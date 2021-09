Někdo si koupil dieselovou Octavii stvořenou k požírání km a pak s ní skoro nejezdil, teď ji prodává včera | Petr Miler

Poklady autobazarů mohou nabírat poněkud neobvyklou podobu, pokud s nimi někdo zachází poněkud neobvykle. Tohle auto jsme zvyklí vídat v prodeji s vysokými kilometrážemi, tady je ale na prodej po 8 letech nejeté.

Většina lidí zachází s auty očekávaným způsobem. Městské mini si někdo obvykle koupí pro ježdění po městě, sportovní kupé pro víkendové vyjížďky a rodinné MPV pro převážení rodiny. A když někdo sáhne po Octavii Combi s motorem 2,0 TDI, obvykle tak činí s očekáváním vysokých, typicky dálničních nájezdů nájezdů, které mu lepší provozní efektivitou i při vyšších rychlostech zanedlouho vrátí vyšší investici do takového provedení. Výjimky potvrzující pravidlo ale existují.

Městské mini používané na dálnici, sporťák pro tažení pluhu na poli a MPV sloužící v roli okruhového auta mohou být také zajímavé případy. Pokud ale sháníte zajímavou ojetinu, blíže budete mít k vozům určeným pro náročné využití, které tak ale vůbec využity nebyly. Přesně takový dnes máme před sebou a navzdory zdánlivě zcela tuctovému vzhledu jde o velkou raritu.

Jde o prakticky nejetou Octavii II z roku 2013, což by samo o sobě nemuselo být až tak výjimečné. Občas si třeba starší člověk takový vůz koupí, najede jeden dva tisíce kilometrů za rok a podle toho je po dekádě nabízen. Téměř vždy jde ale o slabý benzin. Když si zkusíte prohledat celou evropskou nabídku ojetých dieselů značky Škoda starších 10 let s nájezdy okolo 20 tisíc km, najdete jen nesmysly, překlepy, auta s vyměněnými motory nebo těmi s označením TSI vydávané zřejmě opět omylem za naftové. Prostě nikdo si nekupuje diesel na „postrky okolo komína”, proč také? Auto na fotkách níže je ale onou výjimkou.

Nejde přitom o slabý diesel 1,6 TDI, který se v této roli ještě aspoň občas vídá, ale „plnotučný” 2,0 TDI. Navíc v Octavii Combi, takže před sebou máme hotový český ideál. Auto je z roku 2013, jde tedy ještě o druhou generaci po faceliftu a přes poněkud podivnou specifikaci (výbavy není úplně málo, jsou tu třeba automatická klimatizace a vyhřívaná sedadla, ale také čistě plastový volant bez koženého obšití) je to s pouhými 22 663 km na tachometru atraktivní nabídka.

Podle informací od prodejce se vše seběhlo tak, že si vůz v této podobě nejprve koupil na sebe dealer Škody a když po něm pak člověk, který nevěděl přesně co potřebuje, chtěl něco ze skladu, nabídl mu jej. A tak se stalo, že se požírač kilometrů dostal do rukou nenáročného soukromníka a v podstatě nejezdil, neboť už v roce 2014 měl na odometru skoro 15 000 km a pak si „dopřával” jen okolo 1 000 km za rok. O historii nemá smysl pochybovat - auto vypadá bezvadně, především má ale zdokumentovanou servisní historii až do roku 2020, tady prostě není co řešit.

Výsledkem je tak zajímavá a vskutku neobvyklá nabídka - sen mnoha českých řidičů, po kterém se v bazarech často marně pachtí, když chtějí vůz s maximálně 100 tisíci km, se zlomkovým nájezdem. Tady je na zlatém podnosu s pětinovou kilometráží. Za 10 950 euro neboli 276 tisíc to není nejlevnější nabídka, ale za zánovní Škodu Octavii Combi 2,0 TDI? Tušíme, že tahle se „na place” dlouho neohřeje.

Škody Octavia Combi 2,0 TDI se po 8 letech s minimálními nájezdy a přesto pravidelným servisem v prodeji nevídají. Toto je ojedinělá a nakonec i docela výhodná nabídka. Foto: MoMa Automobile, publikováno se souhlasem

