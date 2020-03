Někdo si už tak bláznivé luxusní MPV s V8 nechal upravit na 710 koní, teď ho prodává 20.3.2020 | Mirek Mazal

Tohle auto bylo svého času takový propadák, že si jej na celém světě nekoupilo více než pár set lidí. Jeho nesmyslnost ale má své kouzlo, které umocnění už tak vysokého výkonu jen umocňuje.

Nejvýkonnější verze Mercedesu třídy R zvaná R 63 AMG byla slavnostně představena v roce 2006 během severoamerické North American International Auto Show. Velký model pro šest či sedm pasažérů rozšířil řady jinak nepříliš emotivních variant, jenže ani ty, ani ta výkonná si nakonec mnoho zákazníků nenašly.

Zájem o model jako takový mělo rozvířit provedení osazené motorem, který se do více než dvoutunového MPV hodí asi jako tepláky na svatbu - ručně skládaný 6,2litrový osmiválec M156 produkující 375 kW (510 koní) a 630 Nm. Atmosféricky plněná jednotka spolupracovala se sedmistupňovým automatem AMG Speedshift 7G-TRONIC a pohonem všech kol 4MATIC. Sériová maximální rychlost byla otázkou 250 km/h, příplatkový balíček AMG Driver's Package svolil posunutí omezovače o 25 km/h.

Pro rozvážku ratolestí po školách to byly zcela nepotřebné parametry, snad proto se kupců našlo jen minimum - hovoří se o 300 až 500 vozech pro celý svět, z čehož jen něco kolem stovky mělo skončit v USA. Minimum poptávky nakonec výrobu třídy R zastavilo, a to včetně R 63 AMG. O to více udiví, že někdo vzal dalších 63 tisíc dolarů (asi 1,6 milionu Kč) a investoval je do úpravy od firmy Weistec Engineering. Americký tuner poskytl kromě jiného brzdové komponenty Brembo, snížený podvozek, průchodný výfuk, 21palcové disky Monoblock, vyladění řídicí jednotky a hlavně nové díly citelně posíleného motoru.

Údajně jediný Mercedes-Benz R 63 AMG upravený na úroveň Weistec Stage 2 vystupuje z řady těžkotonážních odpadlíků sebevědomým postojem. Má k tomu důvod, protože pod kapotou nově hvízdá kompresor spojený s větším mezichladičem stlačeného vzduchu a řadou dalších úprav kdysi sériového osmiválce. Zásadní technické změny přislíbily dalších 200 koní (149 kW) k dobru.

Interiér zůstal beze změn, dřevěné obložení spolu s plochami černé kůže jsou klasické prvky verzí AMG. I tak kdysi nechtěné MPV získalo na atraktivitě, nyní je prodáváno v aukci na Bring a Trailer s aktuální cenou 37 500 dolarů čili skoro 1 milion korun českých. Na třináctileté auto s nájezdem přibližně 111 tisíc kilometrů to není málo, kdo jiný vám ale prodá něco podobného?

Mercedes-Benz R 63 AMG po zásahu Weistec Engineering má o 200 koní víc než vlajková loď z výroby, je to ještě úchylnější MPV než v sériovém provedení

Zdroj: Bring a Trailer

