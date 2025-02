Někdo si koupil poslední vrcholný luxusní dálniční stíhač Mercedesu a sotva s ním jezdil, ztrátu hodnoty si vyžírá řádně před 6 hodinami | Petr Miler

Nedalo se čekat, že ježdění s podobným autem bude levné, zrovna v případě historicky posledního takového auta svého druhu ale mohli majitelé doufat v aspoň o něco lepší ekonomiku provozu. Nestalo se. I když jde o pořád velmi drahý vrchol třídy S, jeho současná cena má k té původní daleko.

Na rok 2019 nebudou v dobrém vzpomínat věrní příznivci AMG a milovníci velkých motorů. Mercedes tehdy oznámil, že končí s dvanáctiválcovými verzemi kvůli stále větším nákladům na uvádění jejich majestátu do souladu s emisními normami. Konec to v případě třícípé hvězdy jako takové nakonec nebyl úplný, motor V12 dále můžete mít ve vrcholném Maybachu, u verzí AMG už se ale musíte spokojit leda se „skrytými” hybridy.

Posledním dílem z Affalterbachu s dvanácti válci se tak stal Mercedes-AMG S 65 L, což z něj teoreticky mohlo udělat i sběratelský artikl. Mohlo, ale neudělalo. Tahle auta vždy na ceně klesala rychlostí volného pádu a byť zmíněné pády ceny trochu zmírnilo, noc v den to nezměnilo. Jedny z nejdražších Mercedesů, jejichž ceníkové ceny s lehkostí překračovaly hranici 300 tisíc Eur, totiž stále platí za šampiony ztráty hodnoty.

Připomíná to v nizozemském Udenu stojící sedan S 65 AMG na fotkách níže, který fascinuje už svým barevným provedením - svérázná hnědo-fialová metalíza na něm jen září. Jako nový majitele i s rozsáhlou příplatkovou výbavou přišel na velmi tučných 312 987 Eur, tedy asi 7,9 milionu Kč. Dnes se po sice 10 letech, ale s nájezdem pouhých 24 857 kilometrů prodává jen za 168 795 Eur. To je samozřejmě pořád hromada peněz, asi 4,25 milionu Kč, současně to ale znamená, že majitel přišel za zmíněnou kilometráž o 144 192 Eur, tedy přes 3,6 milionu Kč. To vychází na 146 Kč na jeden ujetý kilometr.

Oněch necelých 25 tisíc km se nepřekvapivě odehrálo bez nehod, a tak uvnitř i zvenčí hlavně hnědý sedan na fotkách dál září novotou a prodávající neví o žádných technických problémech. Výbava je excelentní, posádka této třídy S si užije interiéru plného kůže a dřevěného obložení, pasažéři vzadu mají k dispozici ploché obrazovky napojené na internet i televizi, k službám je jim také lednička. Nebe prosvítá panoramatickou střechou a atmosféru na palubě dokresluje audiosystém Burmester.

Létání první třídou napříč kontinentem v této luxusní stíhačce usnadňuje Bruselem už zatracený šestilitrový dvanáctiválec o výkonu 463 kW (630 koní) a rovných 1 000 Nm točivého momentu. Díky příplatkovému balíčku může prodloužený Mercedes atakovat nejvyšší rychlost 300 km/h, třetinovou rychlost pokoří za 4,2 sekundy. Automat AMG Speedshift nepozorovaně řadí sedm rychlostí a veškerou energii přenáší výhradně na zadní kola, jen proto ona relativně (relativně...) slabá akcelerace na stovku.

Je to opravdu skoro plně vybavený vůz a luxusní svezení s ním si majitel řádně zaplatil - jen jediná cesta z Prahy do Brna a zpět by jej stála přes 58 tisíc Kč pouze na ztrátě hodnoty. To je padesát osm tisíc korun, víc jak měsíční plat většiny lidí za nějaké tři nebo čtyři hodiny jízdy. Vzhledem k tomu, že auto bylo používané, byť zřídka, lze na věc přesně takto hledět, přes mírné použití nejde o garážovou královnu. Ovšem pochybujeme, že by to majitele nějak výrazněji trápilo. Pokud si někdo koupi S 65 od AMG s bohatou výbavou pro tak řídké využití, budou pro něj i miliony korun pod rozlišovací schopnost peněz, které má či nemá. Přesto je to pozoruhodný sešup..

Tento Mercedes-Benz S 65 AMG ujel od chvíle své první registrace jen necelých 25 tisíc km, přesto ztratil na ceně přes 3,6 milionu Kč. Cena za každý ujetý kilometr odpovídá. Foto: Kaeve Cars, publikováno se souhlasem

