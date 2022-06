Někdo si před 15 léty koupil luxusní německý supersedan schopný jet 300 km/h, nejetý ho teď prodává včera | Petr Miler

Je to pořád auto snů svého druhu, které jako nové vyjde na víc na 4 miliony Kč i v úplném základu. Tohle je pořád ve stavu blízkém novému vozu, přesto stojí zlomek takové sumy. Je ale třeba se smířit s tím, že jeho výroba neskončila zrovna včera.

Německé sedany nejvyšších tříd mají obvykle jeden úkol - rychle a komfortně převážet svého majitele na dlouhé vzdálenosti, ať už na předním nebo zadním sedadle. Na vrcholu nabídky těchto strojů stojí vozy jako Audi S8 či Mercedes-AMG třídy S, které svou samozřejmou noblesu spojují s vysokou dynamikou. Vedle nich bychom ale neměli zapomínat ani na toho třetího vzadu, který se jim obvykle nemůže rovnat množstvím prodaných exemplářů, o to zajímavější nabídku ale představuje - Alpinu B7.

Také tento vůz je obvykle doma na dlouhých cestách za obchody, čemuž odpovídá i jeho typická kilometráž. První majitelé s ním často během pár let najedou 100 až 200 tisíc kilometrů a pak jej pustí do oběhu, kde je k mání za stále celkem vysoké ceny. Dnes vám ale ukážeme exemplář, který se běžným měřítkům vymyká, a to kilometráží a nakonec i cenou.

Jde o Alpinu B7 z roku 2007, tedy vůz na bázi čtvrté generace BMW řady 7 s interním označením E65. Na 15 let staré auto je to s motorem 4,4 V8 s kompresorem a výkonem rovných 500 koní rychlík i na dnešní poměry, když se na stovku rozjede za 4,9 sekundy a dokáže pelášit až 300 km/h. Alpiny navíc nejsou jen rychlé, ale také velmi noblesní. A tento kus není výjimkou.

Oděn do (na Alpinu) neobvyklé bílé kontrastující s černým interiérem s dřevěným obložením je to pořád luxusní jachta na kolech. A její stav je od pohledu naprosto dokonalý. Uvnitř ani zvenčí není patrné žádné opotřebení a prodávající, firma z německého Georgsheilu, hovoří o snovém stavu a kondici dodnes odpovídající novému autu. A nepřehání - tento stroj najel za 15 let pouhých 22 600 km, což je na B7 E65 vážně výjimečně málo, méně jetý kus jsme v nabídce už dlouho neviděli. Ujet asi jen 1 500 km ročně s autem tohoto kalibru je skoro hřích, tím ale lépe pro druhého majitele.

Tím se může stát kdokoli, kdo zaplatí 49 800 Eur, tedy něco málo přes 1,2 milionu Kč. To obecně vzato není málo peněz, je to ale docela málo na zánovní auto tohoto ražení, o mnoho méně nestávají ani méně zachovalé kusy s násobnými nájezdy. Samozřejmě, 15 let staré auto za takové peníze nebude pro každého, stejně jako vzhled generace sedmičkového BMW generace E65, ze kterého tento stroj vzešel. Ale i ten má své fandy - popravdě, zvlášť v provedení od Alpiny se zádí s křídlem protahujícím ji až na délku žehlicího prkna má své neopakovatelné kouzlo. Je to prostě výjimečná nabídka stojící za pozornost, patrně to bude poslední takto zachovalá Alpina B7 E65 na celém světě.

