Někdo si předělal Porsche na nejobyčejnější Volkswagen, šel přesně opačným směrem než naprostá většina lidí před 9 hodinami | Petr Miler

Že si někdo s VW či jiným obyčejným autem hraje na vlastnictví Porsche, to už jsme tu měli mnohokrát, ale naopak? Jak vidno, i to je možné, tohle auto prozradí v podstatě jen části interiéru, které právě máte před očima.

Lidé obvykle chtějí maximum. A když maximum reálně nemohou mít, alespoň se tváří, že ho mají. Záplava instagramových fotek s auty, která dotyčným nepatří, falešné luxusní kabelky, dlouhodobé úvěry na věci krátkodobé spotřeby - to všechno a asi tisíc dalších věcí jsou toho důkazy, které máme před očima dnes a denně. Díky bohu, že osobně jsem nikdy neměl potřebu podobnou iluzi vytvářet, tím ale nesoudím nikoho, kdo ji má, asi je to lidem vlastní.

Projevem toho jsou i repliky „lepších” aut postavené z obyčejnějších modelů. Typicky falešných Ferrari jsme vám ukazovali nespočet a některá z nich jsou opravdu povedená. Můžeme na nich obdivovat řemeslné zpracování, to chce kumšt, ale to je tak všechno - dotyční mají pořád k reálně dispozici jen základ takového auta, třeba Toyotu. Všechno ostatní je jen drahá iluze, která se rozplyne nejpozději na prvních semaforech.

Dnes před sebou ale máme něco docela jiného. Nejde o Porsche vytvořené z obyčejného auta, je to obyčejný, dokonce ten historicky nejobyčejnější Volkswagen vytvořený ze skutečného Porsche. Jde o VW Brouk a znalí automobilisté jistě budou vědět, že zrovna ten má hodně společného se sporťáky Porsche, typicky 911 - nakonec oba vozy mají stejného autora. „Vytuněnej Brouk”, to je pohrdavá fráze, které se nezřídka dočkáte, když někam s devětsetjedenáckou přijedete. V tomto případě ale nejde o Porsche 911, které je předělané na Brouk, nýbrž o skromnější model Boxster.

Ten sice nemá motor za zadní, ale před zadní nápravou, přesto si očividně s karoserií Brouku porozuměl dobře. Sám autor stroje, který ho nyní prodává, říká, že obě auta spolu zavíral do stodoly po dlouhá tři léta od roku 2019, až se konečně dočkal svého Bugsteru. Pár „detailů” typu rozchod kol sice prozradí, že tohle nebude úplně normální Brouk, ale i tak ho lze snadno označit za sleeper par excellence. A výsledek musí stát za to - místo nanejvýš 54koňového auta primitivní konstrukce máte pod zadkem sofistikovaný sporťák s motorem 3,2 H6, který přes manuální převodovku posílá 260 koní na zadní nápravu.

Klíčová technika Porsche tak zůstala nedotčena, na palubě jsou i veškeré komfortní a bezpečnostní prvky od klimatizace přes ABS až po elektrickou výbavu. Přesto vůz vypadá věrohodně jako Brouk a jen interiér s volantem či přístrojovkou Porsche prozradí, o co se reálně jedná. Základ auta je z roku 2000 a není známo, kolik toho najel, majitel ale říká (a názorně demonstruje), že vůz bez bez potíží projde i nizozemskou STK, takže jej lze legálně používat v běžném provozu. To by pak ani ta česká neměla být problémem.

Nevíme, jestli vám takové auto imponuje, majitele ale zjevně nadchlo a říká, že má konečně Brouk, který jezdí jako skutečné Porsche, ne jako upravený VW. Přesto jej prodává v online aukci, kde lze nabídky podávat od 60 tisíc Eur, tedy asi 1,48 milionu Kč. Dost peněz na... falešný VW Brouk, ani to ale nemusí být konečná, odhadní cena činí 95 tisíc Eur, tedy dokonce 2,34 milionu Kč. Máme pocit, že na takovou sumu by vůz potřeboval trochu lepší zpracování detailů, zejména uvnitř, ale pokud jste vždy snili o opravdu rychlém Brouku, možná to uvidíte jinak.

