300 km/h, třetinovou rychlost mine za 4,2 sekundy. Automat AMG Speedshift nepozorovaně řadí sedm rychlostí a veškerou energii přenáší výhradně na zadní kola, jen proto ona relativně (relativně...) slabá akcelerace na stovku.

Je to opravdu skoro plně vybavený vůz a luxusní svezení s ním si majitel řádně zaplatil - jedna cesta z Prahy do Brna a zpět by jej stála 71 tisíc Kč. Sedmdesát jedna tisíc korun, několik měsíčních platů většiny lidí, za nějaké tři nebo čtyři hodiny jízdy. Vzhledem k tomu, že auto bylo používané, byť zřídka, lze na věc přesně takto hledět, přes mírné použití nejde o garážovou královnu. Ovšem pochybujeme, že by to majitele nějak výrazněji trápilo. Pokud si někdo koupi S 65 od AMG s bohatou výbavou pro tak řídké využití, budou pro něj i miliony korun pod rozlišovací schopnost peněz, které má či nemá. Přesto je to pozoruhodný sešup, větší obvykle zaznamenáme jen u téměř nejetých, typicky prezentačních vozů - tenhle měl majitele z řad spotřebitelů, který auto používal jako auto.

Tento Mercedes-Benz S 65 AMG ujel od chvíle své první registrace jen 18 012 km, přesto ztratil na ceně skoro 3,2 milionu Kč. Cena za každý ujetý kilometr odpovídá. Foto: Mohr Group München, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.