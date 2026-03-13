Někdo si před 23 lety koupil docela obyčejné auto za statisíce a nikdy jej ani nevybalil. Teď se prodalo skoro za 4 miliony
Petr ProkopecNebudeme vás nabádat k tomu, abyste s auty takto „zacházeli”, uvážíme-li ale, že majitel vůz ani nepojistil, ani neservisoval, neudělal s ním prostě nikdy nic a neinvestoval do něj nic, šlo o docela slušný obchod.
včera | Petr Prokopec
Zatímco někteří doufají, že jednou bude líp, jiní říkají, že líp už bylo. Soudě dle aktivit na trhu s auty se zdá, že pravdu má spíš druhý zmíněný tábor. Současná produkce se totiž stále víc vzdaluje představám zákazníků, zejména těch s jakkoli vyhraněnějšími představami. Jen některé výjimky tak budou za deset či dvacet nebo ještě více let předmětem obdivu nových generací. Kolik pak za ně sběratelé budou platit, si ani netroufáme odhadnout. Stále více se totiž potvrzuje, že některé kapsy jsou bezedné.
Ukazuje to i dění na aukční platformě Bring A Trailer, kde se před pár dny objevil v nabídce Ford Mustang SVT Cobra z roku 2003. První majitel za něj tehdy zaplatil 34 935 dolarů, dnešním kursem asi 740 tisíc korun. A ani se započtením inflace nejsme ve sférách, která by se vzdalovala autům dostupným aspoň širší veřejnosti. Dotyčný jej ale okamžitě zavřel do garáže, kam se na něj chodil jen dívat. Červeně lakované kupé má totiž najeto pouze 22 km, které absolvovalo jen v továrně a na ploše dealerství, prostě nikdy nevyjelo. To nakonec ukazují i ochranné prvky nárazníků nebo kryty zpětných zrcátek, vůz zkrátka ani nevybalil, neuvedl jej do jakéhokoli provozu.
Podobně je na tom také interiér, kde jsou volant a sedadla stále zabalena do igelitových obalů. Ochranná fólie je ovšem natažena rovněž přes prahy či koberečky, načež tento Mustang působí, jako kdyby továrnu opustil včera a nikoli před 23 lety. A to stačilo na to, aby hodnota nijak výjimečného modelu vystoupala až do nebes. Přímo tento kousek se totiž prodal za šílených 175 067 USD neboli na 3,7 milionu korun.
To je zhodnocení o stovky procent. A jak už padlo, Mustang SVT Cobra není žádnou velkou raritou, v letech 2003 až 2004 se verze zvané Terminator prodalo 19 140 kusů. Nicméně 19 139 majitelů (nebo nějak tak...) neváhalo usednout za volant a pořádně zašlápnout plynový pedál, což tento exemplář dělá výjimečným.
Zajímavá je přezdívka této varianty. Vývojový tým Fordu vedený Johnem Colettim totiž chtěl, aby vůbec poslední SVT Cobra v historii dokázala s konkurencí vytřít podlahu. Neboli ukončit, terminovat její existenci. Proto se 4,6litrový osmiválec dočkal kompresoru, který vyhnal výkon na 396 koní a točivý moment na 530 Nm. O jejich přenos se pak staral šestistupňový manuál, se kterým Mustang dokázal zrychlit na stovku za 4,5 sekundy a bez omezovače dosáhnout mety 300 km/h.
Jenže na počátku nového milénia Chevrolet ukončil výrobu čtvrté generace Camara, Dodge Charger a Challenger nebyly k dispozici a Pontiac Firebird si nevedl nějak úžasně. Ford tak měl rázem trh jen pro sebe, i proto ony vysoké prodeje. Díky nim se přitom SVT Cobra běžně prodává za menší peníze, než na jaké vyšla v době výroby. Ovšem tak jsou na tom kousky, u nichž inzeráty zmiňují škrábance, potrhané čalounění či dokonce nefunkční motor.
Tento Ford Mustang SVT Cobra je opravdu dokonalý stroj času, od prodeje v roce 2003 nenajel ani centimetr. To se odráží na jeho ceně, která roste rychleji než houby po dešti. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály
Zdroj: 14-Mile 2003 Ford Mustang SVT Cobra Coupe 10th Anniversary Edition@Bring A Trailer
