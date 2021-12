Někdo si koupil Škodu Octavia jako stvořenou pro dlouhé cesty a nejezdil s ní, teď ji výhodně prodává před hodinou | Petr Miler

Narazit na podobné auto v bazaru je krajně neobvyklé, neboť když už si takové někdo pořídil, obvykle s ním hodně jezdil. Naprostá většina podobných strojů tak bývá po více jak dekádě na silnicích zralá leda na odpis, tento je ale jako nový.

Většina lidí zachází s auty očekávaným způsobem. Městské mini si někdo obvykle koupí pro ježdění po městě, sportovní kupé pro víkendové vyjížďky, rodinné MPV pro převážení rodiny a dieselový cesťák pro pravidelné dlouhé štreky. Výjimky se ale najdou, jak jsme vám ukázali naposledy včera v podobě prťavého auta se skoro půlmilionem najetých km. Existují ale i opačné extrémy, jak vám ukážeme dnes.

Jde o Škodu Octavia Combi RS s motorem 2,0 TDI, tedy 170koňového dieselového tahouna, který byl pro dlouhé cesty vyloženě stvořen. Naftovým RS příliš nefandíme, nejsou to tak úplně RS, docela ale rozumíme tomu, proč si je někdo vybere - když najedete desítky tisíc kilometrů každý rok, proti benzinovému RS se rychle vyplatí a zejména při dálničních přesunech jsou to dobře fungující stroje. Tento kousek si ale dosavadní majitel s takovým cílem rozhodně nekoupil.

I když se to nemusí zdát, jde o raritu mezi raritami. Však si projděte nabídku ojetých dieselů značky Škoda starších 10 let s nájezdy okolo 30 tisíc km - najdete jen nesmysly, překlepy, auta s vyměněnými motory nebo těmi s označením TSI vydávané zřejmě opět omylem za naftové. Prostě nikdo si nekupuje diesel na „postrky okolo komína”, proč také? A o Octaviích RS TDI to platí obzvlášť, modely druhé generace lze považovat za málo jeté, pokud urazily méně než 200 tisíc km. Auto na fotkách níže je ale velkou výjimkou.

Přes první registraci v roce 2009 má najeto pouhých pouhých 35 191 km a v průměru tak najíždělo méně než 3 000 km. To je skoro nic a není to přitom tak, že by s ním někdo najel 30 tisíc kilometrů a pak jej odložil. Vůz průběžně jezdil a majitel byl tak pečlivý, že s ním navzdory minimální kilometráži absolvoval všechny časově předepsané prohlídky. O historii vozu nemá smysl pochybovat už proto. A i kdyby kdyby nemělo, vypadá bezvadně.

Výsledkem je tak zajímavá a vskutku neobvyklá nabídka - sen mnoha českých řidičů, po kterém se v bazarech často marně pachtí, když chtějí vůz s maximálně 100 tisíci km. Tady je na zlatém podnosu s třetinovou kilometráží. Za 13 017 euro neboli 324 tisíc Kč bez německé DPH (s možností jejího odpočtu) si vůz dovolíme označit za výhodnou nabídku. Není to nové auto, ale zánovní ano a když se podíváte, co dnes nové (a nebo ojeté, ale o hodně víc ojeté) Škody Octavia Combi RS TDI stojí... Přitom zrovna RS TDI žádný zásadní pokrok za poslední léta neudělalo. Třetí generace měla stejných 170 koní, čtvrtá má 200.

