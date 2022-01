Někdo si koupil vývozní verzi „komunistické” Škody Rapid a pak s ní 32 let nevyjel. Teď ji prodává před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Garage C. Vink, publikováno se souhlasem

Byl to vrcholný a z dnešního pohledu skoro nepochopitelný vrchol produkce AZNP, který si u nás mohli koupit jen vyvolení. Na západě se k němu dalo dostat snáz a tento kus uzmul jeden Nizozemec. Po třech letech ale auto zavřel a už s ním nevyjel.

V posledních měsících se nám tyto časy trochu vrací, neboť nejsme daleko od situace, kdy si bez postavení, kontaktů nebo bonů nekoupíte nové auto, které chcete. Většina žádoucích verzí se dnes prostě jen tak koupit nedá a objednávky slibující dodání za rok či později asi nedočkavého kupce stěží uspokojí. Když ale patříte mezi vážené klienty, znáte ty správné lidi nebo jste ochotni připlatit si statisíce, věci jdou snáze. Auta totiž jsou, jen jich není dost.

Podobně tomu bylo v časech komunistické ČSSR, kdy z žádoucích verzí aut též nebylo běžně k dostáni nic. Škoda 105 nebyl až takový problém, na model 120 se dalo počkat, taková 130 už byla ale nedostupným zbožím. A na kupé Rapid to chtělo hodně dobré známé nebo spoustu bonů, v Tuzexu šlo tohle auto koupit docela dobře. A nebo stačilo netoužit po něm za železnou oponou - režim toužil po valutách a devizách a vrcholné verze zastaralých škodovek byly tím jediným, co se na západ od našich hranic dalo s úspěchem prodávat.

Tak se stalo, že si v roce 1987 někdo z Nizozemců pořídil bílé kupé Rapid 130 na fotkách níže. Byla to parádní verze - bílá barva nebyla tehdy vůbec typická, elektrony zvané Apollo nebyly standardem, stejně tak jen lepší kousky dostaly tovární „rychlé pruhy” na bocích, jsou na autě skutečně už z továrny. Není to exemplář „v plné polní”, svého času šlo koupit třeba i opěrky hlavy vzadu a další drobnosti, které tady chybí, ale i tak - u nás to byl nesplnitelný sen mnohých.

Chcete-li si jej splnit dnes, toto je vzácná možnost, jak se dostat k naprosto originálnímu vozu. Původní majitel totiž v roce 1987 auto koupil, pak s ním najel něco přes 55 tisíc km, po třech letech jej ale zavřel do garáže a přestal ho používat. Proč, nevíme, stroj tam ale vydržel až do roku 2022 a teď je na prodej. Zní to jako bizarní příběh, data z nizozemského registru jej ale podporují - auto mělo platnou technickou jen do 25. listopadu 1990, pak už jej nikdy nebylo možné legálně provozovat.

Teď je ale možné jej koupit v opravdu pěkném stavu se všemi „dobrotami”, které nám komunisté svého času nechtěli dopřát. Motor 1,3 s 59 koňmi, pětistupňová převodovka, zadní víceprkové zavěšení, dvojice zadních mlhovek, nastavitelný cyklovač stěračů... Možná se smějete, ale tohle bylo i na 80. léta ještě docela dobré auto a zde je možnost chopit se jej ve stavu stále zánovního, kompletně originálního kusu zjevně s minimem koroze i opotřebení.

Cena za tuhle legraci? 8 500 euro, tedy asi 207 tisíc Kč. Žádná láce, to ne, ale... Vsadíme se, že když tento vůz zavřete na dalších 32 let do garáže, vytáhnete jej ven jako multimilionáři, snad i zcela nevyhnutelně.

Pozoruhodné auto s pozoruhodným životním osudem je tato Škoda Rapid 130 původně prodaná v Nizozemsku. Dnes je v pěkném originálním stavu na prodej s kilometráží, kterou zvládla během prvních tří let provozu, pak už nejezdila. Foto: Garage C. Vink, publikováno se souhlasem

Zdroje: Marktplaats, RDW

Petr Miler

