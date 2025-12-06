Někdo si koupil dieselové BMW v ikonické barvě ze vzorníku ostrých Audi, bizarní spojení fanouškům motá hlavu
Petr MilerA není to žádné připodobnění, ani následek pozdějšího přelakování, ale přímo v továrně takto vyparáděné auto. Guláš v hlavě dělá jak fanouškům modro-bílé vrtule, tak příznivcům čtyř kruhů, milovat ho i nenávidět mohou ti i oni.
před 8 hodinami | Petr Miler
A není to žádné připodobnění, ani následek pozdějšího přelakování, ale přímo v továrně takto vyparáděné auto. Guláš v hlavě dělá jak fanouškům modro-bílé vrtule, tak příznivcům čtyř kruhů, milovat ho i nenávidět mohou ti i oni.
Pro některá auta se určité barvy staly typickými a máme tendenci identifikovat je už podle nich. Důvody jsou různé, od tradice (Ferrari a červená) přes snahu nedráždit okolí drahým autem (německá prémiová trojka a černá s šedou na sto způsobů) až po jakousi kompatibilitu barev s jistými tvary vozu či jeho stylem. Ve Fabii se zlatou fólií v ceně čtvrtiny hodnoty vozu budete vypadat jako blázni a Lamborghini se základní modrou ze vzorníku Golfu také právem vzbudí údiv. Dnes vám ukážeme něco, co se k sobě také moc nehodí, dokonce několikrát.
Jde o BMW X5 30d xDrive, tedy docela tuctové SUV poslední generace řady X5 mnichovské značky, které bylo vyrobeno teprve před rokem. Je to jeden z nejtuctovějších bavoráků vůbec, v Česku dokonce ten úplně nejtuctovější, a vlastně ani nevíme, proč lidé tohle auto ve velkém kupují. Ne snad, že by bylo špatné, už vedle obyčejné pětky je to ale horší nabídka za větší peníze. Nicméně každému dle jeho gusta.
Za jiných okolností by takový vůz na silnici splynul s nespočtem dalších aut podobného ražení, nebýt jedné věci. Jde právě o použitý lak, třebaže tak na první pohled nemusí působit a méně znalí jej mohou zaměnit s jinými odstíny, ve kterých jsou pětky běžně k vidění. Jenže není, je to velmi specifický odstín, který si v automobilových kruzích vydobyl slávu jako jen pár jiných.
Jedná se o barvu Nardograu, tedy šedou Nardó, která se za uplynulé dekády stala jednou z model fanoušků Audi. Je to jeden z typických laků ostrých modelů RS, najdete je ve velké míře na všech modelech od RS3 přes RS6 až TT RS. Je to svérázný lak, který na světle působí velmi světle, v přítmí o dost tmavěji, někdy jako by měl barvu domodra či dozelena. Někteří ho milují, jiní nenávidí, jen zřídka se ale stane, abychom jej viděli na jiném voze než na Audi. Je to něco jako přijet s Bugatti na sraz elektromobilů - zdá se to být neslučitelným a provokujícím, původní kupec tohoto vozu si ale takový vůz vybral. A víme, že nebyl sám.
Sem tam si tento odstín někdo vymíní a divize Individual mu neřekne ne. V dnešním světě, kdy práva na všechno někomu patří, to ale není jen tak, Audi tuto barvu licencuje a BMW mu musí za jedno každé použití zaplatit, což volbu takového laku zdražuje i oproti jiným specifickým barvám od Individualu řádově o desítky tisíc. Musíte tedy hodně chtít, abyste takový bavorák měli - dát pak takový lak na dieselové SUV? No zase, proti gustu...
Jestli výsledek za úsilí s tím spojené stojí, posuďte sami, výsledek ale motá hlavu nejednomu fanouškovi obou dotčených značek. Prvnímu majiteli ale ve výsledku moc neučarovalo, po roce a necelých 25 tisících km ho prodává i s velmi bohatou výbavou (mimochodem, to čalounění sedadel také připomíná Audi RS...) za neskromnou cenu téměř 100 tisíc Eur, tedy za víc jak 2,4 milionu Kč. Za to koupíte velmi slušnou, sotva jetou M3, která bude víc uchvacující zřejmě i bez laku.
Na jinak tuctové dieselové BMW X5 v netuctové šedé barvě Audi je rozhodně zvláštní zjev. Nevíme, jestli se nám líbí, smysly ale znalým svým způsobem mate. A není to zdaleka první takové auto od BMW, Audi konkurenční značce svou ikonickou barvu s gustem poskytuje za tučný licenční poplatek. Foto: Autohaus Graser, publikováno se souhlasem
Zdroj: Autohaus Graser@Mobile.de
