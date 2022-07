Někdo si před 20 léty koupil obyčejné nové Hyundai, dnes ho nejeté zkouší prodat v aukci před 8 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Hyundai

Dekády stará auta s minimálním nájezdem a prakticky nulovým opotřebením se v prodeji vídají, obvykle jde ale o výjimečné stroje, se kterými se obecně moc nejezdí. Ovšem tuctové Hyundai? Právě to někdo opatroval dvě dekády ve stavu nového vozu, bank tím ale asi nerozbil.

Výjimečná auta s patřičnými cenovkami mají předurčeno stát se jednoho dne vzácnými stroji, zvláště pokud jde o limitované edice či cokoli podobného. A majitelé s nimi podle toho obvykle zachází - nemusí je vyloženě spekulativně skladovat, minimum jízd a skoro neustálý pobyt v garáži jsou ale skoro samozřejmostí, a tak není zase tak výjimečné narazit v prodeji například na dekády staré Porsche s pár tisíci nebo desítkami tisíce najetých kilometrů v perfektním stavu.

Levné protějšky vyráběné po milionech s obyčejnou technikou a fádním designem mají obvykle složitější život a jen pramálo z nich se vyššího věku vůbec dožije, natož pak v kondici zánovního vozu. Vytvořit z tuctového liftbacku pozoruhodnou připomínku dávno minulých let se ale podařilo majiteli Hyundai Elantra GT z roku 2002 (byť jde už o model 2003), svého času i u nás prodávaného soupeře Škody Octavia, který jej dodnes uchoval ve stavu nového vozu.

Nevídá se často, aby běžná auta stará desítky let zaujala zájemce hledajícího v prodeji výjimečné stroje minulosti, tentokrát se to ale stalo. Třetí generace Elantry u nás nestihla udělat pořádnou kariéru, ostatně Hyundai tehdy neznamenalo zdaleka tolik, ale po 20 letech se může obloukem vrátit na výsluní. A i když nejde ani o krásná, ani o technicky výjimečné auto, je zajímavé už tím, jak je zachovalé. Rozlišit jej proti kousku z katalogových fotek - mimochodem úplně stejně naspecifikovanému exempláři - je prakticky nemožné.

Auto zůstalo ve vlastnictví prvního majitele po celou dobu, nyní je k mání od prostředníka. Ten říká, že mělo skvělou údržbu a téměř nepřetržitě stálo v garáži. Tomu není těžké věřit - vnější lak nemá žádné patrné vady, pod přímým světlem se složitě hledají následky použití v běžném provozu. Lesknoucí se stříbrná barva je doplněna mnoha stále černými plasty, disky kol bez vzpomínek na příliš blízké obrubníky a zcela nevysleplá světla. Není divu, jen 8 600 najetých km neznamená za 20 let skoro nic, je to jen něco málo přes 1 ujetý km za den.

Kabina je podobně „nápaditá” jako zevnějšek, je tu téměř jen černá barva, vše ale ve stavu 1A, na tak staré auto rozhodně. Pod kapotu korejský výrobce nasadil dnes sympaticky působící dvoulitrový čtyřválec o výkonu 100 kW (136 koní). Motor je spojen s pětistupňovou manuální převodovkou a protože jde o auto z dob, kdy nové vozy neměly dvě tuny a výfuky nemusely vypouštět voňavé štěstí, auto s tímto potenciálem nejelo špatně - stovka za 9,1 sekundy a maximálka 208 km/h neurazí.

Vůz se nabízí v aukci na Bring A Trailer, tedy v USA, a jsme docela zvědavi, za kolik se prodá. Zatím činí nejvyšší příhoz 5 500 USD, tedy asi 130 tisíc Kč. Dost na tak starou Elantru, ovšem vzhledem k původní ceně překračující 15 000 USD je to málo. Pokud někdo zamýšlel tento stroj jako investici, nevyšlo to, nepředpokládáme, že by se cena v posledních dvou dnech aukce vyšplhala dramaticky výš.

I obyčejné auto z masové produkce může někdo 20 let „sušit” v garáži. Vypadá skvěle, od auta na prezentačních snímcích z počátku milénia jej nerozeznáte. Jeho cena bude ale navzdory téměř nulovému nájezdu oproti novému vozu přesto jistě zlomková. Ilustrační foto: Hyundai

Zdroj: Bring A Trailer

Mirek Mazal

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.